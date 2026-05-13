Почему выбор пал на Tenet T7 и что удивило владельца спустя 2 месяца

13 мая 2026, 16:37
TENET T7 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы после 3300 км
Автовладелец из Оренбурга поделился свежими впечатлениями о новом TENET T7 2026. Какие неожиданные плюсы и минусы выявились за короткий срок, почему отказался от других моделей и что оказалось важнее цены - подробности в материале. Мало кто знает, как на самом деле складывается стоимость владения и что скрывают дилеры.
Российские автолюбители все чаще сталкиваются с непростым выбором при покупке нового автомобиля: цены растут, условия кредитования ужесточаются, а дилеры предлагают все более запутанные схемы. История Владимира из Оренбурга - наглядный пример того, как реальная стоимость владения и скрытые нюансы могут повлиять на решение даже опытного водителя, выяснил 110km.ru.
В конце февраля Владимир приобрел TENET T7 2026 года выпуска с полным приводом в комплектации «Актив». Итоговая цена после всех скидок и трейд-ина составила 2 650 000 рублей. Старый Kia Rio был сдан, часть суммы добавлена из накоплений, остальное оформлено в кредит под 13% годовых. Поиск альтернатив затянулся: на рынке б/у машин достойных вариантов не оказалось, а новые автомобили из Китая или Лады не устроили по соотношению цена-качество. В итоге, после визита в несколько автосалонов, выбор пал на TENET T7 - не только из-за технических характеристик, но и благодаря выгодным условиям кредита без навязанных страховок и каско.
Плюсы, которые удивили
За два месяца эксплуатации и 3300 км пробега TENET T7 проявил себя с неожиданно сильной стороны. Машина оказалась динамичной, легко набирала скорость, а полный привод действительно выручал в сложных дорожных условиях - особенно весной, когда сугробы еще не растаяли. Владимир отмечает вместительный багажник и просторный второй ряд, что важно для семейных поездок. Закрытые пороги - приятная мелочь, благодаря которой одежда остается чистой даже в слякоть. Высокий дорожный просвет и наличие теплых опций делают поездки комфортнее в любую погоду.
Минусы, которые нельзя игнорировать
Однако не обошлось и без недостатков. Водительское место кажется тесным из-за массивного центрального тоннеля, хотя в движении это не мешает. Главная претензия - практически полное отсутствие шумоизоляции: все звуки дороги и подвески слышны в салоне, что раздражает в дальних поездках. Подвеска передает каждую мелкую неровность, а при активном маневрировании по городу машина ощущается валкой. Климат-контроль работает непредсказуемо, поэтому приходится использовать его только вручную. Эргономика вызывает вопросы: кнопка аварийки расположена неудобно, а руль частично перекрывает приборную панель. Кузовные зазоры по капоту и багажнику заметно отличаются по ширине - и это, по словам владельца, характерно для всех машин этой модели в салоне.
Обслуживание и эксплуатация: неожиданные расходы
Первое ТО-0 обошлось в 11 340 рублей, при этом в коробку передач долили 200 граммов масла - как пояснил механик, это стандартная процедура для всех новых TENET T7. Проблем выявлено не было, но стоимость следующего ТО-1 уже составит около 22 тысяч рублей. Еще один нюанс - слабое лобовое стекло: за короткое время на нем появились мелкие сколы. Несмотря на это, по трассе автомобиль ведет себя уверенно, не уводит в сторону и не преподносит неприятных сюрпризов.
Владимир подчеркивает, что при покупке в кредит важно обращать внимание не только на цену автомобиля, но и на итоговый ежемесячный платеж, который формируется из множества скрытых условий. В случае с TENET T7 удалось избежать навязанных страховок и получить выгодные условия, что стало решающим фактором. В целом, несмотря на ряд недостатков, автомобиль оправдал ожидания владельца и стал надежным спутником в повседневной жизни.
