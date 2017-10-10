10 октября 2017, 22:31

Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна

Российские автодилеры постепенно оправляются после затяжного кризиса и 3-годичного падения продаж новых машин. Динамика сформировалась четкая: медленно, но верно покупатели возвращаются в автосалоны, пусть и в большинстве своем не с наличными.
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Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2017 года в России продано 133 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 16,7% больше, чем в августе 2016-го и на 2,4% больше июля сего года. В целом, за 8 месяцев реализовано 981 тыс. машин, рост по отношению к показателю 2016-го – 9,6%.

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Дилеры отмечают, что большая часть сделок осуществляется в кредит. Причина – господдержка, которая, в связи с изменением условий и дополнением новых программ, действует эффективно, как никогда. По итогам II квартала текущего года количество купленных в кредит автомобилей составило 169 тыс. единиц, что является самым высоким квартальным показателем с 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 25,5%.

При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, в сравнении с I кварталом 2017-го количество кредитных автомобилей выросло еще сильнее – на 33,9%. В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы автокредитования во II  квартале выросли на 38,7% и составили 115,3 млрд. рублей.

Продолжается тенденция по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, за отчетный период доля автомобилей, купленных в кредит, составила 46,5% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.

Ольга Михайловская, коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» ЮниКредит Банка « В Москве доля кредитных машин ниже, чем в Санкт-Петербурге. В тоже время в Северной столице она такая же, как и в других регионах России. На популярность заемов влияют доступные ставки, инструменты стимулирования спроса и предложения от кэптивных банков. Все это позитивно влияет на кредитную активность граждан »
Ольга Михайловская, коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Юг» ЮниКредит Банка
На сегодняшний день автокредит для многих является единственной возможностью купить более-менее нормальную машину. Действительно, процентные ставки, предлагаемые банками, стали подъемны для среднестатистического россиянина. Так, например, сегодня можно купить автомобиль в кредит под 6,5%. При этом одобрение заявки происходит, как правило, за пару часов.

После увеличения до 1,45 млн рублей стоимости автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного кредитования, под ее действие попадает гораздо больше моделей. Это придало программе новый импульс. А с учетом запуска дополнительных программ стимулирования спроса («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») покупка машины для многих оказалась выгодной как никогда. Это, собственно, и повлияло на такой активный рост рынка новых автомобилей.
Андрей Перелыгин, генеральный директор «Финансовый Центр Март» « Многие клиенты, приходя покупать автомобиль за наличный расчет, приобретают в итоге в кредит. Различные программы с небольшой нагрузкой позволяют купить машину в более дорогой комплектации или другого класса. Поэтому средний чек покупки в кредит растет не только за счет роста цен на машины, но и благодаря действию программ пакетов »
Андрей Перелыгин, генеральный директор «Финансовый Центр Март»
Эксперт отмечает, что сейчас дилеру важно удержать клиента на кредите, чтобы он пользовался услугами страхования, сервиса. Поэтому иногда автосалоны дают скидки на машины за свой счет, лишь бы клиент совершил сделку.

Существует масса программ стимулирования сбыта. Автопроизводители негласно вступили в гонку, кто кого переплюнет по части экономии чужих денег. Они оказывают серьезную поддержку рынку, поскольку предлагают покупателям специальные программы финансирования покупки автомобилей. Причем, выгодные условия на покупку авто популярны, прежде всего, в массовом сегменте, который и движет рынок.

Сотрудничество автопроизводителей с банками с каждым днем крепчает. Вторые, понимая заинтересованность покупателя, охотно улучшают условия кредитования, даже подержанных автомобилей. Так, по данным г-на Перелыгина, в скором времени ставка по кредиту на подержанные машины может быть снижена с 13,9% до 11,9%. Очевидно, что автокредитование будет набирать популярность и в этом направлении, правда, не скоро.
Михаил Белов, руководитель отдела продаж ГК «Терра-Авто» « Большая часть подержанных машин продается за наличные, поскольку ставки по кредиту пока высокие. Также стоит отметить падение спроса на б/у автомобили из-за программ господдержкки. Сейчас выгоднее купить новое авто, чем содержать машину с пробегом. И эта тенденция продолжится »
Михаил Белов, руководитель отдела продаж ГК «Терра-Авто»
По мнению финансовых экспертов, доступные автокредиты и, в первую очередь, кредиты по программе с государственной субсидией - это «поплавок», который помогает рынку держаться. Как показывает мировой опыт, именно доступный кредит является драйвером развития автомобильного рынка.

Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин, и количество таких сделок не уменьшается. Напротив, если правительственные меры и дальше будут находить отражение в столь актуальных программах, доля кредитных сделок будет только увеличиваться.

Арина Милая

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Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2017 года в России продано 133 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 16,7% больше, чем в августе 2016-го и на 2,4% больше июля сего года. В целом, за 8 месяцев реализовано 981 тыс. машин, рост по отношению к показателю 2016-го – 9,6%.{{material_120130}} Дилеры отмечают, что большая часть сделок осуществляется в кредит. Причина – господдержка, которая, в связи с изменением условий и дополнением новых программ, действует эффективно, как никогда. По итогам II квартала текущего года количество купленных в кредит автомобилей составило 169 тыс. единиц, что является самым высоким квартальным показателем с 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 25,5%.При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, в сравнении с I кварталом 2017-го количество кредитных автомобилей выросло еще сильнее – на 33,9%. В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы автокредитования во II  квартале выросли на 38,7% и составили 115,3 млрд. рублей.Продолжается тенденция по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, за отчетный период доля автомобилей, купленных в кредит, составила 46,5% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%. {{person_127_ В Москве доля кредитных машин ниже, чем в Санкт-Петербурге. В тоже время в Северной столице она такая же, как и в других регионах России. На популярность заемов влияют доступные ставки, инструменты стимулирования спроса и предложения от кэптивных банков. Все это позитивно влияет на кредитную активность граждан}}На сегодняшний день автокредит для многих является единственной возможностью купить более-менее нормальную машину. Действительно, процентные ставки, предлагаемые банками, стали подъемны для среднестатистического россиянина. Так, например, сегодня можно купить автомобиль в кредит под 6,5%. При этом одобрение заявки происходит, как правило, за пару часов. После увеличения до 1,45 млн рублей стоимости автомобилей, которые могут участвовать в программе льготного кредитования, под ее действие попадает гораздо больше моделей. Это придало программе новый импульс. А с учетом запуска дополнительных программ стимулирования спроса («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») покупка машины для многих оказалась выгодной как никогда. Это, собственно, и повлияло на такой активный рост рынка новых автомобилей. {{person_128_Многие клиенты, приходя покупать автомобиль за наличный расчет, приобретают в итоге в кредит. Различные программы с небольшой нагрузкой позволяют купить машину в более дорогой комплектации или другого класса. Поэтому средний чек покупки в кредит растет не только за счет роста цен на машины, но и благодаря действию программ пакетов}} Эксперт отмечает, что сейчас дилеру важно удержать клиента на кредите, чтобы он пользовался услугами страхования, сервиса. Поэтому иногда автосалоны дают скидки на машины за свой счет, лишь бы клиент совершил сделку.Существует масса программ стимулирования сбыта. Автопроизводители негласно вступили в гонку, кто кого переплюнет по части экономии чужих денег. Они оказывают серьезную поддержку рынку, поскольку предлагают покупателям специальные программы финансирования покупки автомобилей. Причем, выгодные условия на покупку авто популярны, прежде всего, в массовом сегменте, который и движет рынок.Сотрудничество автопроизводителей с банками с каждым днем крепчает. Вторые, понимая заинтересованность покупателя, охотно улучшают условия кредитования, даже подержанных автомобилей. Так, по данным г-на Перелыгина, в скором времени ставка по кредиту на подержанные машины может быть снижена с 13,9% до 11,9%. Очевидно, что автокредитование будет набирать популярность и в этом направлении, правда, не скоро. {{person_129_ Большая часть подержанных машин продается за наличные, поскольку ставки по кредиту пока высокие. Также стоит отметить падение спроса на б/у автомобили из-за программ господдержкки. Сейчас выгоднее купить новое авто, чем содержать машину с пробегом. И эта тенденция продолжится}}По мнению финансовых экспертов, доступные автокредиты и, в первую очередь, кредиты по программе с государственной субсидией - это «поплавок», который помогает рынку держаться. Как показывает мировой опыт, именно доступный кредит является драйвером развития автомобильного рынка. Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин, и количество таких сделок не уменьшается. Напротив, если правительственные меры и дальше будут находить отражение в столь актуальных программах, доля кредитных сделок будет только увеличиваться.
2017-10-10
Автор: Арина Милая
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