Как TENET PLUS формирует сеть дилеров и что это значит для рынка авто в России

TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда

TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.

С 17 февраля 2026 года TENET PLUS официально начал принимать заявки от компаний, желающих стать частью новой дилерской сети бренда. По информации abiznews, этот этап продлится до 10 марта и охватит 57 городов, включая крупнейшие мегаполисы и важнейшие региональные центры. Впервые за долгое время на российском рынке стартует столь масштабный проект по формированию сети продаж и обслуживания автомобилей отечественного производства.

Компания делает ставку на профессионализм и устойчивость будущих партнеров. Кандидаты должны иметь опыт работы в автомобильной сфере, желательно - в статусе официального дилера, а также демонстрировать стабильное финансовое положение и наличие сильной управленческой команды. Такой подход, по мнению экспертов, позволит избежать случайных игроков и создать действительно эффективную инфраструктуру для продвижения нового бренда.

Стратегия TENET PLUS строится на последовательном расширении продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей. В рамках партнерства с холдингом «АГР» и компанией Defetoo особое внимание уделяется локализации производства и внедрению единых стандартов качества обслуживания. Это должно не только повысить доверие к бренду, но и обеспечить предсказуемость инвестиций для будущих дилеров.

Фото: пресс-служба АГР

Важной особенностью отбора является гибкий подход к требованиям: формат дилерского центра и технические стандарты будут зависеть от размера города и потенциала местного рынка. Такой механизм позволяет учитывать специфику регионов и формировать сбалансированную сеть, способную эффективно работать в разных условиях.

Как отмечают в компании, ключевая задача - не просто открыть новые точки продаж, а выстроить долгосрочные партнерские отношения, которые станут фундаментом для развития бренда на годы вперед. Внедрение современных стандартов сервиса и создание единой инфраструктуры должны стать визитной карточкой TENET PLUS на российском рынке.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету кандидата и отправить ее на электронную почту, указанную на официальном сайте компании. Подробные требования к кандидатам и форматы дилерских центров также доступны для ознакомления. В компании подчеркивают, что готовы рассматривать предложения от сильных региональных игроков, способных обеспечить высокий уровень сервиса и соответствовать стандартам бренда.

В целом, запуск масштабного отбора дилеров TENET PLUS может стать одним из ключевых событий для российского автомобильного рынка в 2026 году. Такой шаг способен не только изменить структуру дистрибуции новых автомобилей, но и задать новые стандарты качества обслуживания. Успех проекта во многом будет зависеть от того, насколько тщательно компания подберет партнеров и сможет реализовать заявленные амбиции по развитию бренда.