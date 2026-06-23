Битва локализаций: Tenet T4 против Belgee X50 — кто выгоднее на российских дорогах

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 10:57

Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог

Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог

Битва локализаций: Tenet T4 против Belgee X50 — кто выгоднее на российских дорогах

Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог

На российском рынке кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50 быстро набирают популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к местным дорогам. Важно разобраться, чем отличаются эти модели по техническим характеристикам и насколько они подходят для российских условий.

На российском рынке кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50 быстро набирают популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к местным дорогам. Важно разобраться, чем отличаются эти модели по техническим характеристикам и насколько они подходят для российских условий.

Российский рынок кроссоверов продолжает меняться: локализованные Tenet T4 и Belgee X50 становятся всё более заметными на дорогах, демонстрируя водителям разные подходы к сочетанию цены, практичности и оснащения. Оба автомобиля основаны на популярных китайских моделях, но имеют ряд отличий, которые могут стать решающими для российских покупателей.

Tenet T4 построен на платформе Chery Tiggo 4 и отличается увеличенным дорожным просветом — 208 мм. Такой клиренс позволяет уверенно преодолевать ямы, бордюры и разбитые участки, что особенно важно для регионов с некачественным покрытием. По проходимости Tenet T4 выглядит предпочтительнее, и этот параметр часто становится ключевым при выборе машины для российских дорог.

Технические характеристики у моделей различаются. Базовый Tenet T4 оснащён атмосферным двигателем на 113 л. с. в комплекте с механической коробкой передач — такой вариант подойдёт тем, кто ценит простоту и надёжность. В свою очередь, Belgee X50, созданный на базе Geely Coolray, предлагает турбомотор мощностью 150 л. с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Это обеспечивает более динамичный разгон и необычные ощущения от вождения; подвеска X50 настроена так, чтобы сохранять комфорт даже на неровных дорогах.

Экономичность — ещё один критический критерий. Belgee X50 расходует в среднем 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле и 7,8 литра в городе. Tenet T4 работает на более доступном бензине АИ-92 и показывает средний расход 7,1 литра на 100 км. При этом дорожный просвет у Tenet T4 составляет 197 мм, что всё равно выше, чем у многих конкурентов в этом сегменте.

Стоимость также примечательна: Tenet T4 стартует примерно от 2 миллионов рублей, что делает его более доступным для тех, кто ищет практичный и выносливый автомобиль. Belgee X50 стоит от 2,48 миллиона рублей. Покупателю стоит задуматься, есть ли смысл переплачивать за динамику и современный дизайн, если основная задача — уверенно передвигаться по дорогам с разным покрытием.

Tenet T4 подходит тем, кто ценит надёжность, высокий клиренс и экономичность. Belgee X50 — выбор для тех, кому важна динамика, современные технологии и выразительный внешний вид. Оба кроссовера имеют свои сильные стороны, но в российских условиях практичность и проходимость часто оказываются на первом месте. Для справки: в последние годы спрос на кроссоверы с увеличенным клиренсом и простыми атмосферными моторами стабильно растёт, а локализация производства позволяет удерживать цены на приемлемом уровне даже при колебаниях валютного курса.

Упомянутые модели: TENET T4, Belgee X50, Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: TENET, Belgee, Chery, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Белджи, Чери, Джили

Похожие материалы Тенет, Белджи, Чери, Джили

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Ростов-на-Дону Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться