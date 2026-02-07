Плюсы и минусы Tenet T7 Prime глазами владельца после первых полутора тысяч километров пробега

7 февраля 2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.
Tenet T7 Prime 2025 года привлек внимание автолюбителей, ищущих свежие альтернативы на рынке кроссоверов. Интерес подогревается не только новизной, но и возможностью сравнения с популярными китайскими аналогами. В условиях дефицита отзывов от владельцев каждый опыт эксплуатации становится особенно ценным.
Один из первых владельцев версии Prime с передним приводом поделился впечатлениями после пробега в 1500 км. Его выбор пришелся на переднеприводную модификацию, даже несмотря на последующее появление полного привода, оказался оправданным. Для повседневной эксплуатации и редких выездов на грунт возможностей этой версии достаточно, а обслуживание обходится дешевле.
Автомобиль сразу выделяется габаритами и богатым оснащением. В список оборудования входят различные подогревы, климат-контроль, панорамная крыша с люком, поддержка Android Auto и множество других функций, ставших стандартом для современных кроссоверов. Отдельно отмечается удобство настроек сидений, что полезно для семей с несколькими водителями.
Багажник объемом 550 литров с электроприводом и системой бесключевого доступа облегчает повседневные задачи. Задние сиденья складываются в ровный пол, расширяя возможности для перевозки грузов. Эргономика салона продумана: руль и кресло легко регулируются, а наличие физических кнопок для управления климатом добавляет удобства.
Управляемость Tenet T7 Prime оставляет положительные впечатления. Рулевое управление настраивается, что обеспечивает комфорт как в городе, так и на трассе. Тормоза работают информативно и четко, что важно для уверенности за рулем. К плюсам также отнесены хороший круговой обзор и качественная работа системы помощи при движении.
Заявленная мощность двигателя составляет 150 л.с., но при желании ее можно увеличить примерно до 200 л.с. с помощью чип-тюнинга, как это практикуется на китайском рынке. Разгон плавный, особенно в спортивном режиме на трассе. Автомобиль уверенно держит дорогу в разных погодных условиях. Оцинкованный кузов (за исключением крыши) и проведенная антикоррозийная обработка, предложенная дилером, добавляют уверенности в долговечности.
Владелец отдельно отмечает доступную стоимость ремонта основных агрегатов, а роботизированная коробка передач считается ремонтопригодной. Однако кузовные детали стоят недешево, поэтому антикоррозийная обработка и полис КАСКО выглядят разумными решениями.
Серьезных неисправностей за первые 1500 км не выявлено, но некоторые нюансы присутствуют. Подвеска в поворотах кренится минимально, однако на неровностях может проявляться некоторая валкость. Широкие передние стойки частично ограничивают обзор, а климат-контроль иногда требует ручной корректировки через систему мультимедиа. Включение обогрева лобового стекла возможно только через головное устройство, что не всегда удобно.
Шумоизоляция колесных арок могла бы быть лучше — шум от шин заметен. Разная эффективность обогрева сидений и слабый подогрев руля также отмечены как минусы. Роботизированная коробка в целом работает корректно, но слишком раннее переключение с первой на вторую передачу может сказываться на динамике разгона. Возможно, эта проблема будет решена обновлением программного обновления.
Расход топлива в городе составляет около 11 литров на 100 км, на трассе — от 9 до 11 литров в зависимости от скорости. Примечательно, что на скорости 110 км/ч расход практически не отличается от городского. Также возникают вопросы к стоимости технического обслуживания: цены на первые ТО начинаются от 14 тысяч рублей, но точный перечень работ остается не до конца ясным.
Фирменное приложение с телематикой поначалу работало нестабильно, но ситуация улучшилась, хотя для его использования в городе требуется стабильный интернет. Ближний свет фар оказался недостаточно ярким, в то время как дальний свет работает отлично. В сообществах автовладельцев мнения на этот счет разделились.
В целом, Tenet T7 Prime производит впечатление современного и продуманного кроссовера, способного удовлетворить запросы большинства водителей. Однако ряд мелких недочетов в области электроники и комфорта требуют внимания. Для тех, кто ищет сбалансированный вариант с хорошим оснащением и приемлемой стоимостью обслуживания, этот автомобиль может стать интересным выбором.
