Почему Tenet T7 стал сенсацией и изменил рынок - подробности и сравнения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

14 мая 2026, 17:59

Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России

Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России

Почему Tenet T7 стал сенсацией и изменил рынок - подробности и сравнения

Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России

В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.

В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.

В российском сегменте кроссоверов произошла настоящая революция: Tenet T7, собранный в Калуге, неожиданно стал самым продаваемым автомобилем, оставив позади прежнего фаворита Haval Jolion. По информации Автостата, апрель 2026 года стал переломным моментом для рынка - продажи новых машин выросли на 12,7% за месяц, а лидерство перешло к бренду, который еще недавно был новичком.

Пятое место занял Geely Monjaro, разошедшийся тиражом 2553 экземпляра. Несмотря на высокую стоимость, этот автомобиль привлек внимание тех, кто ценит комфорт и премиальные опции. Monjaro уверенно занял нишу, освободившуюся после ухода европейских марок, и стал альтернативой для требовательных покупателей.

Четвертая позиция досталась Haval M6 - практичному и простому кроссоверу, который выбирают за надежность и вместительный багажник. Его конструкция максимально понятна для российских механиков, а отсутствие излишней электроники делает модель привлекательной для семейных водителей. Несмотря на это, тенденция к быстрой смене автомобилей сохраняется, хотя M6, вероятно, задержится в гаражах дольше других.

Третьим стал Tenet T4 - по сути, это Chery Tiggo 4 Pro с российской пропиской. Простота и надежность конструкции обеспечили ему стабильный спрос: 3438 проданных машин подтверждают доверие покупателей к проверенным решениям и локальной сборке.

Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство, теперь занимает второе место с результатом 6664 автомобиля. Даже обновления и новые опции не помогли удержать пальму первенства - конкуренция усилилась, и теперь Jolion вынужден догонять нового лидера. Владельцам стоит помнить о нюансах обслуживания современных двигателей, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Абсолютным чемпионом стал Tenet T7 - 7639 проданных машин за месяц. Эта модель, созданная на базе Tiggo 7 Pro, отличается мощным двигателем и статусом самой востребованной на рынке. Локализация производства в Калуге и использование проверенных платформ позволили бренду быстро завоевать доверие покупателей. По мнению экспертов, успех обеспечили грамотная логистика, агрессивная маркетинговая стратегия и широкий выбор комплектаций у дилеров.

Покупатели все чаще выбирают Tenet T7 благодаря сочетанию узнаваемого дизайна, доступности и адаптации к российским условиям. Geely Monjaro остается выбором для тех, кто ищет премиальный комфорт, а Tenet T4 - для сторонников проверенных решений. Haval M6 выигрывает у конкурентов вместимостью и простотой, а Jolion теперь вынужден пересматривать свои позиции.

Эксперты отмечают, что локальная сборка и грамотное позиционирование становятся ключевыми факторами успеха на российском рынке. Именно эти аспекты позволили Tenet T7 совершить стремительный рывок и изменить расстановку сил среди кроссоверов.

Упомянутые марки: TENET, Haval, Chery, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери, Джили

Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери, Джили

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Уфа Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться