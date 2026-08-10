Названа причина сворачивания производства Tenet T4: завод «АГР» переориентируется на модели нового поколения

Tenet T4 исчезает с рынка: дилеры предлагают скидки до 300 тысяч

Калужский завод «АГР» завершил выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в мае 2026 года. Модель уходит с конвейера, но автомобили ещё можно найти в шоу-румах по всей стране.

Калужский завод «АГР» завершил выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в мае 2026 года. Модель уходит с конвейера, но автомобили ещё можно найти в шоу-румах по всей стране.

В мае 2026 года производство компактного кроссовера Tenet T4 на заводе «АГР» в Калужской области было завершено. Однако автомобили этой модели всё ещё можно найти в автосалонах по всей России. Дилеры активно распродают остатки, предлагая значительные скидки и дополнительные бонусы.

Стоимость Tenet T4 сегодня зависит от региона, условий оформления сделки и умения покупателя вести переговоры. Официальные цены на переднеприводные версии стартуют от 2 169 000 рублей за комплектацию «Лайн» с вариатором и достигают 2 345 000 рублей за версию «Актив» с роботизированной коробкой передач. Однако на практике базовые варианты можно приобрести за 1,9 млн рублей, если проявить настойчивость в торге. Онлайн-покупка часто оказывается ещё выгоднее: полноприводная версия «Актив» предлагается за 2 199 000 рублей, а переднеприводная — за 2,1 млн рублей.

Дополнительные преимущества доступны по программе Trade-in: скидка достигает 100 000 рублей для переднеприводных модификаций и 50 000 рублей для полноприводных. Некоторые дилеры включают в комплект бесплатные дополнительные опции — антикоррозийную обработку, защиту картера и радиатора, а также коврики и брызговики. Такая политика направлена на освобождение складских площадей под новые модели, в частности в рамках стратегии T4L.

Tenet T4 оснащался двумя вариантами 1,5-литровых двигателей: турбированным мощностью 147 л. с. (210 Нм) и атмосферным на 113 л. с. (138 Нм). В зависимости от комплектации устанавливались пятиступенчатая механическая коробка передач, вариатор или роботизированная трансмиссия. В версии «Лайн» предусмотрены светодиодная оптика, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев передних сидений. «Актив» отличается 17-дюймовыми колёсными дисками, двойными экранами и расширенным обогревом кресел. Топовая комплектация «Прайм» включает систему кругового обзора, двухзонный климат-контроль и подогрев всех сидений.

По данным производителя, расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,1 до 7,4 литра на 100 км в зависимости от типа коробки передач. Объём топливного бака — 51 литр, рекомендуется использовать бензин не ниже АИ-92. Наиболее редкой стала версия с автоматической коробкой передач — такие автомобили практически исчезли из салонов.

Эксперты отмечают, что дилеры вынуждены идти на уступки, что позволяет покупателям получить выгодные условия. Однако по мере сокращения запасов привлекательные предложения могут быстро исчезнуть.