Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2017 года в России продано 133 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 16,7% больше, чем в августе 2016-го и на 2,4% больше июля сего года. В целом, за 8 месяцев реализовано 981 тыс. машин, рост по отношению к показателю 2016-го – 9,6%.
При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, в сравнении с I кварталом 2017-го количество кредитных автомобилей выросло еще сильнее – на 33,9%. В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы автокредитования во II квартале выросли на 38,7% и составили 115,3 млрд. рублей.
Продолжается тенденция по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, за отчетный период доля автомобилей, купленных в кредит, составила 46,5% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.
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В Москве доля кредитных машин ниже, чем в Санкт-Петербурге. В тоже время в Северной столице она такая же, как и в других регионах России. На популярность заемов влияют доступные ставки, инструменты стимулирования спроса и предложения от кэптивных банков. Все это позитивно влияет на кредитную активность граждан
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Ольга Михайловская, коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» ЮниКредит Банка
После увеличения до 1,45 млн рублей стоимости автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного кредитования, под ее действие попадает гораздо больше моделей. Это придало программе новый импульс. А с учетом запуска дополнительных программ стимулирования спроса («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») покупка машины для многих оказалась выгодной как никогда. Это, собственно, и повлияло на такой активный рост рынка новых автомобилей.
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Многие клиенты, приходя покупать автомобиль за наличный расчет, приобретают в итоге в кредит. Различные программы с небольшой нагрузкой позволяют купить машину в более дорогой комплектации или другого класса. Поэтому средний чек покупки в кредит растет не только за счет роста цен на машины, но и благодаря действию программ пакетов
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Андрей Перелыгин, генеральный директор «Финансовый Центр Март»
Существует масса программ стимулирования сбыта. Автопроизводители негласно вступили в гонку, кто кого переплюнет по части экономии чужих денег. Они оказывают серьезную поддержку рынку, поскольку предлагают покупателям специальные программы финансирования покупки автомобилей. Причем, выгодные условия на покупку авто популярны, прежде всего, в массовом сегменте, который и движет рынок.
Сотрудничество автопроизводителей с банками с каждым днем крепчает. Вторые, понимая заинтересованность покупателя, охотно улучшают условия кредитования, даже подержанных автомобилей. Так, по данным г-на Перелыгина, в скором времени ставка по кредиту на подержанные машины может быть снижена с 13,9% до 11,9%. Очевидно, что автокредитование будет набирать популярность и в этом направлении, правда, не скоро.
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Большая часть подержанных машин продается за наличные, поскольку ставки по кредиту пока высокие. Также стоит отметить падение спроса на б/у автомобили из-за программ господдержкки. Сейчас выгоднее купить новое авто, чем содержать машину с пробегом. И эта тенденция продолжится
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Михаил Белов, руководитель отдела продаж ГК «Терра-Авто»
Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин, и количество таких сделок не уменьшается. Напротив, если правительственные меры и дальше будут находить отражение в столь актуальных программах, доля кредитных сделок будет только увеличиваться.
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