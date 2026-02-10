Что выбрать: Tenet T4 с турбомотором или Лада Веста Кросс с вариатором — подробный разбор комплектаций и оснащения

10 февраля 2026, 19:08
Tenet T4 и Лада Веста Кросс: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno раскрывает ключевые отличия в технических решениях, размерах и уровне оснащения. Анализ поможет понять, какой автомобиль лучше подойдет для современных условий.
В 2026 году российский рынок автомобилей продолжает удивлять новыми моделями и неожиданными решениями. На фоне растущего интереса к кроссоверам и универсалам сравнение Tenet T4 1.5T DCT Active и Лада Веста Кросс 1.8 CVT 2WD Techno становится особенно актуальным. Оба автомобиля претендуют на роль универсального семейного транспорта, но при выборе могут иметь место различия в технических характеристиках и оснащении.
Представленные автомобили, Tenet T4 и Lada Vesta Cross, предлагают разные подходы к современному вождению. Tenet T4 оснащен современным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач обеспечивает уверенный разгон и умеренный расход топлива: около 7.1 л/100 км в смешанном цикле. Его габариты (4320 мм в длину, 1831 мм в ширину) и масса 1462 кг придают автомобилю солидность и устойчивость на дороге.
Lada Vesta Cross, в свою очередь, комплектуется проверенным атмосферным двигателем 1.8 литра (122 л.с.), работающим с вариатором CVT для плавного хода. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 7.7 л/100 км. Автомобиль отличается более компактными размерами по ширине и высоте (1785 мм и 1522 мм соответственно) при длине 4445 мм и массе 1275 кг, что обеспечивает хорошую манёвренность в городской среде.
Обе модели предлагают высокий уровень базовой безопасности с системами ABS, ESP и комплектом подушек, а также набор современных опций для комфорта. Tenet T4 фокусируется на технологичности и динамике, тогда как Lada Vesta Cross делает акцент на практичности и проверенных решениях. Итоговый выбор зависит от личных предпочтений водителя: ценит ли он мощь и современные интерфейсы или отдаёт предпочтение надёжности и адаптированности к местным условиям.
