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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 05:32

Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда

Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда

Парадокс рынка: Еще одна модель Chery будет выпускаться под видом отечественного седана Tenet A8

Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда

В России сертифицирован седан Tenet A8, созданный на базе обновленного Chery Arrizo 8 Pro. Производство стартует на заводе в Шушарах, а эксперты уже обсуждают, как изменится рынок и чего ждать от новинки в плане оснащения и цены.

В России сертифицирован седан Tenet A8, созданный на базе обновленного Chery Arrizo 8 Pro. Производство стартует на заводе в Шушарах, а эксперты уже обсуждают, как изменится рынок и чего ждать от новинки в плане оснащения и цены.

Российский рынок автомобилей пополнился новым игроком — седаном Tenet А8, который прошёл сертификацию и готов к выходу в продажу под отечественным брендом. В основе модели лежит обновлённый Chery Arrizo 8 Pro, представленный в Китае в 2025 году. Производство организуют на заводе «АГМ» в Шушарах, где ранее выпускались автомобили General Motors. После возведения площадки холдинга «AGR» совместно с тремя партнёрами (Defetoo) здесь уже собирают кроссоверы Jeland J6 и Esteo MX, а Tenet A8 станет основной моделью на конвейере.

Появление Tenet А8 на российском рынке — не просто смена шильдика. Это попытка адаптировать популярную китайскую платформу под требования и ожидания местных покупателей. Пока подробные технические характеристики официально не разглашаются, но эксперты уверены: в основе взят именно Chery Arrizo 8 Pro. В прошлом году тестовые экземпляры этой модели уже проходили испытания в России, что подтвердило серьёзность намерений бренда.

Chery Arrizo 8 Pro — это рестайлинговая версия хорошо известного седана Arrizo 8. Автомобиль построен на платформе M1X и отличается габаритами: длина 4780 мм, ширина 1843 мм, высота 1469 мм, колёсная база 2790 мм. В Китае модель поставляется с двумя турбомоторами: 1,6 литра (197 л.с.) и 2,0 литра (254–261 л.с.), оба агрегата работают с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В салоне — большой 15,6-дюймовый сенсорный экран, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка и современный селектор коробки передач.

Цены на Chery Arrizo 8 Pro в Китае варьируются от 116,9 до 147,9 тысячи юаней (примерно 1,22–1,55 млн рублей по текущему курсу). В России, по предварительным оценкам, Tenet A8 может оказаться вдвое дороже: маркетинговое исследование показало, что потенциальные покупатели готовы рассматривать ценовой диапазон от 2,5 до 3,1 миллиона рублей. Для сравнения, актуальный Arrizo 8 сейчас стоит от 2 749 000 до 2 999 000 рублей с учётом скидок.

Судя по тенденциям, локализация производства и адаптация к российским реалиям могут сыграть ключевую роль в успехе Tenet А8. Запуск моделей на заводе в Шушарах — часть стратегии по расширению ассортимента и сокращению зависимости от импорта. Если Tenet A8 сохранит конкурентные характеристики и предложит привлекательную цену, он сможет укрепить позиции бренда Tenet на рынке. Для российских покупателей это шанс получить современный седан с передовыми технологиями и локальной поддержкой.

Упомянутые модели: Chery Arrizo 8, TENET T8
Упомянутые марки: Chery, TENET
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