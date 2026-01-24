Вышло исследование: какие недостатки Tenet T4 чаще всего отмечают водители — мало кто знает о скрытых нюансах эксплуатации

Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев

Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.

Tenet T4 2025-2026 — автомобиль, вызвавший немало споров среди российских автолюбителей. Несмотря на впечатляющий дизайн и современные возможности, владельцы уже заметили ряд факторов, которые могут повлиять на выбор будущих покупателей. В этом материале собраны мнения некоторых пользователей, которые делятся опытом эксплуатации, не скрывая ни достоинств, ни недостатков.

Многие отмечают, что Tenet T4 хорошо адаптирован к российским условиям. Даже в сильные морозы двигатель запускается без проблем, особенно если использовать дистанционный запуск через приложение. Подогрев сидений и руля - настоящая находка для зимы, а прогрев лобового стекла позволяет быстро очистить его от наледи. Однако, несмотря на эти плюсы, есть и тонкости, которые портят впечатление от машины.

Один из самых частых минусов — плохое закрытие дверей. Владельцы жалуются, что приходится прикладывать усилия, чтобы двери плотно захлопнулись. Некоторые связывают это с новыми уплотнителями, которые со временем должны стать мягче, но пока проблема остается актуальной. Еще один момент - слабая шумоизоляция. Особенно сильный шум проникает из-под колес, что становится заметным на трассе или при движении по гравийке. Многие планируют доработать шумоизоляцию самостоятельно.

Комфорт и оснащение: не все так однозначно

В базовых и средних комплектациях Tenet T4 отсутствуют задние динамики и зарядное устройство для пассажиров второго ряда. Для кого-то это не критично, но часть владельцев считает такую ​​экономию неоправданной. Также возникают проблемы с отсутствием возможности включения крутилки регулировки громкости с помощью кнопок на руле или панели, что не всегда удобно.

Глянцевые элементы интерьера выглядят эффектно, но быстро покрываются царапинами. Некоторые держатели сразу после покупки заказывают ремешок из пленки, чтобы сохранить внешний вид салона. Еще один спорный момент – отсутствие освещения для задних пассажиров. В темное время суток это доставляет неудобства, особенно если в машине часто ездят дети или пожилые родственники.

Среди плюсов отмечают экономичный расход топлива: в городе — около 7,2–7,7 литра, на трассе — 5,2 литра. Для кроссовера такого класса это достойный показатель. Динамика тоже не вызывает нареканий – даже с базовым мотором машина уверенно разгоняется и держит дорогу. Роботизированная коробка передач работает мягко, без рывков, что приятно удивило многих, кто опасался трансмиссии.

Технические тонкости и мелкие недочеты

В процессе эксплуатации выявляются и другие мелкие, но раздражающие недочеты. Например, при автозапуске климат-контроль может самостоятельно изменять настройки, включая кондиционер или изменение направления потока воздуха. Это не всегда удобно. Также встречаются сбои в работе мультимедийной системы: иногда экран не реагирует на нажатия или не воспроизводит музыку с телефона.

Некоторые владельцы жаловались на скрипки и дребезг пластиковых элементов в салоне, особенно если на пассажирском сиденье никого нет. Бывали случаи, когда при работе системы AutoHold появлялся громкий скрежет, что вызывало опасения за исправность тормозов. Впрочем, подобные проблемы встречаются не у всех и часто решаются на первом техническом обслуживании.

Отдельно стоит упомянуть отличие между Tenet T4 и его «родственником» Chery Tiggo 4. Несмотря на распространенность моделей, у Tenet нет некоторых опций, которые есть у китайского аналога: передние парктроники, система старт-стоп, улучшенная акустика. При этом цена машины не стала ниже, что вызывает вопросы у покупателей.

Эксплуатация в деталях: что еще важно знать

Владельцы отмечают, что багажник у Tenet T4 довольно тяжелый, и многие задумываются об установке электропривода. Также замечено, что при открытии багажника на охране он может самопроизвольно закрыться - возможно, потребуется перенастройка сигнализации. Еще один момент - отсутствие функции «Мягкая посадка»: после автозапуска при нажатии на тормоз двигатель может заглохнуть, что требует повторного запуска.

В дождливую погоду вода плохо стекает с боковых стекол, кожа руля кажется скользкой. Некоторые решают эти вопросы, устанавливая дополнительные аксессуары или просто привыкая к особенностям эксплуатации. В целом, несмотря на ряд недочетов, Тенет Т4 остается привлекательным для города, особенно если не ждать от него премиального уровня комфорта.

В итоге Tenet T4 2025-2026 — это типичный представитель своего класса с набором плюсов и минусов, которые стоит учитывать при покупке. Машина не лишена недостатков, но многие из них решаются или компенсируются доступной ценой и современными опциями. Для тех, кто ищет практичный и недорогой кроссовер, этот вариант может оказаться вполне разумным выбором.

