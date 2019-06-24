24 июня 2019, 10:13

Темпы работ на двух участках М-11 растут

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На 7-ом и 8-ом участках трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» идёт наращивание темпов строительных работ. До конца июня планируется, что будет увеличено количество единиц техники и рабочих до необходимой численности.

В начале июня вице-премьер Максим Акимов во время осмотра хода строительства 8-го участка трассы констатировал, что нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте: людей и техники. Тогда была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация.

Строительство последних двух этапов проекта общей протяженностью почти 140 км (Новгородская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург) должно завершиться до конца 2019 года. В третьем квартале планируется завершить строительные работы на 7 участке.


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В 96 году курсант наркоман разбил стекло в моей Оке. В 9 отделе его командир училища связи заплатил за ущерб. Еще курсант пару машин разбил
Прохожий
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ауди 80 можно смело отправлять в чермет насчет логана надежности при мне на дороге раз 5 видел отлетают передние колеса ужасная картина
Stason
не работает полный привод
Как вариант, если был на каком-то монтаже, могли недовоткнуть какой-то разьемчик. Это можно проверить если поднять одну сторону машины на домкраты и воткнуть передачу.
taragayev@inbox.ru
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Темпы работ на двух участках М-11 растут
В начале июня вице-премьер Максим Акимов во время осмотра хода строительства 8-го участка трассы констатировал, что нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте: людей и техники. Тогда была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация.Строительство последних двух этапов проекта общей протяженностью почти 140 км (Новгородская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург) должно завершиться до конца 2019 года. В третьем квартале планируется завершить строительные работы на 7 участке.
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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