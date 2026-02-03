Вышло исследование: какие недостатки чаще всего отмечают владельцы нового Tenet T4

3 февраля 2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на Tenet T4 2025 года, рассчитывая на доступную цену и современные решения. Однако, как выяснил 110km.ru, за привлекательной внешностью и обещаниями производителя скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на повседневную эксплуатацию. В условиях российских дорог и климата даже мелкие недочеты способны превратиться в раздражающие проблемы, а некоторые особенности конструкции вызывают вопросы у опытных водителей.
Среди наиболее часто упоминаемых недостатков владельцы выделяют повышенный уровень шума от покрышек, который особенно заметен на скоростях выше городских. Этот фактор становится критичным на трассе, где шумоизоляция салона не справляется с задачей, и поездка превращается в испытание для слуха. Не менее спорным моментом оказывается работа роботизированной коробки передач: многие отмечают ее резкие переключения, что сказывается на комфорте и плавности движения, особенно в городских пробках.
Жесткая подвеска — еще один пункт, который вызывает споры. С одной стороны, она обеспечивает устойчивость на поворотах, но с другой — каждую неровность дороги водитель и пассажиры ощущают буквально всем телом. В сочетании с чувствительными тормозами и короткой педалью это создает специфические ощущения за рулем, к которым нужно привыкать. Некоторые отмечают, что тормоза реагируют слишком резко, что требует дополнительной осторожности при маневрах.
Внутреннее пространство Tenet T4 также не лишено спорных решений. Пластик в салоне быстро покрывается отпечатками и царапинами, что портит впечатление от нового автомобиля уже через несколько недель эксплуатации. Отсутствие задних динамиков в базовой комплектации удивляет многих, ведь для семейного автомобиля это кажется странной экономией. Еще один момент — невозможность установки газобаллонного оборудования без потери гарантии, что ограничивает выбор для тех, кто рассчитывал на экономию топлива.
Мелкие, но раздражающие детали тоже не остались без внимания. Владельцы жалуются на отсутствие кнопки Mute для аудиосистемы — казалось бы, мелочь, но в повседневной жизни это доставляет неудобство. Двери, которые не всегда закрываются с первого раза, быстро загрязняющиеся пороги и скрип в салоне — все это складывается в общую картину, где мелкие недочеты начинают раздражать сильнее, чем крупные проблемы.
Не обошлось и без технических нюансов. Звук работы двигателя, по мнению некоторых, слишком навязчив, а поворотники издают резкий, неприятный щелчок. Отсутствие отображения температуры за бортом в некоторых комплектациях вызывает недоумение, особенно в условиях переменчивой российской погоды. К тому же, многие отмечают необходимость дополнительных расходов на аксессуары, чтобы довести автомобиль до желаемого уровня комфорта.
Стоит отметить, что часть владельцев пока не спешит делать окончательные выводы: пробег у большинства еще минимальный, и серьезных поломок не выявлено. Несмотря на мелкие недочеты, кроссовер в целом производит положительное впечатление. Tenet T4 имеет привлекательную цену и свежий дизайн, но требует внимательного подхода к деталям и готовности мириться с определенными компромиссами.
