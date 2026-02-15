Как Tenet запустил производство в Калуге, какие модели и комплектации предлагает и почему это важно для рынка

15 февраля 2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.
Появление бренда «Тенет» на российском рынке уже вызвало немало обсуждений среди автолюбителей и экспертов, и причина проста: речь идет не просто о новой марке, а о необходимости перезапустить крупное производство на базе завода Volkswagen в Калуге. Это не только вопрос импортозамещения, но и проверка способности российской промышленности адаптироваться к новым условиям. В этом названии раскрывается целая история трансформаций: после ухода Volkswagen в 2023 году завод и его мощности перешли в руки новой компании AGR Automotive Group, которая и стала инициатором запуска Tenet. По сути, проект стал результатом сотрудничества с китайским автогигантом Chery: формально концерн не присутствует на рынке напрямую, но именно его модели легли в основу всей линейки Tenet.
Сборка автомобилей стартовала в конце лета 2025 года на объектах технопарка «Грабцево» в Калужской области. Этот завод, ранее известный выпуском Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, сохранил свою мощность — до 225 тысяч машин в год, а моторное производство способно выдавать до 150 тысяч двигателей ежегодно. Для загрузки конвейера был найден партнер в лице Chery Automobile: через технологических посредников из провинции Аньхой на завод поступают крупноузловые машинокомплекты для последующей сборки. В будущем планируется более глубокая локализация, но пока автомобили собираются из готовых комплектующих.
В стартовую линейку «Тенет» вошли три кроссовера, каждый из которых ориентирован на свою аудиторию. Все они представляют собой адаптированные версии популярных моделей Chery Tiggo с собственным оформлением и изменениями в комплектациях. Младшая модель Tenet T4 — это компактный кроссовер B-класса, по размерам превосходящий Hyundai Creta и являющийся перелицованным Chery Tiggo 4. Он оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. с механической коробкой или вариатором, а также турбоверсией на 147 л.с. с роботизированной трансмиссией, привод при этом исключительно передний. Стоимость модели варьируется от 1,99 до 2,35 миллиона рублей, что делает её одной из самых доступных в сегменте.
Следующая модель, Tenet T7, представляет собой более крупный кроссовер, созданный на базе удлиненного Chery Tiggo 7 Pro Max с колесной базой 2670 мм. Автомобиль пятиместный, с передним приводом и 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В зависимости от комплектации цены на него составляют от 2,68 до 2,88 миллионов рублей, причем в топовой версии доступны система кругового обзора, беспроводная зарядка и панорамная крыша.
Флагманом линейки стал семиместный Tenet T8 с тремя рядами сидений, построенный на платформе Chery Tiggo 8 Plus. Его длина достигает 4725 мм, а под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатым роботом и системой полного привода. Цены на флагман стартуют от 3,54 и достигают 3,79 миллионов рублей. В верхней версии автомобиль предлагает двойное остекление, вентиляцию кресел и продвинутую аудиосистему — опции, ранее доступные преимущественно в премиум-сегменте.
Появление «Тенета» — это не просто очередная попытка заполнить нишу, освободившуюся после ухода западных брендов. Это проверка на зрелость российского автопрома и его способность интегрировать зарубежные технологии в собственные проекты. Пока бренд делает ставку на проверенные решения Chery, но заявляет о планах по увеличению локализации и расширению модельного ряда. Для потребителя это означает появление новых возможностей в сегменте кроссоверов, где конкуренция становится всё острее. Цены на автомобили выглядят конкурентоспособными, а оснащение находится на уровне ведущих игроков рынка. Главный вопрос теперь в том, удастся ли бренду сохранить качество и уровень обслуживания, а также предложить покупателю что-то действительно уникальное, помимо смены шильдика.
Похожие материалы Тенет, Чери
-
13.02.2026, 11:49
TENET T7: российский кроссовер на базе Chery Tiggo 7L с доработками для зимы
На российском рынке продается кроссовер TENET T7, созданный на платформе Chery Tiggo 7L. Модель адаптировали под суровые климатические условия, усилили защиту кузова и расширили оснащение. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей.Читать далее
-
12.02.2026, 17:55
TENET T8 против T7: ключевые отличия между популярными моделями для бизнеса
Эксперты разобрали, чем TENET T8 отличается от T7 и какой из кроссоверов выгоднее. В статье - нюансы оснащения, комфорта и статуса, которые могут повлиять на выбор корпоративного автомобиля.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 05:26
Tenet T7 после 12 000 км: реальные плюсы и минусы кроссовера в эксплуатации
Владелец Tenet T7 делится опытом после года активной эксплуатации: как ведет себя турбомотор, насколько удобен салон, есть ли проблемы с электроникой и что стоит знать о расходе топлива. Практические советы для тех, кто рассматривает покупку.Читать далее
-
09.02.2026, 20:35
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
В сегменте кроссоверов произошла смена лидера. Новая модель быстро набрала популярность. Эксперты анализируют причины успеха. Покупатели обсуждают плюсы и минусы новинки.Читать далее
-
09.02.2026, 15:55
Haval F7 и Tenet T7: разница в деталях и оснащении — кто выигрывает в гонке технологий
Два свежих SUV - Haval F7 1.5 SAT Premium и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Prime - вышли на рынок почти одновременно. Мы разобрали их технические параметры и комплектации, чтобы понять, какой из них способен удивить в 2026 году. Сравнение поможет определиться с выбором.Читать далее
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Чери
-
13.02.2026, 11:49
TENET T7: российский кроссовер на базе Chery Tiggo 7L с доработками для зимы
На российском рынке продается кроссовер TENET T7, созданный на платформе Chery Tiggo 7L. Модель адаптировали под суровые климатические условия, усилили защиту кузова и расширили оснащение. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей.Читать далее
-
12.02.2026, 17:55
TENET T8 против T7: ключевые отличия между популярными моделями для бизнеса
Эксперты разобрали, чем TENET T8 отличается от T7 и какой из кроссоверов выгоднее. В статье - нюансы оснащения, комфорта и статуса, которые могут повлиять на выбор корпоративного автомобиля.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 05:26
Tenet T7 после 12 000 км: реальные плюсы и минусы кроссовера в эксплуатации
Владелец Tenet T7 делится опытом после года активной эксплуатации: как ведет себя турбомотор, насколько удобен салон, есть ли проблемы с электроникой и что стоит знать о расходе топлива. Практические советы для тех, кто рассматривает покупку.Читать далее
-
09.02.2026, 20:35
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
В сегменте кроссоверов произошла смена лидера. Новая модель быстро набрала популярность. Эксперты анализируют причины успеха. Покупатели обсуждают плюсы и минусы новинки.Читать далее
-
09.02.2026, 15:55
Haval F7 и Tenet T7: разница в деталях и оснащении — кто выигрывает в гонке технологий
Два свежих SUV - Haval F7 1.5 SAT Premium и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Prime - вышли на рынок почти одновременно. Мы разобрали их технические параметры и комплектации, чтобы понять, какой из них способен удивить в 2026 году. Сравнение поможет определиться с выбором.Читать далее
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее