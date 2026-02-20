Как новый бренд Tenet из Калуги смог изменить правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

20 февраля 2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.
Появление бренда Tenet на российском рынке стало знаковым событием, которое эксперты и автолюбители называют одним из самых амбициозных проектов последних лет. В период, когда отечественная автомобильная промышленность искала новые векторы развития, запуск производства современного внедорожника в Калуге превратился из рядового проекта в настоящий технологический вызов. Tenet не ограничился простой сменой шильдика на уже готовых автомобилях. Компания выстроила собственную философию, в основе которой лежат технологичность, глубокая адаптация к внешним условиям и активная локализация производства.
Производство: инновации и локализация
Сердцем бренда стал завод AGR Automotive в Калужской области. Еще недавно это предприятие ассоциировалось с активами Volkswagen в России, однако сегодня оно полностью изменило свой облик. Масштабная реконструкция превратила его в высокотехнологичный комплекс: устаревшие конвейерные линии уступили место роботизированным комплексам, а контроль качества теперь осуществляется автоматизированными системами с применением технического зрения. Особое внимание было уделено сварочным цехам, где внедрены технологии лазерной сварки и высокоточной штамповки, ранее доступные лишь ведущим мировым автозаводам. Это не только гарантирует идеальную точность сборки кузовов, но и сводит к минимуму влияние человеческого фактора.
Экологичность производства также стала приоритетом. Процесс окраски кузовов теперь происходит в герметичных камерах с многоступенчатой системой фильтрации воздуха, что практически исключает вредные выбросы в атмосферу. Подобный подход не только соответствует глобальным «зеленым» трендам, но и формирует принципиально новый имидж российского автопрома как ответственного и технологичного. На базе завода активно работает собственная инженерная школа, где молодые специалисты проходят обучение непосредственно у конвейера, осваивая передовые методы сборки и контроля на практике.
Модельный ряд: от города до премиума
Линейка Tenet представлена тремя кроссоверами, каждый из которых прошел суровую «примерку» под российские дорожные и климатические реалии. Открывает гамму компактный Tenet T4, ориентированный на городских жителей и семьи. Несмотря на скромные внешние габариты, его салон удивляет простором благодаря продуманной эргономике, а увеличенный дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя не только на разбитых городских улицах, но и на легком проселке.
Для тех, кто ищет универсальности и не боится съезжать с асфальта, создан Tenet T7. Его конструкция отличается усиленной подвеской, способной выдерживать серьезные нагрузки, а интеллектуальная система полного привода с векторизацией тяги помогает автомобилю уверенно преодолевать бездорожье. Завершает же модельный ряд флагманский Tenet T8, представляющий собой премиальный уровень. В его арсенале — современные многослойные антикоррозийные покрытия кузова, шумоизоляция нового поколения, многозонный климат-контроль и передовые цифровые ассистенты водителя.
Важно, что во всех трех моделях до 70% комплектующих производятся в России. Это касается кузовных деталей, элементов подвески, части электроники и систем выпуска. Такая глубокая локализация не только снижает зависимость от импортных поставок, но и позволяет оперативно вносить изменения в конструкцию, адаптируя автомобили под местные условия. Силовая линейка включает в себя современные бензиновые турбомоторы, а также «мягкие» гибридные системы, адаптированные к качеству российского топлива и способные уверенно работать при экстремальных перепадах температур. Безопасности уделено особое внимание: все кроссоверы проходят расширенные испытания на собственных испытательных полигонах, а в базовые комплектации включены подогревы сидений, руля и зеркал, а также отделка салона из специальных морозостойких материалов.
Партнеры и цепочка поставок
Технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, которая поставляет сложные электронные блоки управления и элементы трансмиссий. Однако холдинг AGR ведет активную политику по развитию пула локальных поставщиков. Уже сегодня на российских предприятиях штампуют кузовные панели, производят детали подвески, жгуты проводов и элементы тормозных систем. Все поставщики проходят строгие регулярные аудиты и участвуют в совместных инженерных сессиях, что позволяет удерживать планку качества на уровне мировых стандартов. Логистика выстроена таким образом, чтобы минимизировать время доставки: между Калугой и ключевыми промышленными центрами страны налажено ускоренное транспортное сообщение, обеспечивающее стабильный ритм конвейера.
