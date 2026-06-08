Что предлагает TENET T4L в сравнении с конкурентами и почему модель может заинтересовать покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 14:43

TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России

TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России

Что предлагает TENET T4L в сравнении с конкурентами и почему модель может заинтересовать покупателей

TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России

В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.

В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.

С 22 мая в дилерских центрах TENET начались продажи нового кроссовера TENET T4L, который сразу доступен в двух комплектациях — «Актив» и «Прайм». Минимальная цена на модель составляет 2 259 000 рублей, а для первых покупателей действуют дополнительные выгоды, что делает предложение особенно актуальным на фоне роста цен в сегменте.

Главное отличие TENET T4L — увеличенный салон и багажник по сравнению с предыдущей моделью T4, а также расширенный набор опций для комфорта и безопасности. Автомобиль рассчитан на ежедневные поездки по городу, семейные поездки и выезды за город, что обеспечивает его универсальность для российских условий.

В оснащение T4L входят: два монитора по 10,25 дюйма, отдельный 8-дюймовый сенсорный экран для управления климатом, датчики света и дождя, аудиосистема с шестью динамиками, задние парктроники, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, современная телематика, регулировка подголовников и 18-дюймовые литые диски. Для модели сертифицировано использование тягово-сцепного устройства с максимальной массой прицепа до 750 кг.

Под капотом установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Средний расход топлива — 7,7 литра на 100 км, что соответствует ожиданиям класса.

Комплектация Active включает камеру заднего вида, передние сиденья из искусственной кожи, кондиционер, четыре подушки безопасности и зимний пакет. Версия «Прайм» отличается расширенным набором: системой кругового обзора на 360°, двухзонным климат-контролем, передними парктрониками, подогревом второго ряда сидений и электроприводом складывания зеркал. Цена «Прайма» — 2 429 000 рублей, но с учётом скидки на старте продаж — 2 329 000 рублей.

Покупателям доступны четыре цвета кузова: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и насыщенный чёрный. Все автомобили TENET комплектуются полным зимним пакетом: дистанционный запуск двигателя, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунки омывателя. Это особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях.

Кузов и скрытые полости обработаны воском, днище защищено антикоррозийными и шумоизоляционными материалами, что повышает надёжность и устойчивость к реагентам и снегу. Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 000 км, включая 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной поддержки.

На старте продаж действует выгода в размере 100 000 рублей, что позволяет снизить цену версии до 2 159 000 рублей. Это предложение может быть интересно тем, кто ищет современный и доступный кроссовер с богатым оснащением.

На вторичном рынке стоит отметить, что конкуренция среди кроссоверов в России растёт, и TENET T4L выходит на арену против таких моделей, как Haval M6 и Chery. Для сравнения: в истории автомобильной индустрии бывали случаи, когда отдельные модели оказывали решающее влияние на рынок — например, как это произошло с Lamborghini Miura P400 Jota, о судьбе которого можно узнать в отдельном материале о редком гоночном прототипе Lamborghini .

Упомянутые модели: TENET T4, Haval M6
Упомянутые марки: TENET, Haval, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери

Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Челябинск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться