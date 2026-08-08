Tenet T4L подорожал впервые с выхода на рынок: базовая версия прибавила 20 000 рублей

8 августа 2026, 05:45
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
В августе изменились цены на одну из комплектаций. Производитель не стал менять стоимость топовой версии. Новые параметры кузова и багажника удивили покупателей. Подробности - в нашем материале.
В августе 2026 года российский рынок автомобилей столкнулся с первым изменением цен на Tenet T4L с момента его появления в продаже. Базовая версия этого семейного кроссовера теперь стоит на 20 тысяч рублей дороже. При этом стоимость топовой комплектации осталась прежней, что стало неожиданностью для многих автолюбителей.
Tenet T4L выпускается на Лужском заводе холдинга «АГР», который ранее был активным участником Volkswagen. Модель пришла на смену снятому с производства Т4, отличаясь увеличенными габаритами. Новый кузов стал длиннее на 186 мм, выше почти на 50 мм, колесная база выросла на 40 мм и теперь составляет 2650 мм. Благодаря этим изменениям пассажиры второго ряда получили больше места, а объем багажника в обычном состоянии увеличился до 475 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель достигает 1500 литров.
В техническом плане Tenet T4L использует 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., который развивает до 210 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод доступен исключительно передний для всех комплектаций.
На сегодняшний день базовая комплектация «Актив» (Active) 2026 года выпуска с двигателем 1.5T и 6DCT оценивается в 2 279 000 рублей, что на 20 тысяч больше прежней цены. Версия «Прайм» (Prime) с аналогичным мотором и коробкой передач осталась на уровне 2 429 000 рублей. Таким образом, производитель решил скорректировать стоимость только самой доступной модификации.
Ранее стало известно, что к концу 2026 года Tenet планирует вывести на рынок полноприводную версию T4L. По предварительным данным, она сохранит 147-сильный двигатель, но получит новую семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Это позволит расширить выбор для покупателей, предпочитающих полный привод.
Интерес к Tenet T4L на российском рынке стабильно высок. По итогам июля модель вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в стране: за месяц было зарегистрировано 4051 экземпляр. Такой результат обеспечил востребованность кроссовера среди семейных покупателей и тех, кто ценит просторный салон и вместительный багажник.
Таким образом, корректировка цен затронула только одну из комплектаций, а сам Tenet T4L продолжает укреплять позиции на рынке, учитывая современный дизайн, практичность и актуальные технические решения.
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