Почему популярный кроссовер уступил место новому фавориту покупателей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 19:51

Tenet T4 уходит с рынка: завод в Калуге завершил выпуск модели

Tenet T4 уходит с рынка: завод в Калуге завершил выпуск модели

Почему популярный кроссовер уступил место новому фавориту покупателей

Tenet T4 уходит с рынка: завод в Калуге завершил выпуск модели

Производитель завершил выпуск одной из востребованных моделей. На смену приходит более просторная версия. В дилерских центрах остались последние экземпляры. Узнайте, что изменилось на рынке.

Производитель завершил выпуск одной из востребованных моделей. На смену приходит более просторная версия. В дилерских центрах остались последние экземпляры. Узнайте, что изменилось на рынке.

На калужском предприятии холдинга «АГР» завершено производство компактного кроссовера Tenet T4. Причиной стали изменения в предпочтениях покупателей и окончание жизненного цикла модели. Теперь завод сосредоточился на выпуске удлиненной версии T4L, которая уже успела завоевать популярность среди российских автолюбителей.

Cпрос на автомобили с увеличенным внутренним пространством заметно вырос. Именно поэтому базовая версия уступила место более вместительной модификации. По данным пресс-службы бренда, к лету 2026 года Tenet T4L вошел в тройку лидеров среди SUV и оказался в десятке самых продаваемых машин страны.

Дилеры подтвердили, что выпуск Tenet T4 полностью остановлен. В автосалонах еще можно найти ограниченное количество автомобилей, преимущественно с полным приводом. На них действуют скидки до 120 тысяч рублей. Стоимость зависит от года выпуска: экземпляры 2025 года оцениваются от 2 089 000 до 2 599 000 рублей, а автомобили 2026 года - от 2 169 000 до 2 659 000 рублей без учета акций.

Эксперты отмечают, что Tenet T4 стартовал на рынке весьма успешно. За первые шесть месяцев 2026 года доля модели достигла 3%, что соответствует 18 321 проданному автомобилю. Однако переход на T4L стал логичным шагом: покупатели все чаще выбирают просторные салоны, не желая переплачивать за избыточные опции.

Tenet T4 предлагался с двумя вариантами моторов объемом 1,5 литра. Атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. сочетался с механической коробкой или вариатором. Турбированный агрегат на 147 л. с. работал с шестиступенчатым «роботом» для переднеприводных версий и семиступенчатым - для полноприводных.

Серийное производство стартовало на бывшем заводе Volkswagen в августе прошлого года, а продажи начались спустя две недели. За короткое время модель успела закрепиться на рынке, но теперь уступает место новому фавориту.

По мнению аналитиков, смена поколений в линейке Tenet отражает общие тенденции российского авторынка. Покупатели все чаще делают выбор в пользу практичности и комфорта, что и определило успех T4L. Последние экземпляры Tenet T4 еще доступны, но их число быстро сокращается.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Краснодарский край Петрозаводск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться