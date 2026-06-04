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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 13:14

TENET T4L выходит на рынок: новый конкурент Haval M6 с современным интерьером

TENET T4L выходит на рынок: новый конкурент Haval M6 с современным интерьером

У Haval M6 появился конкурент: полная копия по цене и технике, но намного современнее

TENET T4L выходит на рынок: новый конкурент Haval M6 с современным интерьером

На российском рынке появился TENET T4L - кроссовер, который по цене и техническим характеристикам сопоставим с Haval M6, но предлагает более современный интерьер и расширенный набор опций. Почему эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте доступных семейных автомобилей - в нашем материале.

На российском рынке появился TENET T4L - кроссовер, который по цене и техническим характеристикам сопоставим с Haval M6, но предлагает более современный интерьер и расширенный набор опций. Почему эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте доступных семейных автомобилей - в нашем материале.

Появление TENET T4L на российском рынке стало заметным событием для сегмента доступных кроссоверов. Модель сразу же оказалась в центре внимания благодаря сочетанию цены, технических характеристик и современного оснащения, что делает ее прямым конкурентом Haval M6, одного из самых популярных семейных автомобилей последних лет.

Покупатели все чаще выбирают практичные и просторные машины для семьи, а не гонятся за броским дизайном или спортивным характером. Именно поэтому Haval M6 долгое время удерживал лидерство в своем классе. Однако TENET T4L предлагает иной подход: при схожей стоимости он выглядит заметно современнее и предлагает больше технологических решений.

Основа TENET T4L — хорошо известная платформа Chery Tiggo 7 Pro Max дорестайлинговой версии. Это не минус, а скорее плюс: конструкция проверена временем, а большинство технических решений уже зарекомендовали себя на рынке. Внешне автомобиль получил фирменный стиль TENET, что позволяет ему выглядеть самостоятельной моделью, а не копией предшественника.

Габариты TENET T4L составляют 4506 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1701 мм в высоту, колесная база — 2650 мм. Haval M6 чуть крупнее, но по ощущениям внутри TENET не уступает, особенно на втором ряду. Здесь действительно просторно, что важно для семейных поездок и дальних путешествий. При этом автомобиль остается удобным для города и парковки.

Багажник TENET T4L вмещает 475 литров, а при сложенных сиденьях — до 1500 литров. У Haval M6 этот показатель выше: 808 литров в стандартном положении и 1550 литров при сложенных сиденьях. Для перевозки крупногабаритных вещей M6 остается предпочтительнее, но TENET выигрывает по другим параметрам.

В салоне различия между моделями становятся особенно заметны. Haval M6, несмотря на обновления, сохраняет консервативный интерьер. TENET T4L предлагает два экрана по 10,25 дюйма перед водителем и отдельный 8-дюймовый сенсорный блок для управления климатом. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay реализована беспроводным способом. Уже в базовой версии есть сиденья с искусственной кожей, датчики света и дождя, камера заднего вида, подогревы и телематика. В старших комплектациях добавляются камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, электропривод зеркал и подогрев заднего ряда.

Особое внимание уделено зимнему пакету: дистанционный запуск двигателя, подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Для российских условий это важное преимущество. Haval M6 также оснащен климат-контролем, круиз-контролем, бесключевым доступом, подогревом руля и рядом других опций, но по уровню современности салона TENET выглядит свежее.

Технически обе модели близки. У TENET T4L — турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, в паре с 6-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями, привод передний. Haval M6 оснащается таким же 1,5-литровым турбомотором, но с отдачей 143 лошадиные силы и 202 Нм, доступен с механикой или 7-ступенчатым роботом, привод также передний. TENET быстрее разгоняется до ста километров в час — за 10,5 секунды против 12,7 секунды у M6, и экономичнее: 7,7 литра против 8,7 литра на 100 километров пути. Клиренс у TENET составляет 203 мм, у Haval M6 — 170 мм, что может быть критично для российских дорог.

Судя по комплектации и цене, TENET T4L ориентирован на тех, кто ищет современный, удобный и технологичный кроссовер для семьи. Haval M6 остается выбором для тех, кто ценит проверенную практичность и большой багажник. По стоимости разница минимальна: Haval M6 с роботом стоит 2 349 000 рублей, TENET T4L в версии Актив — от 2 259 000 рублей, а топовая комплектация Прайм — от 2 429 000 рублей.

Упомянутые модели: TENET T4, Haval M6, Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р)
Упомянутые марки: TENET, Haval, Chery
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