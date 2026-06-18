Новая модель Tenet Plus меняет подход к выбору авто в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 10:36

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026

Новая модель Tenet Plus меняет подход к выбору авто в России

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026

Российский бренд Tenet Plus выходит на рынок с первой моделью - кроссовером L6. Мало кто знает, что дизайн и оснащение этой новинки могут задать новый стандарт в сегменте. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль, какие детали отличают его от конкурентов и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.

Российский бренд Tenet Plus выходит на рынок с первой моделью - кроссовером L6. Мало кто знает, что дизайн и оснащение этой новинки могут задать новый стандарт в сегменте. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль, какие детали отличают его от конкурентов и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.

Появление Tenet Plus L6 на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди среднеразмерных кроссоверов. Для автолюбителей это не просто очередная новинка: модель создана в партнерстве холдинга «АГР» и компании DEFETOO, что само по себе говорит о серьезных намерениях бренда закрепиться в сегменте. В условиях, когда выбор новых автомобилей становится все более ограниченным, выход Tenet Plus L6 выглядит как своевременный ответ на запросы покупателей, ищущих сочетание стиля, технологий и практичности.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, кроссовер Tenet Plus L6 ориентирован на тех, кто ценит не только надежность и функциональность, но и индивидуальность. Автомобиль задуман как продолжение образа владельца - предмет, который ежедневно подчеркивает стиль жизни и привычки. Внешний вид модели сразу выделяет ее на фоне конкурентов: плавные линии кузова, скульптурные боковые поверхности и сбалансированный силуэт создают ощущение динамики и внутренней силы. Такой подход к дизайну редко встречается среди российских марок, что делает L6 особенно заметным на дороге.

Передняя часть кроссовера привлекает внимание крупной решеткой радиатора с геометрическим узором, выполненным в стиле «бриллиантового узора». Этот элемент не только подчеркивает статус модели, но и создает интересную игру света при разных углах обзора. Широкая черная панель с интегрированными фарами визуально расширяет автомобиль, придавая ему солидность и узнаваемость. Узкие LED-секции дневных ходовых огней напоминают взгляд хищника, что добавляет характерности облику.

Фото: Tenet

Задняя часть кузова продолжает тему выразительности: горизонтальная световая линия фонарей визуально расширяет силуэт, а глубокий красный оттенок оптики с длиной волны 624 нанометра делает автомобиль заметным даже в плотном потоке. Контрастная защитная отделка по периметру кузова не только усиливает внедорожный характер, но и защищает нижние кромки от повреждений. Завершают образ легкосплавные диски диаметром 19 дюймов с двухцветным рисунком - для этого класса решение нетипичное и сразу бросается в глаза.

Старт продаж Tenet Plus L6 намечен на третий квартал 2026 года. Производство будет организовано на одном из современных заводов холдинга «АГР», что позволяет рассчитывать на высокий уровень качества сборки. Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что модель получит современные интеллектуальные системы и расширенный набор опций для комфорта. Такой подход может заинтересовать тех, кто привык выбирать автомобиль не только по внешности, но и по возможностям оснащения.

Для справки: российский рынок кроссоверов за последние годы заметно вырос, а требования покупателей к дизайну и технологиям стали выше. Появление новых брендов, таких как Tenet Plus, может усилить конкуренцию и подтолкнуть других производителей к обновлению модельных рядов. Важно отметить, что ставка на выразительный внешний вид и интеллектуальные системы управления может стать трендом ближайших лет. Ожидается, что подробные спецификации и цены на Tenet Plus L6 будут объявлены ближе к старту продаж, а пока модель уже вызывает интерес у экспертов и потенциальных покупателей.

Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Челябинск Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться