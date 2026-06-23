Битва локализаций: Tenet T4 против Belgee X50 — кто выгоднее на российских дорогах

23 июня 2026, 10:57
Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог
Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог
На российском рынке кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50 быстро набирают популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к местным дорогам. Важно разобраться, чем отличаются эти модели по техническим характеристикам и насколько они подходят для российских условий.
Российский рынок кроссоверов продолжает меняться: локализованные Tenet T4 и Belgee X50 становятся всё более заметными на дорогах, демонстрируя водителям разные подходы к сочетанию цены, практичности и оснащения. Оба автомобиля основаны на популярных китайских моделях, но имеют ряд отличий, которые могут стать решающими для российских покупателей.
Tenet T4 построен на платформе Chery Tiggo 4 и отличается увеличенным дорожным просветом — 208 мм. Такой клиренс позволяет уверенно преодолевать ямы, бордюры и разбитые участки, что особенно важно для регионов с некачественным покрытием. По проходимости Tenet T4 выглядит предпочтительнее, и этот параметр часто становится ключевым при выборе машины для российских дорог.
Технические характеристики у моделей различаются. Базовый Tenet T4 оснащён атмосферным двигателем на 113 л. с. в комплекте с механической коробкой передач — такой вариант подойдёт тем, кто ценит простоту и надёжность. В свою очередь, Belgee X50, созданный на базе Geely Coolray, предлагает турбомотор мощностью 150 л. с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Это обеспечивает более динамичный разгон и необычные ощущения от вождения; подвеска X50 настроена так, чтобы сохранять комфорт даже на неровных дорогах.
Экономичность — ещё один критический критерий. Belgee X50 расходует в среднем 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле и 7,8 литра в городе. Tenet T4 работает на более доступном бензине АИ-92 и показывает средний расход 7,1 литра на 100 км. При этом дорожный просвет у Tenet T4 составляет 197 мм, что всё равно выше, чем у многих конкурентов в этом сегменте.
Стоимость также примечательна: Tenet T4 стартует примерно от 2 миллионов рублей, что делает его более доступным для тех, кто ищет практичный и выносливый автомобиль. Belgee X50 стоит от 2,48 миллиона рублей. Покупателю стоит задуматься, есть ли смысл переплачивать за динамику и современный дизайн, если основная задача — уверенно передвигаться по дорогам с разным покрытием.
Tenet T4 подходит тем, кто ценит надёжность, высокий клиренс и экономичность. Belgee X50 — выбор для тех, кому важна динамика, современные технологии и выразительный внешний вид. Оба кроссовера имеют свои сильные стороны, но в российских условиях практичность и проходимость часто оказываются на первом месте. Для справки: в последние годы спрос на кроссоверы с увеличенным клиренсом и простыми атмосферными моторами стабильно растёт, а локализация производства позволяет удерживать цены на приемлемом уровне даже при колебаниях валютного курса.
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