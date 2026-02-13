Какие отличия и новые решения получил TENET T7 по сравнению с китайским прототипом Chery Tiggo 7L

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 11:49

TENET T7: российский кроссовер на базе Chery Tiggo 7L с доработками для зимы

На российском рынке продается кроссовер TENET T7, созданный на платформе Chery Tiggo 7L. Модель адаптировали под суровые климатические условия, усилили защиту кузова и расширили оснащение. Разбираемся, что изменилось и почему это важно для покупателей.

Российский автомобильный рынок пополнился новым игроком - кроссовером TENET T7, который стал результатом локализации и доработки популярной модели Chery Tiggo 7L. Это событие не просто очередной запуск новой модели, а решающий шаг в развитии отечественного автопрома, ведь речь идет о более глубоком развитии российских реалий и необходимости обойти ограничения, связанные с международными санкциями.

Производство TENET T7 организовано на калужском заводе, а сама марка появилась в результате сотрудничества с мощной государственной компанией Defetoo. Интересно, что TENET – это не просто название, а аббревиатура, расшифровывающаяся как «Возьмите каждый новый опыт вместе», что способствует стремлению к новым достижениям. Кроме того, слово-палиндром символизирует баланс между технологиями и человеческой ценностью, что особенно актуально для современных автомобилей.

Локализация и защита от климата

Главная особенность TENET T7 - ​​глубокая адаптация к российским условиям. Кузов получил дополнительную обработку, а еще - увеличенный слой антикоррозийных и антишумовых материалов. Это не просто формальность: в условиях российской зимы и реагентов такие меры продлевают срок службы автомобиля и сохраняют его внешний вид.

В экстерьере — массивная решетка радиатора с хромированной окантовкой, образующая силуэт горизонтальных линий, создающих эффект устойчивости и динамики. Матричные светодиодные фары и задние фонари, соединяющие световую планку, придают облику современный и узнаваемый вид. Эффект «парящей» крыши придает визуальную легкость.

Комфорт и оснащение для суровой зимы

Внутри TENET T7 имеет пятиместный салон из прочной эко-кожи, с удлиненной регулировкой передних сидений и приличным запасом места для задних пассажиров. Электрорегулировки сидений доступны как водителю, так и переднему пассажиру, а в комплектацию входит полный «зимний» пакет: обогрев лобового и заднего стекол, форсунок, зеркал, руля и всех сидений. Это не просто дополнительные опции, а реальная необходимость для России.

За атмосферу в салоне отвечает аудиосистема Sony, многоцветная подсветка и двухзонный климат-контроль с фильтрами. Мультимедийная система включает два 12,3-дюймовых HD-экрана, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также беспроводную зарядку. В салоне предусмотрено три USB-разъема, система Hands Free с Bluetooth и голосовое управление.

Безопасность и технологии

Безопасность – еще один приоритет. Система кругового обзора 540° создает виртуальную проекцию автомобиля, функция отображения подкапотного пространства помогает преодолевать сложные участки. Телематическая система TENET REMOTE позволяет дистанционно запускать двигатель, управлять климатом, обогревами, проводить онлайн-диагностику и записываться на сервис.

Автомобиль оснащен датчиками дождя и освещенности, системой давления и температуры в шинах, ABS и системой устойчивой курсовой устойчивости. Электроусилитель руля, функция отсроченного отключения фар, круиз-контроль и работа стояночного тормоза с AutoHold делают управление удобным и безопасным. Защита пассажиров обеспечивают шесть подушек безопасности, включая боковые шторки.

Технические характеристики и комплектации

Под капотом TENET T7 установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передачи. Интеллектуальная система управления подстраивает работу силовой установки под стиль вождения, расход топлива на трассе начинается от 6,2 литра на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

На старте продаж кроссовер доступен в двух комплектациях: Active и Prime. Уже базовая версия Active включает в себя набор опций: 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, камеру заднего вида, четыре подушки безопасности, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, телематику и многое другое. Цена от 2 680 000 рублей.

Версия Prime отличается расширенным оснащением: системой кругового обзора, панорамной крышей, восемью динамиками, бесконтактным открытием багажника, электроприводом зеркал, атмосферной подсветкой, передними противотуманными фарами и дополнительными электрорегулировками сидений. Стоимость от 2 880 000 рублей.

Гарантия и сервис

Для владельцев TENET T7 предусмотрена расширенная гарантия: 5 лет или 150 000 км пробега, включающая 3 года основной гарантии и 2 года дополнительной поддержки. Это серьезный аргумент для тех, кто выбирает автомобиль на долгий срок и рассчитывает на надежность.

Таким образом, TENET T7 - ​​не просто копия китайского кроссовера, а самостоятельный продукт, адаптированный под российские условия и обладающий широким набором современных опций.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7L, TENET T7
Упомянутые марки: Chery, TENET
