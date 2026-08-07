Tenet T4L 2026: на 186 мм длиннее, с многорычажкой и моноблоком — чем удивил обновленный кроссовер

Tenet T4L сменил T4: что изменилось в популярном кроссовере 2026 года

Компактный кроссовер Tenet T4 ушел с рынка, уступив место новой модели T4L. На первый взгляд различия минимальны, но специалисты отмечают важные нюансы в конструкции и оснащении. Почему это важно для российских водителей, какие плюсы и компромиссы скрывает новинка, и что изменилось в сравнении с предшественником - объяснил эксперт. Цена стартует от 2 159 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем классе.

Компактный кроссовер Tenet T4 ушел с рынка, уступив место новой модели T4L. На первый взгляд различия минимальны, но специалисты отмечают важные нюансы в конструкции и оснащении. Почему это важно для российских водителей, какие плюсы и компромиссы скрывает новинка, и что изменилось в сравнении с предшественником - объяснил эксперт. Цена стартует от 2 159 000 рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем классе.

Для российских автолюбителей появление Tenet T4L – это не просто очередная смена поколения, а важный сигнал о том, как меняются требования к компактным кроссоверам на нашем рынке. Новинка пришла на смену хорошо знакомому Tenet T4, и хотя внешние различия минимальны, внутри скрыт целый ряд изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей.

Как сообщает «Российская газета», разработка Tenet T4L заняла немало времени: инженеры учли не только мнения специалистов, но и реальные отзывы владельцев предыдущих моделей. В результате автомобиль стал длиннее и выше: колесная база увеличилась на 40 мм (до 2650 мм), длина кузова выросла на 186 мм (до 4506 мм), а высота теперь составляет 1701 мм. Ширина осталась прежней – 1828 мм. Благодаря этим изменениям объем багажника вырос до 475 литров, что на 135 литров больше, чем у T4. Правда, за это пришлось заплатить отказом от полноразмерной запаски – теперь в комплекте только докатка. Зато багажник оборудован горизонтальной радиальной шторкой, а при сложенных сиденьях второго ряда его объем достигает 1500 литров.

Силовая установка осталась прежней: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм. Коробка передач – 6-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями (6DCT260), рассчитанный на 260 Нм. Это дает хороший запас прочности и надежности. Водительское место стало удобнее: сиденье регулируется в шести направлениях, руль – по вылету и высоте, боковая поддержка заметно улучшена. Приборная панель и экран мультимедийной системы объединены в моноблок с диагональю 10,25 дюйма, что выглядит современно и удобно. Системы поддерживают беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а управление климатом вынесено на отдельную сенсорную панель.

Сиденья второго ряда стали комфортнее благодаря увеличенной высоте крыши – теперь над головой больше места, особенно это заметно для пассажиров сзади. Однако роскоши ждать не стоит: автомобиль остается компактным, хотя здесь есть два дефлектора климат-контроля и один USB-разъем. В багажнике предусмотрена подсветка, а вот фонарики для задних пассажиров почему-то не установлены. Центральная консоль оснащена охлаждаемым ящиком и дополнительной нижней полкой с зарядными портами и 12-вольтовой розеткой.

На ходу Tenet T4L приятно удивляет: подвеска настроена так, что автомобиль уверенно держит дорогу даже на неидеальном асфальте. Спереди установлена классическая стойка МакФерсон, сзади – многорычажка, что редко встречается в этом сегменте. Минимальные крены в поворотах и практически полное отсутствие продольной раскачки создают ощущение сбалансированности. Два режима движения – «Эко» и «Спорт» – позволяют выбрать стиль вождения, а ручной режим коробки передач дает возможность активнее использовать потенциал мотора, в том числе для торможения двигателем на сложных участках.

Шумоизоляция оказалась на удивление достойной для этого класса: даже без дополнительных обработок в салоне тихо, а при желании владелец может сделать автомобиль еще тише с помощью доступных материалов. Объем топливного бака – 51 литр, что при среднем расходе 7,4 л/100 км может показаться не слишком большим, хотя для этой платформы возможна установка более вместительного бака. Кузов оцинкован, что увеличивает срок службы в российских условиях.

Из дополнительных опций стоит отметить телеметрию с дистанционным контролем и удаленным запуском двигателя – первые три года услуга предоставляется без абонентской платы. Это расширяет возможности эксплуатации и делает модель более привлекательной для современных пользователей.

Если рассматривать Tenet T4L на вторичном рынке, его главное преимущество – удачное сочетание цены, качества и набора опций. Модель позиционируется как доступная «рабочая лошадка» для активных водителей, отличающаяся практичностью и современными технологиями. Кстати, интерес к компоновке и особенностям современных кроссоверов растет: например, в материале о причинах популярности заднего привода у спорткаров и премиальных авто эксперты объясняют, как выбор платформы влияет на управляемость и комфорт .