Новая модель Tenet Plus меняет подход к выбору авто в России

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026

Российский бренд Tenet Plus выходит на рынок с первой моделью - кроссовером L6. Мало кто знает, что дизайн и оснащение этой новинки могут задать новый стандарт в сегменте. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль, какие детали отличают его от конкурентов и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.

Российский бренд Tenet Plus выходит на рынок с первой моделью - кроссовером L6. Мало кто знает, что дизайн и оснащение этой новинки могут задать новый стандарт в сегменте. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль, какие детали отличают его от конкурентов и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.

Появление Tenet Plus L6 на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди среднеразмерных кроссоверов. Для автолюбителей это не просто очередная новинка: модель создана в партнерстве холдинга «АГР» и компании DEFETOO, что само по себе говорит о серьезных намерениях бренда закрепиться в сегменте. В условиях, когда выбор новых автомобилей становится все более ограниченным, выход Tenet Plus L6 выглядит как своевременный ответ на запросы покупателей, ищущих сочетание стиля, технологий и практичности.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, кроссовер Tenet Plus L6 ориентирован на тех, кто ценит не только надежность и функциональность, но и индивидуальность. Автомобиль задуман как продолжение образа владельца - предмет, который ежедневно подчеркивает стиль жизни и привычки. Внешний вид модели сразу выделяет ее на фоне конкурентов: плавные линии кузова, скульптурные боковые поверхности и сбалансированный силуэт создают ощущение динамики и внутренней силы. Такой подход к дизайну редко встречается среди российских марок, что делает L6 особенно заметным на дороге.

Передняя часть кроссовера привлекает внимание крупной решеткой радиатора с геометрическим узором, выполненным в стиле «бриллиантового узора». Этот элемент не только подчеркивает статус модели, но и создает интересную игру света при разных углах обзора. Широкая черная панель с интегрированными фарами визуально расширяет автомобиль, придавая ему солидность и узнаваемость. Узкие LED-секции дневных ходовых огней напоминают взгляд хищника, что добавляет характерности облику.

Фото: Tenet

Задняя часть кузова продолжает тему выразительности: горизонтальная световая линия фонарей визуально расширяет силуэт, а глубокий красный оттенок оптики с длиной волны 624 нанометра делает автомобиль заметным даже в плотном потоке. Контрастная защитная отделка по периметру кузова не только усиливает внедорожный характер, но и защищает нижние кромки от повреждений. Завершают образ легкосплавные диски диаметром 19 дюймов с двухцветным рисунком - для этого класса решение нетипичное и сразу бросается в глаза.

Старт продаж Tenet Plus L6 намечен на третий квартал 2026 года. Производство будет организовано на одном из современных заводов холдинга «АГР», что позволяет рассчитывать на высокий уровень качества сборки. Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что модель получит современные интеллектуальные системы и расширенный набор опций для комфорта. Такой подход может заинтересовать тех, кто привык выбирать автомобиль не только по внешности, но и по возможностям оснащения.

Для справки: российский рынок кроссоверов за последние годы заметно вырос, а требования покупателей к дизайну и технологиям стали выше. Появление новых брендов, таких как Tenet Plus, может усилить конкуренцию и подтолкнуть других производителей к обновлению модельных рядов. Важно отметить, что ставка на выразительный внешний вид и интеллектуальные системы управления может стать трендом ближайших лет. Ожидается, что подробные спецификации и цены на Tenet Plus L6 будут объявлены ближе к старту продаж, а пока модель уже вызывает интерес у экспертов и потенциальных покупателей.