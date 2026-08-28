Tenet T7 против Belgee и Changan: почему новинку хвалят за багажник, а ругают за шумку

28 августа 2026, 08:16
Tenet T7: российский кроссовер с турбомотором и зимним пакетом - цены и комплектации
Tenet T7: российский кроссовер с турбомотором и зимним пакетом - цены и комплектации
Tenet T7 - новый среднеразмерный кроссовер российского производства, который выделяется вместительным багажником, современными опциями для зимы и возможностью выбрать полный привод. В 2026 году модель доступна в двух комплектациях и может заинтересовать тех, кто ищет практичный семейный автомобиль с актуальными технологиями.
Российский рынок кроссоверов пополнился моделью Tenet T7 - автомобилем, который сразу привлек внимание сочетанием практичности и современного оснащения. В условиях, когда спрос на семейные машины с хорошей проходимостью и вместительным багажником стабильно высок, появление новой модели отечественной сборки выглядит особенно актуально.
Tenet T7 - это пятиместный кроссовер, который выпускается на заводе в Калужской области, где ранее собирали Volkswagen. Производство ведется по полному циклу: от сварки и окраски кузова до финальной сборки и контроля качества. Интересно, что технически модель близка к Chery Tiggo 7L, но для российского рынка предусмотрены дополнительные антикоррозионные и шумоизоляционные меры.
Габариты автомобиля - 4 553 × 1 862 × 1 696 мм, колесная база 2 670 мм. Клиренс - 196 мм для переднего привода и 197 мм для полного. В зависимости от версии, кроссовер оснащается 18- или 19-дюймовыми колесами. Багажник вмещает 475 литров, а при сложенных задних сиденьях - до 1 500 литров. Практичность дополняют рейлинги на крыше и возможность складывания спинок задних сидений в разных пропорциях.
В салоне - два 12,3-дюймовых экрана, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок. В Prime добавлены электрорегулировки кресел, память водительского сиденья, панорамная крыша, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка на 50 Вт.
Под капотом - 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. с непосредственным впрыском, работающий на бензине АИ-92. Коробка - 7-ступенчатый робот. Для полного привода используется электронно-управляемая муфта, распределяющая до 50% тяги на заднюю ось. Доступно шесть режимов движения, включая «Эко», «Спорт» и «Снег».
Безопасность в Active обеспечивают четыре подушки, ABS, ESC, контроль давления в шинах, камера заднего вида и задние парктроники. В Prime добавляются шторки безопасности, передние датчики и система кругового обзора с динамической траекторией и режимом «прозрачного кузова». Адаптивного круиз-контроля и ассистентов удержания в полосе пока нет.
Цены на Tenet T7 в 2026 году: Active 2WD - от 2 735 000 рублей, Prime 2WD - от 2 935 000, Active 4WD - от 2 940 000, Prime 4WD - от 3 140 000 рублей. Уже в базе - светодиодные фары, зимний пакет, два дисплея, поддержка смартфонов и климат-контроль. Prime отличается расширенным оснащением и панорамной крышей.
Среди плюсов модели - вместительный багажник, полноценный зимний пакет даже в базовой версии, выбор привода и богатое оснащение Prime. К минусам относят отсутствие альтернативных двигателей и коробок, а также отсутствие некоторых систем безопасности в Active. В отзывах владельцев отмечаются вопросы к шумоизоляции и работе климат-контроля, но массовых проблем не выявлено.
Покупатели часто сравнивают Tenet T7 с Belgee X70 и Changan UNI-S. Среди преимуществ - просторный салон, зимние опции и полный привод по цене до трех миллионов рублей. Владельцы отмечают хорошую динамику, вместимость и удобство в зимних условиях. В числе замечаний - шум на ходу и отдельные нюансы эргономики.
Для тех, кто интересуется топливной темой, будет полезно узнать, почему бензин остается основным выбором для российских автомобилей - подробности о причинах отказа от керосина в легковых авто раскрывают технические и рыночные аспекты.
В целом, Tenet T7 выглядит как конкурентоспособный вариант для семей, которым важны практичность, современное оснащение и возможность выбора полного привода. Модель может заинтересовать тех, кто ищет сбалансированный кроссовер с акцентом на зимний комфорт и актуальные технологии. Перед покупкой стоит обратить внимание на посадку, работу климат-контроля и особенности роботизированной коробки - эти нюансы могут оказаться решающими при выборе.
