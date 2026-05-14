Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 16:49

Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV

Парадокс рынка: Tenet Т7 стал самым продаваемым кроссовером в России — как это стало возможным

В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.

Рынок кроссоверов в России пережил новый этап: в 2026 году Tenet T7 установил рекорд продаж и впервые возглавил сегмент внедорожников. Такой результат стал неожиданностью для многих, ведь ещё недавно абсолютным лидером считался Haval Jolion, который удерживал первенство несколько лет подряд.

По данным пресс-службы бренда, на текущий момент реализовано 7639 автомобилей Tenet T7 — это максимальный показатель за все восемь месяцев присутствия модели на рынке. Для сравнения: в сентябре 2025 года, когда стартовали полноценные продажи, удалось продать лишь 1262 экземпляра. Рост впечатляет: доля Tenet T7 в сегменте SUV увеличилась с 1,4% до 8,9%.

Операционный директор бренда Tenet Илья Перминов отметил, что столь быстрый рост продаж позволяет компании не только укрепить позиции, но и впервые обойти Haval Jolion. Последний долгое время считался безоговорочным фаворитом среди российских покупателей кроссоверов, однако в итоге уступил лидерство.

Интересно, что в десятку самых продаваемых внедорожников также вошёл младший паркетник Tenet T4, а вот флагманский T8 не смог попасть в топ-10. Это может свидетельствовать о смещении интереса покупателей в сторону более доступных и массовых моделей.

Эксперты связывают успех Tenet T7 с удачным сочетанием цены, оснащения и адаптации к российским условиям эксплуатации. Кроме того, локализация производства и расширение дилерской сети делают модель более доступной для потребителей.

Для российского рынка такой результат может привести к новым изменениям: отечественные бренды способны конкурировать с иностранными производителями не только по цене, но и по востребованности. Если динамика сохранится, Tenet T7 может закрепиться в статусе одной из основных моделей сегмента SUV, а другие российские марки получат дополнительный стимул для развития.

Упомянутые модели: TENET T7, Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: TENET, Haval
