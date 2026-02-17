Как TENET PLUS формирует сеть дилеров и что это значит для рынка авто в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

17 февраля 2026, 13:27

TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда

TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда

Как TENET PLUS формирует сеть дилеров и что это значит для рынка авто в России

TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда

TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.

TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.

С 17 февраля 2026 года TENET PLUS официально начал принимать заявки от компаний, желающих стать частью новой дилерской сети бренда. По информации abiznews, этот этап продлится до 10 марта и охватит 57 городов, включая крупнейшие мегаполисы и важнейшие региональные центры. Впервые за долгое время на российском рынке стартует столь масштабный проект по формированию сети продаж и обслуживания автомобилей отечественного производства.

Компания делает ставку на профессионализм и устойчивость будущих партнеров. Кандидаты должны иметь опыт работы в автомобильной сфере, желательно - в статусе официального дилера, а также демонстрировать стабильное финансовое положение и наличие сильной управленческой команды. Такой подход, по мнению экспертов, позволит избежать случайных игроков и создать действительно эффективную инфраструктуру для продвижения нового бренда.

Стратегия TENET PLUS строится на последовательном расширении продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей. В рамках партнерства с холдингом «АГР» и компанией Defetoo особое внимание уделяется локализации производства и внедрению единых стандартов качества обслуживания. Это должно не только повысить доверие к бренду, но и обеспечить предсказуемость инвестиций для будущих дилеров.

Фото: пресс-служба АГР

Важной особенностью отбора является гибкий подход к требованиям: формат дилерского центра и технические стандарты будут зависеть от размера города и потенциала местного рынка. Такой механизм позволяет учитывать специфику регионов и формировать сбалансированную сеть, способную эффективно работать в разных условиях.

Как отмечают в компании, ключевая задача - не просто открыть новые точки продаж, а выстроить долгосрочные партнерские отношения, которые станут фундаментом для развития бренда на годы вперед. Внедрение современных стандартов сервиса и создание единой инфраструктуры должны стать визитной карточкой TENET PLUS на российском рынке.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету кандидата и отправить ее на электронную почту, указанную на официальном сайте компании. Подробные требования к кандидатам и форматы дилерских центров также доступны для ознакомления. В компании подчеркивают, что готовы рассматривать предложения от сильных региональных игроков, способных обеспечить высокий уровень сервиса и соответствовать стандартам бренда.

В целом, запуск масштабного отбора дилеров TENET PLUS может стать одним из ключевых событий для российского автомобильного рынка в 2026 году. Такой шаг способен не только изменить структуру дистрибуции новых автомобилей, но и задать новые стандарты качества обслуживания. Успех проекта во многом будет зависеть от того, насколько тщательно компания подберет партнеров и сможет реализовать заявленные амбиции по развитию бренда.

Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Челябинск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться