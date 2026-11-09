Почему Belgee X50+ экономичнее, но Tenet T4L все равно выигрывает: неочевидное сравнение и выводы

9 ноября 2026, 07:37
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
При бюджете 2,5 млн рублей доступны Belgee X50+ в версии «Стиль» и Tenet T4L в комплектации «Прайм». Сравнение показало, что Belgee быстрее и экономичнее, а Tenet предлагает больше места в салоне и багажнике.
Сравнение двух кроссоверов, продажи которых стартовали в 2026 году, неизбежно начинается с багажника. У Tenet T4L он вмещает 475 литров, тогда как у Belgee X50+ заявлено 330 литров. Эта разница сразу задает расклад: Belgee интереснее тем, кому важны динамика и экономичность, а Tenet удобнее для семейных поездок с багажом. В обзоре обе машины испытали в версиях стоимостью около 2,5 млн рублей. В том же 2026 году обе модели вошли в число самых продаваемых после Haval Jolion и Tenet T7.
Габариты и позиционирование
Belgee X50+ относится к классу B+, а Tenet T4L — к C-классу, и разница заметна уже по размерам: 4380 × 1810 × 1615 мм у Belgee против 4506 × 1828 × 1701 мм у Tenet. Колесная база составляет соответственно 2600 и 2650 мм.
За 2,5 млн рублей Belgee предлагается в комплектации «Стиль» — второй из четырех уровней оснащения. У Tenet за эту сумму доступна версия «Прайм» — вторая из двух комплектаций. Оба автомобиля переднеприводные и оснащены турбомоторами объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с., однако коробки передач и характеристики двигателей различаются.
Кузов и оснащение: разница в размерах продолжается в салоне
Belgee X50+ построен на платформе BMA Geely и локализован на заводе Belgee в Минской области. У версии «Стиль» литые 18-дюймовые диски, светодиодная оптика и полоса, соединяющая задние фонари. На крыше установлены рейлинги, а по аркам, порогам и нижней части дверей идут черные матовые молдинги. Двери, однако, не закрывают внутреннюю часть порогов.
Внешние кузовные панели Belgee оцинкованы, за исключением крыши. Зеркала складываются с электроприводом и имеют обогрев, а лобовое стекло подогревается в зоне покоя дворников. Сзади предусмотрены датчики парковки и камера. В бампер встроены два раздвоенных патрубка выхлопной системы. Дизайн X50+ выглядит спортивнее и моложе, чем у более крупного соперника.
Салон Belgee отделан черной искусственной кожей. Передние кресла регулируются вручную, водительское — еще и по высоте; оба передних сиденья имеют подогрев. Руль с кожаной отделкой подогревается и регулируется по высоте и вылету. Перед водителем расположен цифровой щиток диагональю 8,8 дюйма под козырьком, а центральный мультимедийный экран имеет диагональ 14,6 дюйма. Аудиосистема включает шесть динамиков, климат-контроль — однозонный.
Под мультимедийным дисплеем оставлены физические кнопки, ниже расположены разъемы для зарядки. Между креслами — двухуровневая консоль: на нижнем ярусе находится розетка 12 В, на верхнем — подлокотник с боксом, подстаканники и селектор-джойстик. Рядом размещен переключатель режимов движения. Их четыре: Эко, Спорт, Комфорт и Адаптивный. Двигатель запускается кнопкой, доступ в салон возможен без ключа.
На втором ряду X50+ теснее, чем в Tenet. Здесь есть три подголовника, центральные воздуховоды и подогрев; для зарядки предусмотрен разъем. Потолочный светильник также имеется, а подлокотника в комплектации «Стиль» нет. Полка багажника жесткая и поднимается вместе с пятой дверью.
Оснащение Belgee включает фронтальные и боковые подушки безопасности, системы электронной стабилизации и курсовой устойчивости. Предусмотрены помощь при спуске и подъеме, контроль давления в шинах и круиз-контроль. В список входят иммобилайзер, противоугонная система, электроусилитель руля и стеклоподъемники на всех дверях. Двери автоматически блокируются при начале движения; форсунки омывателя лобового стекла подогреваются, двигатель можно запустить дистанционно.
Tenet T4L построен на платформе T1X Chery и локализован на калужском заводе AGR. Его кузов выглядит сдержаннее и солиднее. Спереди установлены массивная рельефная радиаторная решетка, светодиодные фары и вертикальные дневные ходовые огни. Колесные диски также 18-дюймовые, а световая полоса соединяет задние фонари. Двери закрывают внутренние пороги, на арках и в нижней части дверей стоят черные матовые молдинги с серыми накладками.
Зеркала Tenet имеют электропривод складывания и обогрев. Лобовое стекло обогревается по всей поверхности; есть датчики дождя и света, а форсунки омывателя подогреваются. В версии «Прайм» предусмотрены камеры кругового обзора и парковочные датчики спереди и сзади. Также есть рейлинги и подготовка для установки ТСУ. При этом оцинковки нет у крыши и пятой двери. В Tenet T4 дверь задка была оцинкована; причина изменения в материале не объясняется.
Подвеска и силовые агрегаты
Спереди у обоих автомобилей установлена подвеска Макферсон. Сзади Tenet получил многорычажную конструкцию, а Belgee — балку. Передние тормоза у обеих моделей дисковые вентилируемые, задние — дисковые; стояночный тормоз электромеханический и работает с AutoHold. Дорожный просвет составляет 203 мм у T4L и 182 мм у X50+.
Передние кресла Tenet обтянуты черной искусственной кожей и регулируются механически; водительское сиденье настраивается по высоте. Подогрев есть спереди и на втором ряду. Руль с подогревом регулируется по высоте и вылету. Предусмотрены запуск кнопкой и бесключевой доступ. Дистанционный запуск работает со штатного ключа, а телематическая система дает возможность удаленно управлять некоторыми функциями через приложение.
Щиток приборов и мультимедийная система Tenet объединены в два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый; козырька над ними нет. У аудиосистемы шесть динамиков. Климат-контроль двухзонный, с отдельным блоком управления и рядом физических кнопок над ним. На двухуровневой центральной консоли расположены разъемы для зарядки, розетка 12 В, подлокотник с боксом, селектор, подстаканники и физические кнопки.
Режимов движения у Tenet теперь три. На протестированном автомобиле были доступны Эко и Спорт, а на новых машинах появился режим Стандарт. На втором ряду больше места, чем в Belgee; пассажирам доступны подогрев и подлокотник с подстаканниками. Здесь также есть три подголовника, разъем для зарядки и центральные воздуховоды. Потолочный светильник отсутствует. В оснащение входят фронтальные и боковые подушки безопасности, контроль давления в шинах, системы стабилизации и курсовой устойчивости, автоматическое запирание дверей на скорости, электроусилитель руля, стеклоподъемники на всех дверях, иммобилайзер и круиз-контроль.
Разница заметна и в конструкции двигателей. У Belgee установлен агрегат BHE15-AFZ с непосредственным впрыском, алюминиевым блоком и чугунными гильзами. Его 16-клапанная головка блока цилиндров снабжена гидрокомпенсаторами, в приводе ГРМ используется цепь. Мотор развивает 147 л. с. и 270 Н·м. С ним работает семиступенчатая роботизированная коробка 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями, рассчитанная на момент до 300 Н·м.
Двигатель Tenet T4L с индексом SQRE4T15C развивает те же 147 л. с., но его максимальный крутящий момент составляет 210 Н·м. Блок цилиндров чугунный, топливо подается распределенным впрыском; цепной привод ГРМ сочетается с 16-клапанной головкой и гидрокомпенсаторами. Коробка Getrag 6DCT260 — шестиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, рассчитанный на момент до 280 Н·м.
Что обеспечивает выбор каждой модели
По итогам теста Belgee X50+ оказался динамичнее, лучше управлялся и расходовал меньше топлива. По характеру он ближе к хэтчбеку, чем к полноценному кроссоверу. Tenet T4L воспринимается более валким, а расход топлива у него немного выше, зато посадка за рулем выше и комфортнее. Более просторный второй ряд и багажник делают его удобнее для семейного использования.
Материалы отделки и шумоизоляция у автомобилей, по оценке автора сравнения, примерно на одном уровне. Среди преимуществ Tenet также отмечены полный электрический обогрев лобового стекла, чугунный блок двигателя и распределенный впрыск. Это аргументы, приведенные в обзоре; сравнительных данных о стоимости обслуживания или ресурсе агрегатов в нем нет.
При выборе между двумя машинами за 2,5 млн рублей автор теста отдает предпочтение Tenet T4L, оговаривая, что это личное мнение. Цены на оба кроссовера в России он считает завышенными. Ценовой вопрос перекликается с разбором Lada Azimut, где стоимость также названа важным фактором для покупателя.
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