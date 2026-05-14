Почему Tenet T7 стал сенсацией и изменил рынок - подробности и сравнения

14 мая 2026, 17:59
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.
В российском сегменте кроссоверов произошла настоящая революция: Tenet T7, собранный в Калуге, неожиданно стал самым продаваемым автомобилем, оставив позади прежнего фаворита Haval Jolion. По информации Автостата, апрель 2026 года стал переломным моментом для рынка - продажи новых машин выросли на 12,7% за месяц, а лидерство перешло к бренду, который еще недавно был новичком.
Пятое место занял Geely Monjaro, разошедшийся тиражом 2553 экземпляра. Несмотря на высокую стоимость, этот автомобиль привлек внимание тех, кто ценит комфорт и премиальные опции. Monjaro уверенно занял нишу, освободившуюся после ухода европейских марок, и стал альтернативой для требовательных покупателей.
Четвертая позиция досталась Haval M6 - практичному и простому кроссоверу, который выбирают за надежность и вместительный багажник. Его конструкция максимально понятна для российских механиков, а отсутствие излишней электроники делает модель привлекательной для семейных водителей. Несмотря на это, тенденция к быстрой смене автомобилей сохраняется, хотя M6, вероятно, задержится в гаражах дольше других.
Третьим стал Tenet T4 - по сути, это Chery Tiggo 4 Pro с российской пропиской. Простота и надежность конструкции обеспечили ему стабильный спрос: 3438 проданных машин подтверждают доверие покупателей к проверенным решениям и локальной сборке.
Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство, теперь занимает второе место с результатом 6664 автомобиля. Даже обновления и новые опции не помогли удержать пальму первенства - конкуренция усилилась, и теперь Jolion вынужден догонять нового лидера. Владельцам стоит помнить о нюансах обслуживания современных двигателей, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Абсолютным чемпионом стал Tenet T7 - 7639 проданных машин за месяц. Эта модель, созданная на базе Tiggo 7 Pro, отличается мощным двигателем и статусом самой востребованной на рынке. Локализация производства в Калуге и использование проверенных платформ позволили бренду быстро завоевать доверие покупателей. По мнению экспертов, успех обеспечили грамотная логистика, агрессивная маркетинговая стратегия и широкий выбор комплектаций у дилеров.
Покупатели все чаще выбирают Tenet T7 благодаря сочетанию узнаваемого дизайна, доступности и адаптации к российским условиям. Geely Monjaro остается выбором для тех, кто ищет премиальный комфорт, а Tenet T4 - для сторонников проверенных решений. Haval M6 выигрывает у конкурентов вместимостью и простотой, а Jolion теперь вынужден пересматривать свои позиции.
Эксперты отмечают, что локальная сборка и грамотное позиционирование становятся ключевыми факторами успеха на российском рынке. Именно эти аспекты позволили Tenet T7 совершить стремительный рывок и изменить расстановку сил среди кроссоверов.
Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери, Джили
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:29
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:58
Лучшие автомобили 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт и простота без компромиссов
Эксперты выбрали пять автомобилей 2026 года, которые идеально подходят для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают удобную посадку, простое управление и надежность. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 16:31
Коллективный иск против Subaru: массовый сбой электроники ударил по владельцам
В США владельцы Subaru столкнулись с неожиданной проблемой: автомобили разряжают аккумуляторы даже на короткой стоянке. Массовый иск уже подан, а производитель ограничился лишь советами для дилеров. Почему это важно и какие модели под угрозой - разбираемся, что происходит и чем это грозит.Читать далее
-
14.05.2026, 16:17
Volkswagen переносит выпуск нового Golf: названы новые сроки и причины
Volkswagen неожиданно изменил планы по выпуску электрического Golf. Теперь ждать новинку придется дольше, чем рассчитывали многие автолюбители. Какие факторы повлияли на решение компании и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но задержка связана не только с техническими вопросами, но и с изменениями в стратегии бренда.Читать далее
-
14.05.2026, 15:59
Когда менять масло в Toyota RAV4 и какие ошибки могут привести к поломке двигателя
Многие владельцы Toyota RAV4 недооценивают риски самостоятельной замены масла. Эксперты объяснили, почему важно соблюдать регламент, какие ошибки чаще всего допускают и как это влияет на ресурс двигателя. Что грозит при неправильной замене и почему не стоит экономить на фильтрах - разбираемся на примере реальных случаев. Не прошли мимо и советы по выбору расходников: объяснил специалист.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Хавейл, Чери, Джили
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:29
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:58
Лучшие автомобили 2026 года для водителей старшего возраста: комфорт и простота без компромиссов
Эксперты выбрали пять автомобилей 2026 года, которые идеально подходят для водителей старшего возраста. В подборке - только те модели, что сочетают удобную посадку, простое управление и надежность. Почему именно эти машины оказались в списке и на что обратить внимание при выборе - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 16:31
Коллективный иск против Subaru: массовый сбой электроники ударил по владельцам
В США владельцы Subaru столкнулись с неожиданной проблемой: автомобили разряжают аккумуляторы даже на короткой стоянке. Массовый иск уже подан, а производитель ограничился лишь советами для дилеров. Почему это важно и какие модели под угрозой - разбираемся, что происходит и чем это грозит.Читать далее
-
14.05.2026, 16:17
Volkswagen переносит выпуск нового Golf: названы новые сроки и причины
Volkswagen неожиданно изменил планы по выпуску электрического Golf. Теперь ждать новинку придется дольше, чем рассчитывали многие автолюбители. Какие факторы повлияли на решение компании и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но задержка связана не только с техническими вопросами, но и с изменениями в стратегии бренда.Читать далее
-
14.05.2026, 15:59
Когда менять масло в Toyota RAV4 и какие ошибки могут привести к поломке двигателя
Многие владельцы Toyota RAV4 недооценивают риски самостоятельной замены масла. Эксперты объяснили, почему важно соблюдать регламент, какие ошибки чаще всего допускают и как это влияет на ресурс двигателя. Что грозит при неправильной замене и почему не стоит экономить на фильтрах - разбираемся на примере реальных случаев. Не прошли мимо и советы по выбору расходников: объяснил специалист.Читать далее
-
14.05.2026, 15:28
Toyota готовит компактный пикап на базе RAV4: конкуренция для Ford Maverick
Toyota официально подтвердила планы по выпуску компактного пикапа на платформе RAV4 для рынка США. Эксперты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминирует Ford Maverick. Почему дилеры ждут этот автомобиль и какие технологии могут появиться в новой модели - разбираемся в материале.Читать далее