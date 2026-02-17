Как TENET PLUS формирует сеть дилеров и что это значит для рынка авто в России

17 февраля 2026, 13:27
TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда
TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда
TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.
С 17 февраля 2026 года TENET PLUS официально начал принимать заявки от компаний, желающих стать частью новой дилерской сети бренда. По информации abiznews, этот этап продлится до 10 марта и охватит 57 городов, включая крупнейшие мегаполисы и важнейшие региональные центры. Впервые за долгое время на российском рынке стартует столь масштабный проект по формированию сети продаж и обслуживания автомобилей отечественного производства.
Компания делает ставку на профессионализм и устойчивость будущих партнеров. Кандидаты должны иметь опыт работы в автомобильной сфере, желательно - в статусе официального дилера, а также демонстрировать стабильное финансовое положение и наличие сильной управленческой команды. Такой подход, по мнению экспертов, позволит избежать случайных игроков и создать действительно эффективную инфраструктуру для продвижения нового бренда.
Стратегия TENET PLUS строится на последовательном расширении продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей. В рамках партнерства с холдингом «АГР» и компанией Defetoo особое внимание уделяется локализации производства и внедрению единых стандартов качества обслуживания. Это должно не только повысить доверие к бренду, но и обеспечить предсказуемость инвестиций для будущих дилеров.
Важной особенностью отбора является гибкий подход к требованиям: формат дилерского центра и технические стандарты будут зависеть от размера города и потенциала местного рынка. Такой механизм позволяет учитывать специфику регионов и формировать сбалансированную сеть, способную эффективно работать в разных условиях.
Как отмечают в компании, ключевая задача - не просто открыть новые точки продаж, а выстроить долгосрочные партнерские отношения, которые станут фундаментом для развития бренда на годы вперед. Внедрение современных стандартов сервиса и создание единой инфраструктуры должны стать визитной карточкой TENET PLUS на российском рынке.
Для участия в отборе необходимо заполнить анкету кандидата и отправить ее на электронную почту, указанную на официальном сайте компании. Подробные требования к кандидатам и форматы дилерских центров также доступны для ознакомления. В компании подчеркивают, что готовы рассматривать предложения от сильных региональных игроков, способных обеспечить высокий уровень сервиса и соответствовать стандартам бренда.
В целом, запуск масштабного отбора дилеров TENET PLUS может стать одним из ключевых событий для российского автомобильного рынка в 2026 году. Такой шаг способен не только изменить структуру дистрибуции новых автомобилей, но и задать новые стандарты качества обслуживания. Успех проекта во многом будет зависеть от того, насколько тщательно компания подберет партнеров и сможет реализовать заявленные амбиции по развитию бренда.
Похожие материалы Тенет
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 17:28
Mazda готовит новую MX-5 Miata: спорткар, который не теряет доступности
Mazda вновь удивляет поклонников: новая MX-5 Miata обещает сохранить баланс между драйвом и доступной ценой. В условиях кризиса спортивных автомобилей этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте. Эксперты отмечают, что модель способна задать новые стандарты.Читать далее
-
17.02.2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин. Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.Читать далее
-
17.02.2026, 15:41
Новый кемпер: сочетание уюта и проходимости для путешествий вне асфальта
Современные кемперы становятся все более универсальными: они сочетают в себе комфорт и надежность, позволяя отправляться в длительные путешествия без потери уюта. Почему именно сейчас такие решения востребованы и как они меняют рынок автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 17:28
Mazda готовит новую MX-5 Miata: спорткар, который не теряет доступности
Mazda вновь удивляет поклонников: новая MX-5 Miata обещает сохранить баланс между драйвом и доступной ценой. В условиях кризиса спортивных автомобилей этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте. Эксперты отмечают, что модель способна задать новые стандарты.Читать далее
-
17.02.2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин. Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.Читать далее
-
17.02.2026, 15:41
Новый кемпер: сочетание уюта и проходимости для путешествий вне асфальта
Современные кемперы становятся все более универсальными: они сочетают в себе комфорт и надежность, позволяя отправляться в длительные путешествия без потери уюта. Почему именно сейчас такие решения востребованы и как они меняют рынок автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее