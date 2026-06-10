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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 09:30

Tenet из Калуги дороже Chery: почему локализация не снизила цену на новые кроссоверы

Tenet из Калуги дороже Chery: почему локализация не снизила цену на новые кроссоверы

«Свои» дороже чужих или парадокс Tenet: Почему отечественный кроссовер из Калуги стоит дороже китайского аналога

Tenet из Калуги дороже Chery: почему локализация не снизила цену на новые кроссоверы

В 2025 году на российском рынке появились кроссоверы Tenet, собранные в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у аналогичных моделей Chery. Эксперты анализируют причины ценового разрыва и обсуждают, сможет ли новый бренд выдержать конкуренцию в массовом сегменте.

В 2025 году на российском рынке появились кроссоверы Tenet, собранные в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у аналогичных моделей Chery. Эксперты анализируют причины ценового разрыва и обсуждают, сможет ли новый бренд выдержать конкуренцию в массовом сегменте.

Появление кроссоверов Tenet, собранных на калужском заводе, вызвало оживлённое обсуждение среди автолюбителей и специалистов. Ожидалось, что локализация производства позволит снизить затраты, однако итоговые цены оказались выше, чем у конкурентов. Это стало неожиданностью для рынка, где ценовой фактор играет ключевую роль.

В августе 2025 года начались продажи модели, собранной по полному циклу в России. Базовая версия Tenet T7 стоила минимум 2 680 000 рублей, топовая Prime — 2 880 000 рублей. Для сравнения, Chery Tiggo 7 Pro с отличным качеством стоил от 1 876 000 рублей, при этом дилеры часто предлагают дополнительные скидки. Подобный разрыв в ценах вызывает вопросы у реальных покупателей и экспертов.

Tenet — результат партнёрства с Chery, который обеспечивает доступ к технологиям и комплектующим. Несмотря на схожесть платформ, российские кроссоверы отличаются в конструктивных решениях и некоторых деталях. Однако эти различия не объясняют столь существенную разницу в цене, ведь локализация обычно воспринимается как способ сделать автомобили более доступными.

Эксперты отмечают, что для выхода на самоокупаемость калужскому предприятию необходимо выпускать не менее 50 тысяч машин в год. При нынешнем уровне цен и отсутствии явных преимуществ у Tenet возникают сомнения в выполнимости этого плана. В массовом сегменте покупатели чаще выбирают более доступные варианты, что может затруднить продвижение нового бренда.

Chery Tiggo 7 Pro — один из самых популярных кроссоверов в России. Локализация обычно позволяет снизить расходы за счёт производства, экономии на логистике и пошлинах. Однако в случае с Tenet этот эффект оказался нивелирован, что может привести к структурным проблемам в ценообразовании и стратегии вывода новых брендов на рынок.

Ситуация с Tenet отражает общие проблемы российского автопрома: даже при локализации и технологической близости к Китаю итоговая цена может не соответствовать ожиданиям рынка. Как показывает опыт других марок, например, разница в стоимости автомобилей Chery, Haval и Geely в России и странах СНГ, часто сказываются налоги, сборы и дилерские наценки. Подробнее об этом можно узнать в другом материале о причинах ценового разрыва между рынками России, Казахстана и Беларуси

Упомянутые модели: TENET T7, Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р)
Упомянутые марки: TENET, Chery, Volkswagen
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