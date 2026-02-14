Парадокс рынка: в России зарегистрировали бренд Tenet Plus и логотип, старт продаж кроссоверов Lepas ожидается в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 04:43

В базе ФИПС появился новый бренд Tenet Plus, под которым планируется выпуск кроссоверов Lepas на российских заводах. Ожидается, что продажи стартуют в первой половине 2026 года. Это может изменить расстановку сил на рынке.

Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока: холдинг «АГР» официально зарегистрировал бренд Tenet Plus, а также его логотип на базе ФИПС. Это событие уже вызвало интерес среди экспертов и автолюбителей, ведь речь идет не просто о новых названиях, а о запуске целой линейки кроссоверов, которые будут собираться на отечественных предприятиях.

По имеющейся информации, под маркой Tenet Plus на рынок выходят кроссоверы Lepas - суббренд Chery. Производство этих автомобилей планируется развернуть сразу на двух заводах холдинга «АГР» в России. Таким шагом может стать продвижение бренда в данной отрасли, ведь речь идет о локализации сборки и, возможно, о появлении новых рабочих мест, а также о расширении ассортимента доступных моделей для российских покупателей.

Особое внимание уделяется дизайну логотипа нового бренда: графическое решение практически полностью повторяет стиль написания Lepas, что может говорить о тесной связи между марками. Это решение выглядит логичным на фоне изменения тенденций, когда крупные автоконцерны создают бренды для разных сегментов рынка, сохраняя узнаваемость и преемственность в дизайне.

Старт продаж кроссоверов Tenet Plus намечен на первую половину 2026 года. Ожидания от новинки высоки: эксперты прогнозируют, что появление новых моделей с локализованной сборкой способно усилить конкуренцию среди кроссоверов, а также влияет на ценовую политику в сегменте. Для российских автолюбителей это шанс получить современные автомобили с учетом отечественной эксплуатации и сервисного обслуживания.

Пока подробности о технических характеристиках и комплектациях будущих кроссоверов держатся в секрете. Однако уже сейчас ясно, что запуск Tenet Plus – это не просто очередная регистрация торговой марки, а стратегический шаг, который может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для локального автопрома.

Упомянутые марки: TENET, Chery