Похожие материалы Тенет, Чери, Белджи, Чинган
-
28.08.2026, 11:31
Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом появился в России дешевле конкурентов
На российском рынке замечен новый Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом по цене от 2,1 млн рублей. Модель выглядит как доступная альтернатива китайским и российским кроссоверам, предлагая богатое оснащение и проверенную японскую технику. Это может изменить расстановку сил в сегменте SUV в 2026 году.Читать далее
-
26.08.2026, 07:12
Почему дорестайлинговый Kia Sportage может стать выгодной альтернативой на рынке
В России появились новые дорестайлинговые Kia Sportage пятого поколения по цене ниже аналогов. Машины доступны с льготным утильсбором и всеми необходимыми документами для регистрации, что делает их особенно привлекательными для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
24.08.2026, 03:06
Lada Iskra вновь в тройке лидеров: свежие данные по продажам на российском рынке
Lada Iskra неожиданно обошла Niva Travel и вновь вошла в тройку самых востребованных моделей АвтоВАЗа по итогам 33-й недели 2026 года. Эксперты отмечают, что интерес к новинке не ослабевает, а рынок продолжает меняться.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 18:07
Tenet T7: плюсы и минусы кроссовера глазами владельцев и экспертов
Tenet T7 активно обсуждается среди автолюбителей: владельцы отмечают как сильные стороны, так и ряд проблем, которые могут повлиять на выбор. В материале собраны ключевые мнения и нюансы эксплуатации, которые важно знать тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
11.08.2026, 07:35
Tenet T4, T7 или T8: что важно знать о кроссоверах 2026 года для России
Линейка Tenet 2026 года - три кроссовера калужской сборки, каждый с уникальными особенностями для российских дорог и климата. В материале - сравнение моделей, реальные отзывы и свежие данные, чтобы выбрать оптимальный вариант именно сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 05:55
В России стартовали продажи нового Kia Carens с семью местами
В России появился новый компактвэн для семьи. Модель доступна с тремя рядами сидений. Цена оказалась ниже аналогов. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.Читать далее
-
06.08.2026, 19:01
TENET T7: плюсы и минусы кроссовера для семьи и города в 2026 году
В 2026 году рынок кроссоверов продолжает меняться, и TENET T7 выделяется сочетанием технологий, оснащения и адаптации к российским условиям. Но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой - от особенностей коробки до шумоизоляции.Читать далее
-
19.07.2026, 06:38
Tenet реализовал 100 тысяч автомобилей за 11 месяцев на российском рынке
Российский бренд Tenet за короткий срок достиг впечатляющего результата - продажи автомобилей превысили 100 тысяч единиц. Такой динамичный старт на рынке подчеркивает интерес к новым моделям и меняет расстановку сил среди автопроизводителей в России.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Чери, Белджи, Чинган
-
28.08.2026, 11:31
Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом появился в России дешевле конкурентов
На российском рынке замечен новый Mitsubishi Eclipse Cross с полным приводом по цене от 2,1 млн рублей. Модель выглядит как доступная альтернатива китайским и российским кроссоверам, предлагая богатое оснащение и проверенную японскую технику. Это может изменить расстановку сил в сегменте SUV в 2026 году.Читать далее
-
26.08.2026, 07:12
Почему дорестайлинговый Kia Sportage может стать выгодной альтернативой на рынке
В России появились новые дорестайлинговые Kia Sportage пятого поколения по цене ниже аналогов. Машины доступны с льготным утильсбором и всеми необходимыми документами для регистрации, что делает их особенно привлекательными для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
24.08.2026, 03:06
Lada Iskra вновь в тройке лидеров: свежие данные по продажам на российском рынке
Lada Iskra неожиданно обошла Niva Travel и вновь вошла в тройку самых востребованных моделей АвтоВАЗа по итогам 33-й недели 2026 года. Эксперты отмечают, что интерес к новинке не ослабевает, а рынок продолжает меняться.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 18:07
Tenet T7: плюсы и минусы кроссовера глазами владельцев и экспертов
Tenet T7 активно обсуждается среди автолюбителей: владельцы отмечают как сильные стороны, так и ряд проблем, которые могут повлиять на выбор. В материале собраны ключевые мнения и нюансы эксплуатации, которые важно знать тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
11.08.2026, 07:35
Tenet T4, T7 или T8: что важно знать о кроссоверах 2026 года для России
Линейка Tenet 2026 года - три кроссовера калужской сборки, каждый с уникальными особенностями для российских дорог и климата. В материале - сравнение моделей, реальные отзывы и свежие данные, чтобы выбрать оптимальный вариант именно сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 05:55
В России стартовали продажи нового Kia Carens с семью местами
В России появился новый компактвэн для семьи. Модель доступна с тремя рядами сидений. Цена оказалась ниже аналогов. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.Читать далее
-
06.08.2026, 19:01
TENET T7: плюсы и минусы кроссовера для семьи и города в 2026 году
В 2026 году рынок кроссоверов продолжает меняться, и TENET T7 выделяется сочетанием технологий, оснащения и адаптации к российским условиям. Но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой - от особенностей коробки до шумоизоляции.Читать далее
-
19.07.2026, 06:38
Tenet реализовал 100 тысяч автомобилей за 11 месяцев на российском рынке
Российский бренд Tenet за короткий срок достиг впечатляющего результата - продажи автомобилей превысили 100 тысяч единиц. Такой динамичный старт на рынке подчеркивает интерес к новым моделям и меняет расстановку сил среди автопроизводителей в России.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее