Как кроссовер российского бренда сумел обойти по продажам признанных фаворитов

Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion

В сегменте кроссоверов произошла смена лидера. Новая модель быстро набрала популярность. Эксперты анализируют причины успеха. Покупатели обсуждают плюсы и минусы новинки.

В сегменте кроссоверов произошла смена лидера. Новая модель быстро набрала популярность. Эксперты анализируют причины успеха. Покупатели обсуждают плюсы и минусы новинки.

Российский рынок кроссоверов удивил неожиданной перестановкой: на вершину недельного рейтинга впервые за долгое время поднялась модель, которая еще недавно считалась новичком. С 2 по 8 февраля 2026 года Tenet T7, собранный в Калуге, стал самым востребованным SUV, опередив прежнего фаворита Haval Jolion. За неделю дилеры реализовали 1133 экземпляра T7, что позволило ему занять первую строчку рейтинга.

Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство, теперь уступил позиции и оказался на втором месте с результатом 1096 проданных машин. Третью ступень занял Tenet T4, также показавший уверенный рост - 874 автомобиля за неделю. Как отмечает Pravda.Ru, подобная динамика говорит о том, что спрос на новые бренды становится все более устойчивым.

В десятку самых популярных моделей недели вошли также Belgee X50, LADA Niva Travel, Mazda CX-5, LADA Niva Legend, Haval M6, Geely Monjaro и Haval F7. Их продажи варьировались от 370 до 840 автомобилей, что подтверждает оживление интереса к сегменту SUV.

Tenet T7 появился на рынке в августе прошлого года и уже дважды за короткий срок возглавил недельные рейтинги. Модель предлагается как с передним, так и с полным приводом, что делает ее привлекательной для разных категорий водителей - от городских жителей до любителей путешествий по трассам и легкому бездорожью. Диапазон цен на T7 составляет от 2,73 до 3,14 миллиона рублей, а наличие автомобилей свежих годов выпуска позволяет дилерам поддерживать стабильные поставки.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором выбора в этом сегменте остается соотношение стоимости и оснащения. Покупатели все чаще выбирают те модели, где ежемесячные платежи и уровень комплектации выглядят наиболее сбалансированно. Кроме того, растущий интерес к кроссоверам подогревается изменениями цен и доступности, что заставляет покупателей активнее реагировать на появление новых предложений.

Сравнивая Tenet T7 и Haval Jolion, многие отмечают схожесть по классу и цене, однако T7 выигрывает за счет расширенного выбора приводов и обновленного дизайна. По итогам отчетной недели T7 опередил Jolion на 37 автомобилей, что стало заметным сигналом для рынка.

Потенциальным покупателям советуют внимательно изучать комплектации, обращать внимание на системы безопасности, учитывать климатические особенности региона при выборе типа привода, а также уточнять наличие нужных версий у дилеров. Не стоит забывать и о гарантийных условиях и сервисном обслуживании.

Стоимость Tenet T7 в 2026 году варьируется в зависимости от комплектации, а модель доступна как с передним, так и с полным приводом. Повторное лидерство в продажах говорит о том, что интерес к новинке не случаен, а становится устойчивым трендом.

Ранее мы подробно рассказывали о моторе TENET T7: реальные характеристики, особенности конструкции и советы по уходу для долгой службы. Двигатель TENET T7 выделяется сочетанием мощности и экономичности, что особенно актуально для российских дорог. В материале - разбор технических параметров, конструктивных решений и практических рекомендаций по обслуживанию, которые помогут сохранить ресурс мотора.