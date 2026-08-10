Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 06:01

Tenet T4 исчезает с рынка: дилеры предлагают скидки до 300 тысяч

Tenet T4 исчезает с рынка: дилеры предлагают скидки до 300 тысяч

Названа причина сворачивания производства Tenet T4: завод «АГР» переориентируется на модели нового поколения

Tenet T4 исчезает с рынка: дилеры предлагают скидки до 300 тысяч

Калужский завод «АГР» завершил выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в мае 2026 года. Модель уходит с конвейера, но автомобили ещё можно найти в шоу-румах по всей стране.

Калужский завод «АГР» завершил выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в мае 2026 года. Модель уходит с конвейера, но автомобили ещё можно найти в шоу-румах по всей стране.

В мае 2026 года производство компактного кроссовера Tenet T4 на заводе «АГР» в Калужской области было завершено. Однако автомобили этой модели всё ещё можно найти в автосалонах по всей России. Дилеры активно распродают остатки, предлагая значительные скидки и дополнительные бонусы.

Стоимость Tenet T4 сегодня зависит от региона, условий оформления сделки и умения покупателя вести переговоры. Официальные цены на переднеприводные версии стартуют от 2 169 000 рублей за комплектацию «Лайн» с вариатором и достигают 2 345 000 рублей за версию «Актив» с роботизированной коробкой передач. Однако на практике базовые варианты можно приобрести за 1,9 млн рублей, если проявить настойчивость в торге. Онлайн-покупка часто оказывается ещё выгоднее: полноприводная версия «Актив» предлагается за 2 199 000 рублей, а переднеприводная — за 2,1 млн рублей.

Дополнительные преимущества доступны по программе Trade-in: скидка достигает 100 000 рублей для переднеприводных модификаций и 50 000 рублей для полноприводных. Некоторые дилеры включают в комплект бесплатные дополнительные опции — антикоррозийную обработку, защиту картера и радиатора, а также коврики и брызговики. Такая политика направлена на освобождение складских площадей под новые модели, в частности в рамках стратегии T4L.

Tenet T4 оснащался двумя вариантами 1,5-литровых двигателей: турбированным мощностью 147 л. с. (210 Нм) и атмосферным на 113 л. с. (138 Нм). В зависимости от комплектации устанавливались пятиступенчатая механическая коробка передач, вариатор или роботизированная трансмиссия. В версии «Лайн» предусмотрены светодиодная оптика, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев передних сидений. «Актив» отличается 17-дюймовыми колёсными дисками, двойными экранами и расширенным обогревом кресел. Топовая комплектация «Прайм» включает систему кругового обзора, двухзонный климат-контроль и подогрев всех сидений.

По данным производителя, расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,1 до 7,4 литра на 100 км в зависимости от типа коробки передач. Объём топливного бака — 51 литр, рекомендуется использовать бензин не ниже АИ-92. Наиболее редкой стала версия с автоматической коробкой передач — такие автомобили практически исчезли из салонов.

Эксперты отмечают, что дилеры вынуждены идти на уступки, что позволяет покупателям получить выгодные условия. Однако по мере сокращения запасов привлекательные предложения могут быстро исчезнуть.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET
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