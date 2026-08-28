Tenet T7 против Belgee и Changan: почему новинку хвалят за багажник, а ругают за шумку

Tenet T7: российский кроссовер с турбомотором и зимним пакетом - цены и комплектации

Tenet T7 - новый среднеразмерный кроссовер российского производства, который выделяется вместительным багажником, современными опциями для зимы и возможностью выбрать полный привод. В 2026 году модель доступна в двух комплектациях и может заинтересовать тех, кто ищет практичный семейный автомобиль с актуальными технологиями.

Tenet T7 - новый среднеразмерный кроссовер российского производства, который выделяется вместительным багажником, современными опциями для зимы и возможностью выбрать полный привод. В 2026 году модель доступна в двух комплектациях и может заинтересовать тех, кто ищет практичный семейный автомобиль с актуальными технологиями.

Российский рынок кроссоверов пополнился моделью Tenet T7 - автомобилем, который сразу привлек внимание сочетанием практичности и современного оснащения. В условиях, когда спрос на семейные машины с хорошей проходимостью и вместительным багажником стабильно высок, появление новой модели отечественной сборки выглядит особенно актуально.

Tenet T7 - это пятиместный кроссовер, который выпускается на заводе в Калужской области, где ранее собирали Volkswagen. Производство ведется по полному циклу: от сварки и окраски кузова до финальной сборки и контроля качества. Интересно, что технически модель близка к Chery Tiggo 7L, но для российского рынка предусмотрены дополнительные антикоррозионные и шумоизоляционные меры.

Габариты автомобиля - 4 553 × 1 862 × 1 696 мм, колесная база 2 670 мм. Клиренс - 196 мм для переднего привода и 197 мм для полного. В зависимости от версии, кроссовер оснащается 18- или 19-дюймовыми колесами. Багажник вмещает 475 литров, а при сложенных задних сиденьях - до 1 500 литров. Практичность дополняют рейлинги на крыше и возможность складывания спинок задних сидений в разных пропорциях.

В салоне - два 12,3-дюймовых экрана, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок. В Prime добавлены электрорегулировки кресел, память водительского сиденья, панорамная крыша, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Под капотом - 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. с непосредственным впрыском, работающий на бензине АИ-92. Коробка - 7-ступенчатый робот. Для полного привода используется электронно-управляемая муфта, распределяющая до 50% тяги на заднюю ось. Доступно шесть режимов движения, включая «Эко», «Спорт» и «Снег».

Безопасность в Active обеспечивают четыре подушки, ABS, ESC, контроль давления в шинах, камера заднего вида и задние парктроники. В Prime добавляются шторки безопасности, передние датчики и система кругового обзора с динамической траекторией и режимом «прозрачного кузова». Адаптивного круиз-контроля и ассистентов удержания в полосе пока нет.

Цены на Tenet T7 в 2026 году: Active 2WD - от 2 735 000 рублей, Prime 2WD - от 2 935 000, Active 4WD - от 2 940 000, Prime 4WD - от 3 140 000 рублей. Уже в базе - светодиодные фары, зимний пакет, два дисплея, поддержка смартфонов и климат-контроль. Prime отличается расширенным оснащением и панорамной крышей.

Среди плюсов модели - вместительный багажник, полноценный зимний пакет даже в базовой версии, выбор привода и богатое оснащение Prime. К минусам относят отсутствие альтернативных двигателей и коробок, а также отсутствие некоторых систем безопасности в Active. В отзывах владельцев отмечаются вопросы к шумоизоляции и работе климат-контроля, но массовых проблем не выявлено.

Покупатели часто сравнивают Tenet T7 с Belgee X70 и Changan UNI-S. Среди преимуществ - просторный салон, зимние опции и полный привод по цене до трех миллионов рублей. Владельцы отмечают хорошую динамику, вместимость и удобство в зимних условиях. В числе замечаний - шум на ходу и отдельные нюансы эргономики.

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В целом, Tenet T7 выглядит как конкурентоспособный вариант для семей, которым важны практичность, современное оснащение и возможность выбора полного привода. Модель может заинтересовать тех, кто ищет сбалансированный кроссовер с акцентом на зимний комфорт и актуальные технологии. Перед покупкой стоит обратить внимание на посадку, работу климат-контроля и особенности роботизированной коробки - эти нюансы могут оказаться решающими при выборе.