Tenet Plus L4 выходит на рынок с ценой от 2,54 млн рублей и готов конкурировать с Haval Jolion

Tenet Plus L4 получил турбомотор на 147 л. с. и роботизированную коробку. Стартовая цена составляет 2 540 000 рублей. Разбираемся, чем он отличается от Tenet T4L и насколько серьезно может конкурировать с Haval Jolion.

Tenet Plus L4 получил турбомотор на 147 л. с. и роботизированную коробку. Стартовая цена составляет 2 540 000 рублей. Разбираемся, чем он отличается от Tenet T4L и насколько серьезно может конкурировать с Haval Jolion.

На российском рынке появился новый бренд Tenet Plus — холдинг AGR и китайская Defetoo вывели его отдельно, чтобы близкие по размерам кроссоверы не конкурировали внутри одной марки. Мелкоузловая сборка налажена на бывшем заводе Hyundai, где до недавнего времени выпускали Solaris из оставшихся машинокомплектов. В линейке пока две модели — L4 и L6. Внешне они схожи, но оснащение и техническая часть различаются. Приставка Plus по задумке бренда означает соответствие моделям Tenet, а отдельный акцент сделан на ярких цветах кузова и фирменном стиле.

Ключевое отличие L4 от близкого по габаритам Tenet T4L — крутящий момент 225 Нм против 210 Нм. Для спокойной городской езды прибавка в 15 Нм заметна, хотя характер машины зависит от настроек роботизированной коробки. Под капотом — бензиновый турбомотор 1,5 литра на 147 л. с. с распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком цилиндров с чугунными гильзами. У T4L момент ниже, а блок полностью чугунный.

Мотор работает с шестиступенчатой роботизированной коробкой, рассчитанной на момент до 280 Нм. Привод — только передний: стойки МакФерсона спереди, полузависимая балка сзади. Производитель допускает бензин с октановым числом не ниже 92, но при степени сжатия 10:1 предпочтительнее АИ-95. Заявленный расход в смешанном цикле — 7,0 литра на 100 километров.

Габариты L4: длина 4 505 мм, ширина 1 820 мм, высота 1 635 мм, колесная база 2 700 мм. Багажник вмещает 458 литров при поднятых спинках заднего ряда; если их сложить, объем вырастет до 1 284 литров, а пол станет ровным. В этом сегменте уже представлены Haval Jolion, Tenet T4L, Belgee X50 и X50+, а также другие модели.

В облике L4 сочетаются знакомые черты Tenet и более выразительные детали: двухэтажные передние фары получили «прищур» ходовых огней, задние фонари сохраняют привычную форму. В глаза бросаются необычная решетка радиатора и рельефные колесные арки; акценты есть даже на неокрашенном пластике в нижней части двери, а фонарь заднего хода расположили по центру бампера.

В салоне цифровые функции соседствуют с привычными кнопками: под большим экраном системы охлаждения находится физический блок климат-контроля, на центральную консоль вынесены кнопки выбора режимов движения, управления центральным замком и подогрева передних сидений. Рядом — площадка для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт со встроенным обдувом, который помогает охладить телефон.

Экран запоминающийся и отзывчивый, Apple CarPlay и Android Auto подключаются быстро и работают без сбоев. Селектор коробки передач перенесен на правый подрулевой рычажок, управление фарами и стояночным тормозом разместили под рулем, чтобы разгрузить левый рычажок, — решение напоминает компоновку Volkswagen прежних лет.

Передние сиденья получили увеличенную высоту подушки, удобное положение за рулем найти легко. На втором ряду достаточно места, центральный тоннель почти не мешает пассажирам, для задней части предусмотрены воздуховоды, разъемы USB и Type-C. Подогрев сидений имеет три ступени, вместо панорамной крыши в младшей модели установлен люк со сдвижной шторкой.

В комплектации «Стайл» заявлены обогрев лобового стекла и форсунки омывателя, подогрев руля, передних сидений и зеркал, датчик света, бесключевой доступ, круиз-контроль и камера заднего вида, четыре подушки безопасности и комбинированная отделка салона.

Версия «Элегант», представленная на фотографиях, дополнена шторками безопасности и подогревом задних сидений, камерой кругового обзора, контролем слепых зон и датчиком дождя. Возврат органов управления важен в повседневной поездке: кнопки с обозначениями упрощают использование, когда быстро нужно изменить настройки. Эту тему стоит учитывать при подготовке в Китае обязательных требований к управлению и уже измененной методике Euro NCAP, которая принимает во внимание удобство обращения с некоторыми функциями.

Подвеска уверенно сглаживает мелкие неровности и достаточно мягко проходит крупные. Спортивной точности от машины ждать не стоит: в затяжных поворотах и при резких перестройках понимаешь, что это обычный городской кроссовер. В обычном режиме связь двигателя и коробки работает неплохо, но при активном разгоне иногда происходят резкие переключения.

Прошивка блока КПП может убрать рывки, однако при вмешательстве встает вопрос о сохранении гарантии. На фоне Tenet T4L L4 выигрывает за счет более тяговитого мотора с прибавкой 15 Нм и тщательной настройки силовой установки. В тесте для движения по городу наиболее комфортным оказался режим «Эко». Для сравнения: в материале о претензиях владельца Jolion упоминалось десять замечаний после двух лет эксплуатации, но серьезных нарушений владелец не заметил.

Цены в материале начинаются с 2 540 000 рублей за «Стайл», «Элегант» стоит 2 690 000 рублей. При покупке по Trade-in на данную комплектацию указана скидка 150 000 рублей. На Ozon один дилер предложил «Стайл» за 2 444 500 рублей — это ниже цены Haval Jolion в любой комплектации, кроме версии с механической коробкой передач.