Итоги и перспективы
Результаты такого подхода не заставили себя ждать. По итогам 2025 года завод AGR Automotive выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet, что позволило молодому бренду войти в топ-10 самых продаваемых марок в России. Такой прорыв стал возможен благодаря высокой автоматизации процессов и слаженной работе более четырех тысяч сотрудников, чьи действия интегрированы в единую цифровую систему, отслеживающую каждый этап — от сварки до финального тестирования.
Планы на 2026 год амбициозны: компания готовит расширение модельного ряда и начнет выпуск гибридных и полностью электрических кроссоверов. В долгосрочной перспективе рассматривается и экспортное направление. Tenet имеет все шансы стать новым концептуальным брендом на мировом рынке, демонстрируя уровень технологического развития страны.
Таким образом, Tenet — это не просто новый игрок, а символический преемник лучших традиций и одновременно локомотив перемен в российском автопроме. Современное производство, внедрение передовых технологий и ставка на поддержку отечественных предприятий позволяют создавать продукт, отвечающий самым высоким требованиям рынка. Завод в Калуге превратился в центр притяжения для молодых инженеров и рабочих, формируя новое поколение специалистов. В условиях ухода многих глобальных брендов Tenet стал ответом на вызовы времени, не только сохранив тысячи рабочих мест, но и задав новые стандарты качества и технологичности, опираясь на лучшие мировые практики и собственные инженерные ресурсы.
Похожие материалы Тенет
-
20.02.2026, 06:49
Сравнение Renault Duster и TENET T4 в 2026 году: два взгляда на универсальный автомобиль
Сравнение Renault Duster и TENET T4 раскрывает ключевые отличия между двумя популярными SUV. Анализируем технические детали, оснащение и особенности, чтобы понять, какой автомобиль актуальнее для российских дорог сегодня.Читать далее
-
18.02.2026, 12:39
TENET T8 2025: реальный опыт эксплуатации после Mazda CX-5 и неожиданные нюансы
Владелец TENET T8 2025 делится неожиданными плюсами и минусами после долгих лет на Mazda CX-5. Какие детали удивили, что оказалось важнее - современные технологии или привычная надежность? Подробности - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
13.02.2026, 11:49
TENET T7: российский кроссовер на базе Chery Tiggo 7L с доработками для зимы
На российском рынке продается кроссовер TENET T7, созданный на платформе Chery Tiggo 7L. Модель адаптировали под суровые климатические условия, усилили защиту кузова и расширили оснащение. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей.Читать далее
-
12.02.2026, 17:55
TENET T8 против T7: ключевые отличия между популярными моделями для бизнеса
Эксперты разобрали, чем TENET T8 отличается от T7 и какой из кроссоверов выгоднее. В статье - нюансы оснащения, комфорта и статуса, которые могут повлиять на выбор корпоративного автомобиля.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 05:26
УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели
UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
20.02.2026, 06:49
Сравнение Renault Duster и TENET T4 в 2026 году: два взгляда на универсальный автомобиль
Сравнение Renault Duster и TENET T4 раскрывает ключевые отличия между двумя популярными SUV. Анализируем технические детали, оснащение и особенности, чтобы понять, какой автомобиль актуальнее для российских дорог сегодня.Читать далее
-
18.02.2026, 12:39
TENET T8 2025: реальный опыт эксплуатации после Mazda CX-5 и неожиданные нюансы
Владелец TENET T8 2025 делится неожиданными плюсами и минусами после долгих лет на Mazda CX-5. Какие детали удивили, что оказалось важнее - современные технологии или привычная надежность? Подробности - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
13.02.2026, 11:49
TENET T7: российский кроссовер на базе Chery Tiggo 7L с доработками для зимы
На российском рынке продается кроссовер TENET T7, созданный на платформе Chery Tiggo 7L. Модель адаптировали под суровые климатические условия, усилили защиту кузова и расширили оснащение. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей.Читать далее
-
12.02.2026, 17:55
TENET T8 против T7: ключевые отличия между популярными моделями для бизнеса
Эксперты разобрали, чем TENET T8 отличается от T7 и какой из кроссоверов выгоднее. В статье - нюансы оснащения, комфорта и статуса, которые могут повлиять на выбор корпоративного автомобиля.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 05:26
УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели
UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее