Почему TENET Plus может изменить рынок: детали запуска, особенности моделей и стратегия развития

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

10 февраля 2026, 15:13

TENET Plus: старт нового российского бренда и планы по запуску производства в 2026 году

Вышло исследование: на российском рынке появляется TENET Plus - амбициозный бренд, который обещает не только выразительный дизайн, но и адаптацию к отечественным условиям. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления TENET Plus.

Российский автомобильный рынок в 2026 году продолжает удивлять новыми проектами: на этот раз «АГР Холдинг» совместно с компанией Defetoo анонсировали запуск бренда TENET Plus. Как сообщает abiznews, речь идет о третьем совместном проекте партнеров, который должен стать важной вехой в формировании современной многополярной экосистемы отечественного автопрома. TENET Plus позиционируется как марка, ориентированная на тех, кто ценит не только технологичность, но и индивидуальность в каждой детали.

В отличие от многих других новых брендов, TENET Plus делает ставку на выразительный дизайн, продуманную эргономику и гармонию между стилем и функциональностью. По словам представителей компаний, автомобили будут разрабатываться с учетом российских климатических и дорожных реалий, что должно обеспечить надежность и комфорт эксплуатации в любых условиях. Такой подход уже вызвал интерес у экспертов, ведь именно адаптация к местным особенностям часто становится камнем преткновения для новых игроков.

На распространенной пресс-службой АГР тизере можно безошибочно узнать кроссовер Lepas, широко унифицированный с уже выпускающимися под маркой Tenet клонами Chery. Поэтому производство автомобилей TENET Plus планируется развернуть сразу на двух заводах «АГР Холдинг», причем речь идет о полном цикле - от сварки кузова до финальной сборки. Запуск намечен на первую половину 2026 года, а подробности о модельном ряде и философии бренда обещают раскрыть ближе к старту продаж. Впрочем, уже сейчас известно, что TENET Plus будет стремиться объединить современные технологии с практичностью, делая акцент на деталях, которые часто остаются незамеченными в массовом сегменте.

Интересно, что появление TENET Plus - это не первый опыт партнерства между «АГР Холдинг» и Defetoo. Ранее они уже запускали бренд JELAND, который также был ориентирован на российский рынок и вызвал немало обсуждений среди специалистов. Подробнее о том, как партнеры реализуют свои амбиции и почему их проекты могут изменить расстановку сил в отрасли, можно узнать в материале о запуске JELAND и его влиянии на рынок.

По информации abiznews, TENET Plus обращается к тем, кто ценит не только внешний вид, но и тактильные ощущения, логику организации пространства и общее ощущение гармонии в салоне. В компании подчеркивают, что функциональность здесь становится частью стиля, а современные технологии - естественным элементом повседневной жизни. Такой подход может привлечь новую аудиторию, которая устала от однотипных решений и ищет что-то действительно уникальное.

В условиях, когда российский рынок переживает период трансформации, появление TENET Plus выглядит особенно актуальным. С одной стороны, это продолжение курса на локализацию и развитие собственного производства, с другой - попытка предложить потребителю нечто большее, чем просто очередной автомобиль. В ближайшие месяцы ожидается появление новых подробностей о модельном ряде, технических характеристиках и ценовой политике бренда.

Если Вы не знали, «АГР Холдинг» - один из крупнейших игроков на российском автомобильном рынке, специализирующийся на производстве и дистрибуции легковых автомобилей. Компания активно инвестирует в развитие новых брендов и технологий, стремясь создать полноценную экосистему для отечественных автолюбителей. Defetoo, в свою очередь, известна как технологический партнер, обеспечивающий внедрение современных решений в производство и разработку новых моделей.

Бренд TENET Plus уже сейчас вызывает интерес у экспертов и потенциальных покупателей благодаря своему подходу к деталям и ориентации на российские реалии. В ближайшее время ожидается раскрытие информации о первых моделях, которые, по заверениям представителей, смогут конкурировать с ведущими мировыми аналогами по уровню оснащения и качеству исполнения. Запуск производства на двух заводах одновременно подчеркивает серьезность намерений партнеров и их готовность к масштабированию проекта.

Упомянутые марки: TENET
