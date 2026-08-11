Не китаец и не европеец: Какой Tenet наиболее адаптирован для российских условий — сравниваем T4, T7 и T8

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 07:35

Tenet T4, T7 или T8: что важно знать о кроссоверах 2026 года для России

Tenet T4, T7 или T8: что важно знать о кроссоверах 2026 года для России

Не китаец и не европеец: Какой Tenet наиболее адаптирован для российских условий — сравниваем T4, T7 и T8

Tenet T4, T7 или T8: что важно знать о кроссоверах 2026 года для России

Линейка Tenet 2026 года - три кроссовера калужской сборки, каждый с уникальными особенностями для российских дорог и климата. В материале - сравнение моделей, реальные отзывы и свежие данные, чтобы выбрать оптимальный вариант именно сейчас.

Линейка Tenet 2026 года - три кроссовера калужской сборки, каждый с уникальными особенностями для российских дорог и климата. В материале - сравнение моделей, реальные отзывы и свежие данные, чтобы выбрать оптимальный вариант именно сейчас.

В 2026 году российский рынок кроссоверов заметно изменился: локальная сборка, адаптация к климату и новые требования к надежности вывели на первый план модели Tenet. Линейка включает три варианта - компактный T4, универсальный T7 и просторный T8. Каждый из них рассчитан на разные задачи и аудитории, что особенно актуально на фоне ухода европейских брендов и роста конкуренции среди китайских производителей.

Дизайн всех моделей Tenet выдержан в едином стиле с парящей крышей и затемненными стойками, что визуально облегчает кузов. T4 - самый компактный, его длина 4320 мм, что делает его удобным для городской среды и парковки. Пластиковые накладки по периметру защищают кузов от мелких повреждений, а полный привод (i-4WD) в новых комплектациях расширяет возможности зимой. T7 отличается более динамичным обликом, 18- или 19-дюймовыми дисками и панорамной крышей, которая добавляет ощущение простора. Внутри - комфорт для семьи, а багажник объемом до 1500 литров позволяет не задумываться о размещении вещей в дальних поездках. Флагманский T8 - это уже крупный кроссовер с массивной решеткой, длиной 4700 мм и семиместным салоном. Несмотря на размеры, он не выглядит громоздким, а баланс между мощью и сдержанностью делает его привлекательным для тех, кто ценит комфорт и пространство.

Позиционирование моделей на рынке четко разделено. T4 - стартовый вариант для молодых семей и одиночек, которые ценят маневренность и экономичность. T7 - выбор большинства: просторный салон, адаптация к российским условиям, усиленная антикоррозийная защита и зимний пакет уже в базе. T8 ориентирован на большие семьи или тех, кто часто путешествует: семь мест, огромный багажник и интеллектуальный полный привод. Важно, что Tenet выигрывает у конкурентов за счет локальной сборки - это снижает стоимость обслуживания и ускоряет поставку запчастей.

Каждая модель Tenet получила свои уникальные опции. T4 выделяется беспроводной зарядкой 50 Вт и голосовым управлением уже в базовой версии, что удобно для активных пользователей гаджетов. T7 оснащается круговым обзором 540° (в Prime), памятью сидений и электроприводом багажника - мелочи, которые делают повседневную эксплуатацию приятней. T8 предлагает интеллектуальный полный привод i-4WD с распределением момента по колесам и запуск двигателя с приложения, что особенно актуально зимой. Все двигатели адаптированы под АИ-92, что снижает расходы на топливо.

Технические характеристики моделей различаются по мощности и типу привода. T4 комплектуется 1,5-литровым мотором (113 или 147 л.с.), расходует 7-9 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд в турбо-версии. T7 оснащен 1,6-литровым турбомотором (150 л.с., 275 Н·м), 7-ступенчатой роботизированной коробкой и многорычажной подвеской сзади, что обеспечивает комфорт на трассе и в городе. T8 - самый мощный: 2,0-литровый турбо (197 л.с., 375 Н·м), полный привод и мягкая подвеска, которая уверенно справляется с ямами, хотя и допускает крены в поворотах.

В реальных сценариях использования T4 идеален для города и дальних поездок, особенно с новым полным приводом. T7 - универсальный вариант для семьи: простор, удобство, адаптация к российским условиям. T8 - выбор для больших компаний и дальних путешествий, где важны объем и комфорт. 

Отдельно стоит отметить, что локализация производства в Калуге влияет не только на стоимость, но и на доступность сервисов и деталей. Уровень локализации Tenet T8 подробно разбирался в материале о реальных этапах производства и российских деталях. Это позволяет предположить, что обслуживание и эксплуатация моделей Tenet в ближайшие годы будут оставаться выгодными для российских владельцев. Важно учитывать, что все три кроссовера рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях и отвечают современным требованиям к безопасности и оснащению.

Упомянутые модели: TENET T7
Упомянутые марки: TENET, Chery, Geely, EXEED
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Чери, Джили, Эксид

Похожие материалы Тенет, Чери, Джили, Эксид

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Новороссийск Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться