Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

29 июня 2026, 16:14

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок

Почему эксперты считают Tenet Plus L6 новым ориентиром для сегмента среднеразмерных SUV

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок

Российский бренд Tenet Plus представил первую модель - кроссовер L6. В новинке сочетаются выразительный дизайн, современные технологии и продуманная эргономика. Какие особенности отличают этот автомобиль и что может удивить покупателей - рассказываем, почему сейчас стоит обратить внимание на этот сегмент. Подробности - в материале.

Российский бренд Tenet Plus представил первую модель - кроссовер L6. В новинке сочетаются выразительный дизайн, современные технологии и продуманная эргономика. Какие особенности отличают этот автомобиль и что может удивить покупателей - рассказываем, почему сейчас стоит обратить внимание на этот сегмент. Подробности - в материале.

Российский бренд Tenet Plus, созданный в партнерстве холдинга «АГР» и компании DEFETOO, официально представил ключевые характеристики своего первого кроссовера - Tenet Plus L6. Модель сразу заявила о себе как о воплощении концепции «Быть элегантным», объединив в себе современные технологии, выразительный внешний вид и комфорт для водителя и пассажиров.

Экстерьер автомобиля выполнен в узнаваемом стиле марки: массивная решетка радиатора с геометрическим рисунком, широкая панель с интегрированными фарами и узкие LED-дневные ходовые огни формируют динамичный и запоминающийся облик. Задняя часть кузова выделяется горизонтальной световой линией фонарей и глубоким красным оттенком оптики, что создает характерную световую подпись в темное время суток. 19-дюймовые легкосплавные диски и контрастная отделка нижней части кузова завершают образ современного SUV.

Внутри Tenet Plus L6 ориентирован на российские реалии: просторный салон, эргономичные сиденья с удлиненной подушкой, увеличенное пространство для ног на втором ряду. Для пассажиров предусмотрены зарядные порты Type-C и USB с подсветкой, а водитель получает электрорегулировки кресла в шести направлениях, вентиляцию, подогрев и функцию памяти. Центральное место занимает цифровая приборная панель с 8,8-дюймовым дисплеем и мультимедийная система с вертикальным экраном 13,2 дюйма, поддерживающая беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Для смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Фото: Tenet

Атмосферу в салоне подчеркивает многоцветная подсветка, а за звук отвечает аудиосистема SONY с восемью динамиками. Двухзонный климат-контроль с фильтром N95, рассчитанным на задержку частиц PM0.3, обеспечивает чистый воздух, а отделка из экологичной кожи добавляет ощущение премиальности. Безопасность обеспечивают семь подушек, включая фронтальные, боковые и оконные шторки, а также прочная структура кузова с долей высокопрочной стали почти 74%.

Комплекс электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, систему предупреждения о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и ассистент смены полосы. Все это призвано повысить уверенность водителя в любых дорожных условиях.

Габариты Tenet Plus L6 соответствуют сегменту C+: длина 4554 мм, ширина 1852 мм, высота 1681 мм, колесная база 2700 мм. Дорожный просвет 187 мм позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на проселке. Модель построена на платформе PMA (PLUSModular Architecture), что обеспечивает баланс между комфортом, управляемостью и технологичностью.

Под капотом - 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Для переднеприводной версии используется двигатель 1.5 TCI с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ (147 л.с., 225 Нм), работающий с 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод комплектуется мотором с турбиной VGT и непосредственным впрыском (150 л.с., 270 Нм) и 7-ступенчатой коробкой, рассчитанной на больший крутящий момент. Автомобиль рассчитан на бензин АИ-92, объем бака - 57 литров, а расход топлива начинается с 6,9 л на 100 км.

Если Вы не знали, Tenet Plus - это российский бренд, появившийся благодаря сотрудничеству холдинга «АГР» и DEFETOO. Компания делает ставку на современные технологии и адаптацию под запросы отечественного рынка. L6 - первая модель марки, и именно с нее начинается формирование новой философии бренда, ориентированной на сочетание элегантности, практичности и технологичности. В ближайшее время ожидается объявление комплектаций и цен, что может повлиять на расстановку сил в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Упомянутые марки: TENET
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