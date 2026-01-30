Какие детали Tenet делают в России, а что остается китайским — разбор локализации и технологий бренда

Tenet: как устроено производство новых кроссоверов на бывшем заводе Volkswagen

Tenet за считанные месяцы ворвался в лидеры российского рынка, но что скрывается за громким успехом? Мы разобрались, как устроено производство этих кроссоверов, и выяснили, насколько они действительно российские.

Стремительный взлет марки Tenet на российском рынке не остался незамеченным: уже три месяца автомобили этого бренда занимают первые места в тройке лидеров бренда по продажам. Причина такого успеха - не только агрессивная маркетинговая стратегия, но и запуск производства на бывшем заводе Volkswagen, где теперь собирают кроссоверы Tenet с использованием современных технологий и высокой степени автоматизации.

Вопрос локализации остается одним из самых острых для рынка новых игроков. Несмотря на заявления о полном цикле производства, в официальных списках моделей Минпромторга Tenet пока не получил статус локализованные для такси. Представители компании не спешат раскрывать детали, однако на предприятии уверяют: процесс сборки действительно соответствует всем основным этапам, от сварки кузова до окончательной сборки.

Сварка: автоматизация и контроль

На заводе, где раньше выпускали Volkswagen, теперь собирают кроссоверы Tenet Т4 и Т7. Производство более крупной модели Т8 временно приостановлено из-за переоборудования цеха, но обещают возобновить его в ближайшее время. Главная задача - адаптация сварочного производства под новый кузов. Для этого придется полностью перестроить цех, изменить расстановку оборудования и перепрограммировать роботов под архитектуру Tenet.

Роботизация сварочного участка достигла 90%. Это практически исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и обеспечивает стабильное качество. Перед запуском серийного производства было сварено более 50 опытных кузовов, каждый из которых прошел измерения по более чем 2100 параметрам. Особое внимание уделяется характеристикам кузова и прочности соединений: часть образцов отправляют в лабораторию, где детали подвергаются физическим нагрузкам и разрыву для проверки надежности сварки и клеевых швов. После каждого испытания были доработаны условия, обеспечивающие максимальную точность.

Покраска: немецкое наследие и новые стандарты

Линия окраски досталась Tenet в наследство от Volkswagen, но ее пришлось модернизировать под новые модели. Кузова проходят многоступенчатую обработку: сначала проводится обезжиривание и фосфатирование в специальных ваннах, затем нанесение катафорезного грунта, который проникает даже в самые труднодоступные полости. После этого кузов сушат при температуре до 200 градусов, наносят защиту на сутки и герметизируют все швы, чтобы предотвратить коррозию.

Следующий шаг — второй слой грунта, образующий эмали и лак, формирует внешний вид автомобиля. На каждом этапе осуществляется многоуровневый контроль качества: от лабораторных измерений до аудита технологических процессов. Такой подход позволяет поддерживать стандарты и современные требования к двойственности и внешнему виду.

Сборка: симбиоз старый и новый

Финальная сборка – еще один этап, где старое оборудование сочетается с новыми технологиями. Каждый участок линии был перенастроен под особенности Tenet, и многие операции теперь выполняются с помощью «умных» инструментов и автоматизированных систем. Это минимизирует риск ошибок и повышает точность сборки, особенно с учетом большого количества электронных компонентов в современных автомобилях.

Логистика деталей организована так, чтобы комплектующие попадали строго в свой автомобиль. Это важно для качества и надежности, ведь даже небольшая ошибка может привести к серьезным проблемам на дороге. В результате на выходе получается продукт, сочетающий китайские комплектующие Chery и российскую сборку с элементами немецкой инженерии.

Локализация: где проходит граница

Несмотря на заявления о полном цикле, часть компонентов по-прежнему поставляется из Китая. Однако важнейшие этапы - сварка, покраска, сборка - теперь выполняются в России, с использованием современных производственных линий и строгого контроля качества. Это позволяет говорить о существенной, пусть и частичной, локализации производства.

Принцип Tenet заключается в том, чтобы можно было быстро адаптировать бывшие западные тенденции под новые задачи и создать конкурентоспособный продукт для российского рынка.

