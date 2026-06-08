Что предлагает TENET T4L в сравнении с конкурентами и почему модель может заинтересовать покупателей

TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России

В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.

В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.

С 22 мая в дилерских центрах TENET начались продажи нового кроссовера TENET T4L, который сразу доступен в двух комплектациях — «Актив» и «Прайм». Минимальная цена на модель составляет 2 259 000 рублей, а для первых покупателей действуют дополнительные выгоды, что делает предложение особенно актуальным на фоне роста цен в сегменте.

Главное отличие TENET T4L — увеличенный салон и багажник по сравнению с предыдущей моделью T4, а также расширенный набор опций для комфорта и безопасности. Автомобиль рассчитан на ежедневные поездки по городу, семейные поездки и выезды за город, что обеспечивает его универсальность для российских условий.

В оснащение T4L входят: два монитора по 10,25 дюйма, отдельный 8-дюймовый сенсорный экран для управления климатом, датчики света и дождя, аудиосистема с шестью динамиками, задние парктроники, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, современная телематика, регулировка подголовников и 18-дюймовые литые диски. Для модели сертифицировано использование тягово-сцепного устройства с максимальной массой прицепа до 750 кг.

Под капотом установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Средний расход топлива — 7,7 литра на 100 км, что соответствует ожиданиям класса.

Комплектация Active включает камеру заднего вида, передние сиденья из искусственной кожи, кондиционер, четыре подушки безопасности и зимний пакет. Версия «Прайм» отличается расширенным набором: системой кругового обзора на 360°, двухзонным климат-контролем, передними парктрониками, подогревом второго ряда сидений и электроприводом складывания зеркал. Цена «Прайма» — 2 429 000 рублей, но с учётом скидки на старте продаж — 2 329 000 рублей.

Покупателям доступны четыре цвета кузова: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и насыщенный чёрный. Все автомобили TENET комплектуются полным зимним пакетом: дистанционный запуск двигателя, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунки омывателя. Это особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях.

Кузов и скрытые полости обработаны воском, днище защищено антикоррозийными и шумоизоляционными материалами, что повышает надёжность и устойчивость к реагентам и снегу. Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 000 км, включая 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной поддержки.

На старте продаж действует выгода в размере 100 000 рублей, что позволяет снизить цену версии до 2 159 000 рублей. Это предложение может быть интересно тем, кто ищет современный и доступный кроссовер с богатым оснащением.

На вторичном рынке стоит отметить, что конкуренция среди кроссоверов в России растёт, и TENET T4L выходит на арену против таких моделей, как Haval M6 и Chery. Для сравнения: в истории автомобильной индустрии бывали случаи, когда отдельные модели оказывали решающее влияние на рынок — например, как это произошло с Lamborghini Miura P400 Jota, о судьбе которого можно узнать в отдельном материале о редком гоночном прототипе Lamborghini .