Как Tenet запустил производство в Калуге, какие модели и комплектации предлагает и почему это важно для рынка

Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026

В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.

Появление бренда «Тенет» на российском рынке уже вызвало немало обсуждений среди автолюбителей и экспертов, и причина проста: речь идет не просто о новой марке, а о необходимости перезапустить крупное производство на базе завода Volkswagen в Калуге. Это не только вопрос импортозамещения, но и проверка способности российской промышленности адаптироваться к новым условиям. В этом названии раскрывается целая история трансформаций: после ухода Volkswagen в 2023 году завод и его мощности перешли в руки новой компании AGR Automotive Group, которая и стала инициатором запуска Tenet. По сути, проект стал результатом сотрудничества с китайским автогигантом Chery: формально концерн не присутствует на рынке напрямую, но именно его модели легли в основу всей линейки Tenet.

Сборка автомобилей стартовала в конце лета 2025 года на объектах технопарка «Грабцево» в Калужской области. Этот завод, ранее известный выпуском Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, сохранил свою мощность — до 225 тысяч машин в год, а моторное производство способно выдавать до 150 тысяч двигателей ежегодно. Для загрузки конвейера был найден партнер в лице Chery Automobile: через технологических посредников из провинции Аньхой на завод поступают крупноузловые машинокомплекты для последующей сборки. В будущем планируется более глубокая локализация, но пока автомобили собираются из готовых комплектующих.

В стартовую линейку «Тенет» вошли три кроссовера, каждый из которых ориентирован на свою аудиторию. Все они представляют собой адаптированные версии популярных моделей Chery Tiggo с собственным оформлением и изменениями в комплектациях. Младшая модель Tenet T4 — это компактный кроссовер B-класса, по размерам превосходящий Hyundai Creta и являющийся перелицованным Chery Tiggo 4. Он оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. с механической коробкой или вариатором, а также турбоверсией на 147 л.с. с роботизированной трансмиссией, привод при этом исключительно передний. Стоимость модели варьируется от 1,99 до 2,35 миллиона рублей, что делает её одной из самых доступных в сегменте.

Следующая модель, Tenet T7, представляет собой более крупный кроссовер, созданный на базе удлиненного Chery Tiggo 7 Pro Max с колесной базой 2670 мм. Автомобиль пятиместный, с передним приводом и 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В зависимости от комплектации цены на него составляют от 2,68 до 2,88 миллионов рублей, причем в топовой версии доступны система кругового обзора, беспроводная зарядка и панорамная крыша.

Флагманом линейки стал семиместный Tenet T8 с тремя рядами сидений, построенный на платформе Chery Tiggo 8 Plus. Его длина достигает 4725 мм, а под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатым роботом и системой полного привода. Цены на флагман стартуют от 3,54 и достигают 3,79 миллионов рублей. В верхней версии автомобиль предлагает двойное остекление, вентиляцию кресел и продвинутую аудиосистему — опции, ранее доступные преимущественно в премиум-сегменте.

Появление «Тенета» — это не просто очередная попытка заполнить нишу, освободившуюся после ухода западных брендов. Это проверка на зрелость российского автопрома и его способность интегрировать зарубежные технологии в собственные проекты. Пока бренд делает ставку на проверенные решения Chery, но заявляет о планах по увеличению локализации и расширению модельного ряда. Для потребителя это означает появление новых возможностей в сегменте кроссоверов, где конкуренция становится всё острее. Цены на автомобили выглядят конкурентоспособными, а оснащение находится на уровне ведущих игроков рынка. Главный вопрос теперь в том, удастся ли бренду сохранить качество и уровень обслуживания, а также предложить покупателю что-то действительно уникальное, помимо смены шильдика.