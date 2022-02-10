Телезвезда отказалась от роскошного особняка ради жизни в фургоне: она похвасталась своим новым жильем (Фото)
Кэрол Вордерман известна в Великобритании как бывшая ведущая программы «Обратный отсчет», сейчас она решила прославиться, описывая свою жизнь в фургоне. Она так хотела купить дом на колесах, что даже посвятила ему страницу в Instagram, там она будет делиться своим опытом жизни в дороге.
Покупка фургона было довольно смелое решение для телезвезды, ведь она могла бы наслаждаться жизнью в роскошном комфортабельном особняке в Бристоле стоимостью 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов). Но в прошлом году она решила расстаться со своим домом. 61-летняя знаменитость начала новый год «с чистого листа», описывая свои дорожные приключения поклонникам в соцсетях.
Вордерман выбрала фургон MAN TGE стоимостью 40 000 фунтов стерлингов (54 000 долларов). По заказу телезвезды дизайнеры из Лондона переделали ее дом на колесах в комфортабельное жилье.
Телезвезда провела короткую экскурсию по своему кемпервану в социальных сетях, рассказывая, что еще она планирует сделать. Например, она мечтает, чтобы в ее новом доме была дровяная печь. Как рассказала героиня в социальных сетях, пока ее любимое место в фургоне – терраса на его крыше.
По словам Вордерман, еще очень многое предстоит сделать. Ее фургон уже сам стал знаменитостью, поклонники стали называть его Вордершван. Телезвезда уверена, что в будущем многие известные люди сократят свои расходы ради жизни в дороге в мобильных домах.
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