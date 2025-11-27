Teknorot удивил: новые детали и место в рейтинге, а конкуренты кусают локти

Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок

Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.

Teknorot продолжает укреплять свои позиции среди лидеров автокомпонентной индустрии. Как сообщает abiznews, компания вошла в число 500 лучших исследовательских центров Турции, что подтверждает ее статус одного из самых технологичных игроков рынка. В свежем рейтинге Turkishtime ARGE 2024 Teknorot занял сразу несколько заметных мест: 99-е по объему инвестиций в разработки, 25-е по числу национальных патентов, 55-е по количеству действующих проектов и 50-е по численности сотрудников, занятых в исследованиях и разработках.

Такой результат не случаен. Teknorot давно известен как крупнейший в Европе производитель компонентов подвески и рулевого управления. Компания не просто идет в ногу с трендами, а задает их, инвестируя в новые технологии и расширяя ассортимент. В ноябре 2025 года Teknorot представил сразу 46 новых артикулов, охватывающих широкий спектр современных автомобилей — от премиальных внедорожников до коммерческого транспорта.

В свежем портфеле появились детали для систем подвески и рулевого управления: наконечники, шаровые опоры, рычаги, стабилизаторы, осевые шарниры, втулки и комплекты для популярных моделей таких марок, как Buick, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, Kia, Jeep, Land Rover, Mercedes, Renault, Dacia, Toyota, Volkswagen, Nissan и Ford. Такой шаг позволяет компании не только поддерживать интерес клиентов, но и усиливать свои позиции на рынке автозапчастей.

Особое внимание в ноябре Teknorot уделил моделям Land Rover, Nissan и Ford. Для Range Rover и Range Rover Sport появились новые стойки стабилизатора, рассчитанные на экстремальные нагрузки. Владельцы Nissan X-Trail получили полный набор компонентов для восстановления управляемости и комфорта: стойки стабилизатора, рулевые наконечники, рычаги с шаровой опорой, втулки и стабилизаторы. Для коммерческих Ford Transit и Tourneo Courier разработаны новые детали, учитывающие специфику интенсивной эксплуатации: осевые шарниры, рулевые наконечники, шаровые опоры, рычаги и втулки, а также стойки стабилизатора из алюминия и стали.

Как отмечает abiznews, Teknorot не ограничивается простым обновлением каталога. Компания делает ставку на безопасность, технологичность и доступность решений для автолюбителей и профессионалов. Новые разработки проходят строгие испытания, что позволяет гарантировать надежность даже в самых сложных условиях эксплуатации. Такой подход подтверждает: инновации для Teknorot — не просто модное слово, а реальный инструмент развития.

Пока конкуренты только обсуждают цифровизацию и автоматизацию, Teknorot уже внедряет их на практике. Компания не боится экспериментировать и быстро реагирует на запросы рынка. В результате автосервисам и владельцам автомобилей становится проще находить качественные детали, а сам бренд укрепляет репутацию технологического лидера. Остается только следить за новыми шагами Teknorot — ведь, судя по всему, на этом компания останавливаться не собирается.