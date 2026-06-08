Tenet T4L: размер имеет значение — все отличия российского кроссовера от китайского оригинал

8 июня 2026, 12:47
Tenet T4L: новая версия на базе Chery Tiggo 7 Pro Max с увеличенными размерами
Tenet T4L: новая версия на базе Chery Tiggo 7 Pro Max с увеличенными размерами
Tenet T4L - свежая модификация кроссовера Chery Tiggo 7, отличающаяся переработанным дизайном, увеличенными габаритами и расширенным оснащением. Модель может стать заметным игроком на рынке SUV в 2026 году.
Появление Tenet T4L на российском рынке — событие, которое может изменить расстановку сил среди доступных кроссоверов. Новинка создана на базе Chery Tiggo 7 Pro Max, но получила не только переработанную внешность, но и заметно увеличенные размеры. Это решение позволяет модели конкурировать с более крупными внедорожниками, сохраняя при этом узнаваемые черты экстерьера.
Несмотря на то что индекс указывает на младшую позицию, Tenet T4L фактически представляет собой очередную вариацию Tiggo 7, адаптированную под требования российского рынка. Передняя часть кузова теперь выполнена в стиле калужской «четвёрки», что визуально приближает модель к другим кроссоверам Tenet. Габариты впечатляют: длина — 4506 мм, высота — 1701 мм, колёсная база — 2650 мм. Ширина немного уменьшилась, но на внешности это не сказалось. Багажник увеличен до 475 литров, а в сложенном положении сидений доступны 1500 литров, что особенно актуально для семейных поездок.
В интерьере изменений немного, но они есть. Новый руль и уменьшенные до 10,25 дюйма экраны приборной панели и медиасистемы делают салон более лаконичным. Сохранился восьмидюймовый сенсорный индикатор климат-контроля. В наборе оснащения — поддержка Bluetooth, Android Auto и Apple CarPlay, телеметрия с удалённым управлением, аудиосистема с шестью динамиками, USB-разъёмы для передних и задних пассажиров. Безопасность обеспечивают четыре подушки, а для зимы предусмотрен полный пакет опций. Водительское кресло оснащено электроприводом, есть парктроник, камера кругового обзора, датчики дождя и света.
Пока Tenet T4L доступен только с передним приводом и турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм), работающим в паре с шестиступенчатым «роботом». Обещаны различные ездовые режимы, а в будущем не исключено появление полноприводной версии — аналогичные модификации уже есть у Tenet T4 и Tenet T7. Производство организовано на калужском заводе АГР, где выпускаются и другие модели бренда. Автомобили проходят усиленную антикоррозийную и шумоизоляционную обработку, что важно для российских условий.
Ожидается, что Tenet T4L будет интересен тем, кто ищет вместительный и современный кроссовер с адаптацией под российские условия. Комплектации, цены и точная дата начала продаж пока не объявлены, но уже сейчас ясно: модель способна усилить позиции бренда на рынке и привлечь внимание покупателей, ориентированных на практичность и технологичность.
Интересно, что тенденция к созданию новых модификаций на базе популярных моделей характерна не только для китайских брендов. Например, Lamborghini Miura P400 Jota также была уникальным опытом доработки серийного автомобиля, о чём подробно рассказывается в соответствующем материале о судьбе единственного гоночного экземпляра Jota . Такой подход позволяет производителям быстро реагировать на запросы рынка и предлагать новые без кардинальной смены платформы.
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