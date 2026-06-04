Парадокс рынка: Еще одна модель Chery будет выпускаться под видом отечественного седана Tenet A8

4 июня 2026, 05:32
Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда
Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда
В России сертифицирован седан Tenet A8, созданный на базе обновленного Chery Arrizo 8 Pro. Производство стартует на заводе в Шушарах, а эксперты уже обсуждают, как изменится рынок и чего ждать от новинки в плане оснащения и цены.
Российский рынок автомобилей пополнился новым игроком — седаном Tenet А8, который прошёл сертификацию и готов к выходу в продажу под отечественным брендом. В основе модели лежит обновлённый Chery Arrizo 8 Pro, представленный в Китае в 2025 году. Производство организуют на заводе «АГМ» в Шушарах, где ранее выпускались автомобили General Motors. После возведения площадки холдинга «AGR» совместно с тремя партнёрами (Defetoo) здесь уже собирают кроссоверы Jeland J6 и Esteo MX, а Tenet A8 станет основной моделью на конвейере.
Появление Tenet А8 на российском рынке — не просто смена шильдика. Это попытка адаптировать популярную китайскую платформу под требования и ожидания местных покупателей. Пока подробные технические характеристики официально не разглашаются, но эксперты уверены: в основе взят именно Chery Arrizo 8 Pro. В прошлом году тестовые экземпляры этой модели уже проходили испытания в России, что подтвердило серьёзность намерений бренда.
Chery Arrizo 8 Pro — это рестайлинговая версия хорошо известного седана Arrizo 8. Автомобиль построен на платформе M1X и отличается габаритами: длина 4780 мм, ширина 1843 мм, высота 1469 мм, колёсная база 2790 мм. В Китае модель поставляется с двумя турбомоторами: 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254–261 л.с.), оба агрегата работают с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В салоне — большой 15,6-дюймовый сенсорный экран, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка и современный селектор коробки передач.
Цены на Chery Arrizo 8 Pro в Китае варьируются от 116,9 до 147,9 тысячи юаней (примерно 1,22–1,55 млн рублей по текущему курсу). В России, по предварительным оценкам, Tenet A8 может оказаться вдвое дороже: маркетинговое исследование показало, что потенциальные покупатели готовы рассматривать ценовой диапазон от 2,5 до 3,1 миллиона рублей. Для сравнения, актуальный Arrizo 8 сейчас стоит от 2 749 000 до 2 999 000 рублей с учётом скидок.
Судя по тенденциям, локализация производства и адаптация к российским реалиям могут сыграть ключевую роль в успехе Tenet А8. Запуск моделей на заводе в Шушарах — часть стратегии по расширению ассортимента и сокращению зависимости от импорта. Если Tenet A8 сохранит конкурентные характеристики и предложит привлекательную цену, он сможет укрепить позиции бренда Tenet на рынке. Для российских покупателей это шанс получить современный седан с передовыми технологиями и локальной поддержкой.
Похожие материалы Чери, Тенет
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
18.05.2026, 07:31
Пять моделей Chery, которые изменили рынок России: новые стандарты и технологии
Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.Читать далее
-
08.05.2026, 04:33
Российские автомобили Volga выходят на рынок: кто станет их главными соперниками
Новые автомобили Volga готовятся к старту продаж в России и уже оказались в центре внимания экспертов. Аналитики выделили ключевых конкурентов для каждой модели бренда, включая популярные кроссоверы и бизнес-седаны. Почему борьба за покупателя обещает быть особенно острой - в нашем материале.Читать далее
-
04.05.2026, 20:33
Автосалоны снижают цены: где найти максимальные скидки на машины весной 2026
Майские праздники принесли не только затишье на рынке, но и рекордные скидки на автомобили. Некоторые бренды готовы уступить до 800 тысяч рублей, а условия акций становятся все более необычными. Почему сейчас выгодно покупать авто - в нашем обзоре.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
Похожие материалы Чери, Тенет
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
18.05.2026, 07:31
Пять моделей Chery, которые изменили рынок России: новые стандарты и технологии
Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.Читать далее
-
08.05.2026, 04:33
Российские автомобили Volga выходят на рынок: кто станет их главными соперниками
Новые автомобили Volga готовятся к старту продаж в России и уже оказались в центре внимания экспертов. Аналитики выделили ключевых конкурентов для каждой модели бренда, включая популярные кроссоверы и бизнес-седаны. Почему борьба за покупателя обещает быть особенно острой - в нашем материале.Читать далее
-
04.05.2026, 20:33
Автосалоны снижают цены: где найти максимальные скидки на машины весной 2026
Майские праздники принесли не только затишье на рынке, но и рекордные скидки на автомобили. Некоторые бренды готовы уступить до 800 тысяч рублей, а условия акций становятся все более необычными. Почему сейчас выгодно покупать авто - в нашем обзоре.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее