TENET T7 2026: Идеальный семьянин или «сырой» конструктор — разбираем все плюсы и минусы

TENET T7: плюсы и минусы кроссовера для семьи и города в 2026 году

В 2026 году рынок кроссоверов продолжает меняться, и TENET T7 выделяется сочетанием технологий, оснащения и адаптации к российским условиям. Но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой - от особенностей коробки до шумоизоляции.

В 2026 году рынок кроссоверов продолжает меняться, и TENET T7 выделяется сочетанием технологий, оснащения и адаптации к российским условиям. Но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой - от особенностей коробки до шумоизоляции.

В 2026 году выбор семейного кроссовера становится все сложнее: на рынке новых моделей растут требования к комфорту и оснащению. TENET T7 — один из ведущих игроков в этом сегменте, который уделяет внимание сочетанию просторного салона, современной электроники и соблюдению условий гарантии.

Основа TENET T7 - ​​проверенная платформа, хорошо знакомая владельцам Chery Tiggo 7 Pro Max. Здесь установлен двигатель 1.6 TGDI, мощностью 150 л. с., и 7-ступенчатая роботизированная коробка с мокрым сцеплением. Такой тандем уже зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый, а с запчастями проблем не возникнет.

Внутри кроссовер радует простором: пятеро взрослых располагаются без стеснения, багажник объемом 475 литров легко увеличивается до 1500 литров при сложенных задних сиденьях. Это удобно для поездок с семьей или перевозки крупного багажа. Даже базовая комплектация Active включает цифровую приборную панель, выведенную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круговой обзор, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет — обогрев лобового стекла, руля, зеркал и форсунок.

Для российских дорог и климата важна адаптация: в некоторых версиях TENET T7 доступен полный привод, высокий клиренс, обеспечивающий комфортное движение зимой и на легком бездорожье. Гарантия на три года или 100 000 км и дополнительная техническая поддержка на два года при условии обеспечения эксплуатации.

Однако у моделей есть и свои особенности. На скорости выше 110-120 км/ч в салоне становится заметен шум от колесных арок и ветра - многие решают этот вопрос дополнительной шумоизоляцией. Роботизированная коробка иногда вызывает микроподергивания при медленном движении, что требует привыкания и осторожной работы педалью газа.

Электроника и программное обеспечение не всегда работают идеально.

В эргономике встречаются спорные решения: у водителей среднего роста верхняя часть руля может перекрывать приборную панель. Обогрев сидений часто активируется через меню мультимедиа, что не всегда удобно зимой.

Кузов TENET T7 оцинкован не полностью - крыша требует особого внимания. В отделке салона местами используется жесткий пластик, который со временем может поскрипывать.

Перед покупкой эксперты советуют обязательно пройти тест-драйв и оценить поведение автомобиля в обычных условиях. Также полезно изучить свежие отзывы владельцев.

TENET T7 выглядит сбалансированным вариантом для тех, кто ценит простор, современное оснащение и адаптацию к концептуальным решениям. Если для покупателя критична абсолютная тишина в салоне или отличная работа электроники, стоит подобрать альтернативы.