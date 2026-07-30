Первый тест-драйв семейного кроссовера без компромиссов: разбираем плюсы и нюансы Tenet T4L

Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России

Tenet T4L сменил прежнюю модель T4 и уже вызвал интерес у российских автолюбителей. Мало кто знает, что за знакомым названием скрывается совершенно иной автомобиль, собранный на калужском заводе. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в оснащении и почему этот кроссовер может стать новым стандартом в своем классе - разбираемся подробно.

Tenet T4L сменил прежнюю модель T4 и уже вызвал интерес у российских автолюбителей. Мало кто знает, что за знакомым названием скрывается совершенно иной автомобиль, собранный на калужском заводе. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в оснащении и почему этот кроссовер может стать новым стандартом в своем классе - разбираемся подробно.

Появление Tenet T4L на российском рынке - событие, которое не стоит игнорировать тем, кто следит за доступными кроссоверами. Новинка не просто заменила прежний Tenet T4, а фактически открыла новую страницу для бренда, предложив больше пространства, современное оснащение и адаптацию под российские условия. Для многих покупателей это может стать решающим фактором при выборе семейного автомобиля.

Внешне Tenet T4L легко спутать с предшественником, но только если смотреть спереди: бампер, фары и капот полностью идентичны. Однако основа у T4L другая - инженеры взяли платформу Chery Tiggo 7 Pro Max, добавили фирменную переднюю часть и получили заметно более крупный и солидный автомобиль. В профиль отличия бросаются в глаза: вытянутая светодиодная полоса между фонарями, 18-дюймовые диски и характерная «волна» на задней стойке делают T4L визуально старше и представительнее.

Габариты говорят сами за себя: длина увеличилась до 4506 мм, колесная база - до 2650 мм, а высота теперь 1701 мм. При этом ширина слегка уменьшилась, что не сказалось на комфорте. Внутри салон кажется знакомым, но детали выдают новый подход: отдельные подголовники, улучшенная эргономика и восьмидюймовый сенсорный блок управления климатом. Центральный экран диагональю 10,25 дюйма совмещен с приборной панелью, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации.

Передние кресла получили иной профиль и базовые механические регулировки, а на втором ряду пассажирам стало заметно просторнее. Даже при полностью отодвинутом переднем сиденье колени не упираются, а диван складывается почти в ровный пол. Для семей с детьми предусмотрены крепления Isofix, а багажник теперь вмещает от 475 до 1500 литров - это на 135 литров больше, чем у прежней «четверки».

Пока Tenet T4L доступен только с передним приводом, но техническая база позволяет ожидать появления версии 4х4, как это было у донора Chery Tiggo 7 Pro Max. Уже в базе установлена независимая задняя подвеска, что положительно сказывается на комфорте и управляемости. В палитре кузова - четыре цвета: красный, черный, белый и темно-серый.

На ходу кроссовер ведет себя предсказуемо: подвеска хорошо справляется с мелкими неровностями, а на крупных ямах становится заметна ориентация на массового покупателя. В поворотах T4L не склонен к излишней валкости, а на трассе производит впечатление сбалансированного семейного автомобиля. Мотор - единственный на данный момент - турбированный 1,5-литровый, 147 л.с., работает в паре с шестиступенчатым «роботом» мокрого типа. Разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а средний расход топлива - 7,7 литра на 100 км.

Важная особенность - адаптация к российским условиям. Кроссовер собирается на калужском заводе полного цикла, с усиленной антикоррозийной защитой, дополнительной шумоизоляцией и зимним пакетом уже в базе. В него входят подогрев форсунок, лобового стекла, зеркал, руля и передних сидений, а в топовой версии - еще и задних подушек. Через фирменное приложение можно дистанционно прогреть или охладить салон, а также проверить давление в шинах.

Комплектации варьируются от «Актив» (2 259 000 руб.) до «Прайм» (2 429 000 руб.). Уже в базе есть 18-дюймовые диски, диодные фары, камера заднего вида, бесключевой доступ, кондиционер, дистанционный запуск, четыре подушки безопасности, искусственная кожа и круиз-контроль. Системы активной безопасности представлены ABS, ESC и мониторингом давления в шинах. Однако ассистенты вроде датчиков слепых зон и автоторможения отсутствуют даже в топе - это плата за доступную цену.

Tenet T4L рассчитан на тех, кто ценит простор, практичность и современное оснащение, но не нуждается в полном приводе. По информации Autonews, производитель не исключает появления версии 4х4, если спрос будет достаточным. Важно отметить, что автомобиль уже получил одобрение на буксировку прицепа до 750 кг, а на крыше установлены рейлинги для перевозки дополнительного груза.

В контексте развития рынка бюджетных кроссоверов в России, появление Tenet T4L может стать заметным событием. Как отмечают эксперты, многие автолюбители все чаще обращают внимание на сочетание цены, оснащения и адаптации к российским условиям. В этом смысле T4L выглядит как ответ на запросы массового покупателя. Кстати, современные технологии все активнее внедряются в автосалоны, и, как показывает анализ новых подходов к выбору автомобиля, именно такие модели способны изменить расстановку сил на рынке.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: дорожный просвет у T4L составляет 203 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах; максимальная скорость - 180 км/ч; топливо - бензин АИ-92 и выше. Снаряженная масса - 1543 кг, а технически допустимая - 2000 кг. Несмотря на отсутствие полного привода и ограниченный выбор комплектаций, Tenet T4L предлагает больше пространства и современное оснащение за те же или меньшие деньги по сравнению с ушедшей моделью. Это делает его одним из самых интересных предложений в своем сегменте на сегодняшний день.