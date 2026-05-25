Сравнение Tenet T4L и Tenet T7 - чем удивил новый кроссовер и почему он дешевле старшей модели

25 мая 2026, 11:39
Tenet T4L выходит на рынок: просторный салон и багажник за цену ниже конкурентов
В России стартовали продажи Tenet T4L - кроссовера с увеличенным багажником и просторным салоном, который оказался дешевле Tenet T7 и способен составить конкуренцию даже лидерам рынка. Почему эта новинка может изменить расстановку сил среди бюджетных SUV - в нашем материале.
Российский рынок автомобилей пополнился новой моделью — Tenet T4L. Эта новинка сразу привлекла внимание сочетанием просторного салона, увеличенного багажника и цены, которая заметно ниже, чем у старшей модели Tenet T7. В условиях, когда покупатели ищут оптимальное соотношение цены и функциональности, появление T4L может стать важным событием для сегмента бюджетных кроссоверов.
Tenet, производящий автомобили на бывшем заводе Volkswagen под Калугой, продолжает активно расширять линейку. Несмотря на формальное отсутствие связей с зарубежными брендами, эксперты отмечают, что модели Tenet во многом повторяют хорошо знакомые автомобили Chery. Это позволяет компании быстро реагировать на запросы рынка и предлагать конкурентоспособные решения.
Главная особенность Tenet T4L — увеличенные габариты по сравнению с базовой версией T4. Длина автомобиля составляет 4506 мм, ширина — 1828 мм, высота — 1701 мм. Для сравнения: Tenet T4 — 4320 мм в длину, а Tenet T7 — 4553 мм. Таким образом, T4L по размерам максимально приближен к T7, но стоит на 300 тысяч рублей дешевле. Объём багажника вырос до 475 литров, что на 135 литров больше, чем у стандартного T4, и это сразу выделяет новинку среди конкурентов.
Цены на Tenet T4L стартуют с 2 159 000 рублей, тогда как Tenet T7 обойдётся минимум в 2 485 000 рублей. Для сравнения, Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации стоит 2 251 000 рублей без скидок. При этом T4L уже в базе оснащается зимним пакетом, четырьмя подушками безопасности, кондиционером, телематикой, датчиками дождя и света, а также камерой заднего вида. В топовой комплектации добавляются двухзонный климат-контроль, круговой обзор, подогрев заднего дивана и электропривод зеркал. Максимальная версия стоит 2 429 000 рублей без скидок и 2 329 000 рублей с учётом акций.
Под капотом Tenet T4L установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым «роботом». Привод — только передний. Заводская комплектация включает фаркоп, что редко встречается в этом сегменте. Такой набор характеристик делает T4L привлекательным для тех, кто ищет вместительный и современный кроссовер по разумной цене.
Судя по динамике продаж, Tenet уже сумел обойти по популярности некоторые модели АвтоВАЗа, несмотря на то, что их автомобили дороже. Это может указывать на то, что выгодные кредитные программы и рассрочки на автомобили из Калуги оказываются более привлекательными для покупателей, чем предложения традиционных российских брендов. Если тенденция сохранится, Tenet T4L способен укрепить позиции марки и изменить баланс сил на рынке бюджетных SUV.
Tenet — российский бренд, созданный на базе моделей Chery, с производством в Калужской области. В 2026 году компания активно конкурирует с АвтоВАЗом и другими крупными игроками, предлагая автомобили с современным оснащением и выгодными условиями покупки. Появление T4L может стать важным шагом в борьбе за покупателя, особенно на фоне роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора в сегменте доступных кроссоверов.
