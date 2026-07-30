Почему популярный кроссовер уступил место новому фавориту покупателей

30 июля 2026, 19:51
Tenet T4 уходит с рынка: завод в Калуге завершил выпуск модели
Tenet T4 уходит с рынка: завод в Калуге завершил выпуск модели
Производитель завершил выпуск одной из востребованных моделей. На смену приходит более просторная версия. В дилерских центрах остались последние экземпляры. Узнайте, что изменилось на рынке.
На калужском предприятии холдинга «АГР» завершено производство компактного кроссовера Tenet T4. Причиной стали изменения в предпочтениях покупателей и окончание жизненного цикла модели. Теперь завод сосредоточился на выпуске удлиненной версии T4L, которая уже успела завоевать популярность среди российских автолюбителей.
Cпрос на автомобили с увеличенным внутренним пространством заметно вырос. Именно поэтому базовая версия уступила место более вместительной модификации. По данным пресс-службы бренда, к лету 2026 года Tenet T4L вошел в тройку лидеров среди SUV и оказался в десятке самых продаваемых машин страны.
Дилеры подтвердили, что выпуск Tenet T4 полностью остановлен. В автосалонах еще можно найти ограниченное количество автомобилей, преимущественно с полным приводом. На них действуют скидки до 120 тысяч рублей. Стоимость зависит от года выпуска: экземпляры 2025 года оцениваются от 2 089 000 до 2 599 000 рублей, а автомобили 2026 года - от 2 169 000 до 2 659 000 рублей без учета акций.
Эксперты отмечают, что Tenet T4 стартовал на рынке весьма успешно. За первые шесть месяцев 2026 года доля модели достигла 3%, что соответствует 18 321 проданному автомобилю. Однако переход на T4L стал логичным шагом: покупатели все чаще выбирают просторные салоны, не желая переплачивать за избыточные опции.
Tenet T4 предлагался с двумя вариантами моторов объемом 1,5 литра. Атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. сочетался с механической коробкой или вариатором. Турбированный агрегат на 147 л. с. работал с шестиступенчатым «роботом» для переднеприводных версий и семиступенчатым - для полноприводных.
Серийное производство стартовало на бывшем заводе Volkswagen в августе прошлого года, а продажи начались спустя две недели. За короткое время модель успела закрепиться на рынке, но теперь уступает место новому фавориту.
По мнению аналитиков, смена поколений в линейке Tenet отражает общие тенденции российского авторынка. Покупатели все чаще делают выбор в пользу практичности и комфорта, что и определило успех T4L. Последние экземпляры Tenet T4 еще доступны, но их число быстро сокращается.
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