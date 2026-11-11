Как работает полный привод у нового калужского Tenet Plus L6 AWD и на что он реально способен вне асфальта?

11 ноября 2026, 11:45
Российский Tenet Plus L6 обзавелся новой практичной версией: зачем ему более тяговитый мотор?
Российский Tenet Plus L6 обзавелся новой практичной версией: зачем ему более тяговитый мотор?
Полноприводный Tenet Plus L6 AWD выходит на российский рынок с мотором 1.5T GDI и 7-ступенчатым «роботом». Для версии предусмотрены режимы движения по снегу и другим рыхлым покрытиям. Разница с L6 FWD касается и двигателя: основные характеристики уже известны.
У полноприводного Tenet Plus L6 AWD мотор с мощностью 150 л.с. и 270 Н·м тяги. Российский бренд объявил о выходе этой модификации флагманского кроссовера на рынок; ранее представили L6 FWD с передним приводом. Как сообщает пресс-служба бренда, сборку полноприводного L6 запустили на калужской площадке холдинга «АГР», на бывшем заводе Volkswagen.
Tenet Plus создан в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. L6 построен на модульной архитектуре PMA, которую профильные российские издания описывают как развитие платформы T1X. Она рассчитана на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками. В линейке предусмотрены и электрические версии.
Система полного привода в реальном времени отслеживает условия движения и при необходимости подключает заднюю ось, перераспределяя крутящий момент. В обычных условиях тяга преимущественно идет на передние колеса. На мокром асфальте и снегу, по заявлению производителя, подключение задней оси помогает сохранить устойчивость и сделать поведение машины предсказуемее. То же касается грунтовых участков.
Для AWD предусмотрены шесть режимов. Три из них общие с переднеприводной версией: «Эко» и «Стандарт». К ним добавлен режим «Спорт». Еще два новых режима, «Песок» и «Снег», рассчитаны на соответствующие покрытия; для грязи предусмотрен отдельный режим «Грязь». Как передает M24 со ссылкой на пресс-службу «АГР», режимы меняют алгоритм работы двигателя и трансмиссии с учетом покрытия и стиля вождения.
У двух модификаций одинаковый рабочий объем, 1,5 литра, но двигатели различаются типом впрыска и характеристиками. L6 FWD оснащен мотором MPI с распределенным впрыском: он развивает 147 л.с. и 225 Н·м и работает с 6-ступенчатой роботизированной коробкой. У L6 AWD установлен бензиновый турбомотор 1.5T GDI с непосредственным впрыском, мощностью 150 л.с. и моментом 270 Н·м; ему соответствует 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Крутящий момент полноприводной версии на 20% выше.
В публикации «За рулем» для L6 указана конструкция с алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами. Для двигателя GDI полноприводной версии заявлен цепной привод ГРМ, который по регламенту не требует регулярной замены. Производитель также указывает, что автомобиль может буксировать прицеп массой до 750 кг.
Стоимость Tenet Plus L6 AWD в сообщении о запуске не названа. Переднеприводный L6 предлагался примерно от 2,89-2,90 млн рублей: комплектация «Элегант» оценивалась в 2,9 млн рублей, а «Ультра» стоила примерно на 150 тыс. рублей дороже.
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