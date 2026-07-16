Оранжевый рассвет и Красный гранат: яркие новинки Tenet Plus с уникальным зимним пакетом

Tenet Plus L4 и L6: новые цвета и зимние опции для российских дорог

Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.

Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.

Российским автолюбителям стоит обратить внимание на свежие подробности о кроссоверах Tenet Plus L4 и L6 - эти модели не только получили индивидуальные фирменные цвета, но и обзавелись набором зимних опций, которые могут оказаться решающими в условиях отечественного климата. Как сообщает пресс-служба бренда, производитель сделал акцент на практичности и адаптации к российским дорогам, что особенно актуально в сезоне 2026 года, когда спрос на универсальные и надежные автомобили продолжает расти.

Каждая из новинок выделяется своим уникальным оттенком: Tenet Plus L6 теперь доступен в цвете «Оранжевый рассвет», а L4 - в насыщенном «Красный гранат». Помимо этого, в палитре присутствуют еще четыре варианта: «Белый снег», «Северное серебро», «Черный бархат» и «Серый гранит». Такой выбор позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения, а также выделиться на фоне однотипных моделей других брендов.

В технической части обе модели построены на платформе PMA (PLUS Modular Architecture), разработанной концерном Chery для экспортных автомобилей. Эта архитектура уже зарекомендовала себя на моделях Lepas L4 и L6, которые легли в основу Tenet Plus. Благодаря этому кроссоверы получили не только современную базу, но и расширенный набор опций для зимней эксплуатации: подогрев сидений обоих рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В стандартный зимний пакет также включен дистанционный запуск двигателя - функция, которую часто игнорируют конкуренты в этом сегменте.

Особое внимание уделено комфорту водителя и пассажиров: передние сиденья увеличенного размера призваны снизить усталость в дальних поездках, а основные функции управления вынесены на физические кнопки, что облегчает использование в перчатках или при низких температурах. Такой подход к эргономике редко встречается в массовом сегменте и может стать заметным преимуществом для тех, кто часто сталкивается с суровыми погодными условиями.

Что касается силовых агрегатов, Tenet Plus L4 оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач - аналогичный двигатель установлен и на Tenet T4. Старшая модель L6 будет предлагаться в двух версиях: с передним приводом и тем же 1,5-литровым мотором на 147 л.с., а также с полным приводом, где двигатель выдает уже 150 л.с. и работает в связке с 7-ступенчатым «роботом». Такой выбор трансмиссий позволяет подобрать оптимальную комплектацию под разные задачи и условия эксплуатации.

Интересно, что Tenet Plus - это совместный проект российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, а под этим брендом скрываются автомобили Lepas, входящие в концерн Chery. Такой подход к локализации и адаптации моделей под российский рынок становится все более популярным, что подтверждается и другими примерами: например, недавно на рынке появился гибридный кроссовер GAC S9, который также ориентирован на особенности эксплуатации в России - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о новых гибридных кроссоверах из Китая.

В завершение стоит отметить несколько важных деталей: подробные комплектации и цены на Tenet Plus L4 и L6 пока не раскрыты, но производитель обещает опубликовать их в ближайшее время. Судя по имеющимся данным, ставка делается на сочетание узнаваемого дизайна, расширенного зимнего пакета и проверенной технической базы. Для российского рынка, где надежность и адаптация к климату часто оказываются важнее модных опций, такой подход выглядит вполне оправданным. Важно помнить, что платформа PMA уже используется на экспортных моделях Chery, а значит, можно ожидать достойного уровня качества и технологичности. Остается дождаться официальных цен и комплектаций, чтобы оценить, насколько Tenet Plus сможет конкурировать с другими игроками сегмента.