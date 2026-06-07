Tenet T4L: почему калужский кроссовер претендует на роль «народного» в 2026 году

Tenet T4L выходит на рынок: старт продаж, комплектации и условия для первых клиентов

В России стартовали продажи кроссовера Tenet T4L, который получил увеличенный салон, современное оснащение и расширенный зимний пакет. Для первых покупателей действует специальная скидка, что делает новинку особенно привлекательной на фоне конкурентов.

В России стартовали продажи кроссовера Tenet T4L, который получил увеличенный салон, современное оснащение и расширенный зимний пакет. Для первых покупателей действует специальная скидка, что делает новинку особенно привлекательной на фоне конкурентов.

Российский рынок кроссоверов пополнился заметной новинкой: объявлен старт продаж модели T4L, которая сразу привлекла внимание сочетанием практичности и выгодных условий для первых клиентов. Производитель сделал ставку на просторный салон и увеличенный багажник, что особенно актуально для семей и тех, кто устал от тесных стандартных паркетников.

Tenet T4L появился в двух комплектациях — «Актив» и «Прайм». Базовая версия стартует с отметки 2 259 000 рублей, но для первых покупателей действует скидка 100 тысяч рублей, что снижает цену до 2 159 000 рублей. Более оснащённая версия «Прайм» обойдётся в 2 329 000 рублей с учётом скидки. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым «роботом». Средний расход топлива – 7,7 литра на 100 км, что выглядит весьма типичным для этого класса.

В стандартное оснащение «Актив» входят: кондиционер, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, датчики света и дождя, литые 18-дюймовые диски, два экрана по 10,25 дюйма, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Комплектация «Прайм» дополнительно включает круговой обзор 360°, двухзонный климат-контроль и подогрев второго ряда сидений. Все версии получили расширенный зимний пакет: подогрев руля, всех сидений, лобового стекла и форсунок, а также дистанционный запуск двигателя — набор, который редко встречается в этом ценовом сегменте.

Производство Tenet T4L налажено в Калуге на заводе холдинга «АГР». Покупателям доступен выбор из четырёх цветов: красный, белый, серый и чёрный. Такой подход к комплектации и оснащению может стать серьёзным аргументом для тех, кто рассматривает возможность покупки нового кроссовера в 2026 году.

Судя по представленным данным, Tenet T4L может заинтересовать широкий круг покупателей благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям. Важно отметить, что расширенный зимний пакет и дистанционный запуск двигателя — редкость для сегмента, а сборка в России делает сервисное обслуживание более доступным. В ближайшие месяцы станет ясно, произойдёт ли на рынке долгожданная революция, но уже сейчас новинка выглядит как один из самых сбалансированных вариантов среди новых кроссоверов.

На фоне растущей конкуренции среди кроссоверов в России Tenet T4L выделяется не только оснащением, но и выгодными условиями старта продаж. Для сравнения, другие производители также делают ставку на модульность и практичность — например, в материале о возможностях бронеавтомобиля на базе ГАЗ-3308 видно, как меняются требования к современным транспортным средствам ( подробнее о подходе к модульности и практичности ).