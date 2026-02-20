Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 09:20

Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге

Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге

Как новый бренд Tenet из Калуги смог изменить правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге

Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.

Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.

Появление бренда Tenet на российском рынке стало знаковым событием, которое эксперты и автолюбители называют одним из самых амбициозных проектов последних лет. В период, когда отечественная автомобильная промышленность искала новые векторы развития, запуск производства современного внедорожника в Калуге превратился из рядового проекта в настоящий технологический вызов. Tenet не ограничился простой сменой шильдика на уже готовых автомобилях. Компания выстроила собственную философию, в основе которой лежат технологичность, глубокая адаптация к внешним условиям и активная локализация производства.

Производство: инновации и локализация

Сердцем бренда стал завод AGR Automotive в Калужской области. Еще недавно это предприятие ассоциировалось с активами Volkswagen в России, однако сегодня оно полностью изменило свой облик. Масштабная реконструкция превратила его в высокотехнологичный комплекс: устаревшие конвейерные линии уступили место роботизированным комплексам, а контроль качества теперь осуществляется автоматизированными системами с применением технического зрения. Особое внимание было уделено сварочным цехам, где внедрены технологии лазерной сварки и высокоточной штамповки, ранее доступные лишь ведущим мировым автозаводам. Это не только гарантирует идеальную точность сборки кузовов, но и сводит к минимуму влияние человеческого фактора.

Экологичность производства также стала приоритетом. Процесс окраски кузовов теперь происходит в герметичных камерах с многоступенчатой системой фильтрации воздуха, что практически исключает вредные выбросы в атмосферу. Подобный подход не только соответствует глобальным «зеленым» трендам, но и формирует принципиально новый имидж российского автопрома как ответственного и технологичного. На базе завода активно работает собственная инженерная школа, где молодые специалисты проходят обучение непосредственно у конвейера, осваивая передовые методы сборки и контроля на практике.

Модельный ряд: от города до премиума

Линейка Tenet представлена тремя кроссоверами, каждый из которых прошел суровую «примерку» под российские дорожные и климатические реалии. Открывает гамму компактный Tenet T4, ориентированный на городских жителей и семьи. Несмотря на скромные внешние габариты, его салон удивляет простором благодаря продуманной эргономике, а увеличенный дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя не только на разбитых городских улицах, но и на легком проселке.

Для тех, кто ищет универсальности и не боится съезжать с асфальта, создан Tenet T7. Его конструкция отличается усиленной подвеской, способной выдерживать серьезные нагрузки, а интеллектуальная система полного привода с векторизацией тяги помогает автомобилю уверенно преодолевать бездорожье. Завершает же модельный ряд флагманский Tenet T8, представляющий собой премиальный уровень. В его арсенале — современные многослойные антикоррозийные покрытия кузова, шумоизоляция нового поколения, многозонный климат-контроль и передовые цифровые ассистенты водителя.

Важно, что во всех трех моделях до 70% комплектующих производятся в России. Это касается кузовных деталей, элементов подвески, части электроники и систем выпуска. Такая глубокая локализация не только снижает зависимость от импортных поставок, но и позволяет оперативно вносить изменения в конструкцию, адаптируя автомобили под местные условия. Силовая линейка включает в себя современные бензиновые турбомоторы, а также «мягкие» гибридные системы, адаптированные к качеству российского топлива и способные уверенно работать при экстремальных перепадах температур. Безопасности уделено особое внимание: все кроссоверы проходят расширенные испытания на собственных испытательных полигонах, а в базовые комплектации включены подогревы сидений, руля и зеркал, а также отделка салона из специальных морозостойких материалов.

Партнеры и цепочка поставок

Технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, которая поставляет сложные электронные блоки управления и элементы трансмиссий. Однако холдинг AGR ведет активную политику по развитию пула локальных поставщиков. Уже сегодня на российских предприятиях штампуют кузовные панели, производят детали подвески, жгуты проводов и элементы тормозных систем. Все поставщики проходят строгие регулярные аудиты и участвуют в совместных инженерных сессиях, что позволяет удерживать планку качества на уровне мировых стандартов. Логистика выстроена таким образом, чтобы минимизировать время доставки: между Калугой и ключевыми промышленными центрами страны налажено ускоренное транспортное сообщение, обеспечивающее стабильный ритм конвейера.

Итоги и перспективы

Результаты такого подхода не заставили себя ждать. По итогам 2025 года завод AGR Automotive выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet, что позволило молодому бренду войти в топ-10 самых продаваемых марок в России. Такой прорыв стал возможен благодаря высокой автоматизации процессов и слаженной работе более четырех тысяч сотрудников, чьи действия интегрированы в единую цифровую систему, отслеживающую каждый этап — от сварки до финального тестирования.

Планы на 2026 год амбициозны: компания готовит расширение модельного ряда и начнет выпуск гибридных и полностью электрических кроссоверов. В долгосрочной перспективе рассматривается и экспортное направление. Tenet имеет все шансы стать новым концептуальным брендом на мировом рынке, демонстрируя уровень технологического развития страны.

Таким образом, Tenet — это не просто новый игрок, а символический преемник лучших традиций и одновременно локомотив перемен в российском автопроме. Современное производство, внедрение передовых технологий и ставка на поддержку отечественных предприятий позволяют создавать продукт, отвечающий самым высоким требованиям рынка. Завод в Калуге превратился в центр притяжения для молодых инженеров и рабочих, формируя новое поколение специалистов. В условиях ухода многих глобальных брендов Tenet стал ответом на вызовы времени, не только сохранив тысячи рабочих мест, но и задав новые стандарты качества и технологичности, опираясь на лучшие мировые практики и собственные инженерные ресурсы.

Упомянутые модели: TENET T4, TENET T7, TENET T8
Упомянутые марки: TENET
