Почему Tenet смог опередить Chery и что говорят эксперты о причинах успеха

17 июля 2026, 16:19
Tenet обошел Chery по продажам новых авто в Петербурге за полгода
Tenet обошел Chery по продажам новых авто в Петербурге за полгода
В Санкт-Петербурге зафиксирован неожиданный сдвиг на рынке новых автомобилей: Tenet впервые превзошел Chery по количеству регистраций за полгода. Эксперты отмечают, что подобная динамика может изменить расстановку сил среди популярных брендов. Какие модели стали драйверами роста и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и рекорды по отдельным месяцам, которые мало кто ожидал.
В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 3039 новых автомобилей марки Tenet, что на 15% превышает результат, который годом ранее показал родственный бренд Chery. Такие данные приводит «Автостат-Инфо». Эта тенденция стала заметной неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще недавно Chery считался безусловным лидером среди китайских марок в регионе.
Особенно примечательным стал июнь: Tenet достиг максимального для себя месячного показателя - 607 автомобилей, поставленных на учет. Для сравнения, рекорд Chery в Петербурге - 831 регистрация - был зафиксирован в сентябре 2024 года, а в 2025 году лучшим месяцем для Chery стал июль с 561 новым автомобилем. Такая динамика говорит о том, что Tenet не только укрепляет свои позиции, но и способен конкурировать с признанными игроками рынка.
Кроссовер Т7 стал самой востребованной моделью Tenet в Петербурге: за полгода было зарегистрировано 1798 таких автомобилей. Это позволило бренду занять третье место по объему продаж новых машин в городе, уступив только Haval и LADA. Как пишет AutoRun SPb, подобный результат может свидетельствовать о смещении предпочтений покупателей в пользу новых игроков, которые предлагают актуальные решения и привлекательные условия.
Эксперты отмечают, что успех Tenet во многом связан с грамотной ценовой политикой и расширением модельного ряда. Кроме того, на фоне ограниченного предложения некоторых конкурентов, покупатели все чаще обращают внимание на бренды, которые способны быстро реагировать на запросы рынка. Важно и то, что Tenet активно работает с дилерской сетью, что позволяет обеспечивать высокий уровень сервиса и доступность автомобилей.
Если Вы не знали, Tenet - российский автомобильный бренд, который появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать доверие покупателей благодаря сочетанию современных технологий и конкурентных цен. Компания делает ставку на кроссоверы и семейные автомобили, ориентируясь на массового потребителя. Chery, в свою очередь, - один из крупнейших китайских автопроизводителей, давно присутствующий в России и имеющий широкую линейку моделей. Соперничество между этими марками подогревает интерес к сегменту доступных новых автомобилей и стимулирует развитие рынка в целом.
По данным AutoRun SPb, текущая ситуация может указывать на то, что покупатели в Петербурге все чаще выбирают бренды, которые предлагают не только выгодные условия, но и современные решения в области безопасности и комфорта. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее усиление конкуренции, особенно среди кроссоверов, которые продолжают оставаться наиболее востребованным сегментом.
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