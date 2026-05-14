Почему Tenet T7 стал сенсацией и изменил рынок - подробности и сравнения

Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России

В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.

В российском сегменте кроссоверов произошла настоящая революция: Tenet T7, собранный в Калуге, неожиданно стал самым продаваемым автомобилем, оставив позади прежнего фаворита Haval Jolion. По информации Автостата, апрель 2026 года стал переломным моментом для рынка - продажи новых машин выросли на 12,7% за месяц, а лидерство перешло к бренду, который еще недавно был новичком.

Пятое место занял Geely Monjaro, разошедшийся тиражом 2553 экземпляра. Несмотря на высокую стоимость, этот автомобиль привлек внимание тех, кто ценит комфорт и премиальные опции. Monjaro уверенно занял нишу, освободившуюся после ухода европейских марок, и стал альтернативой для требовательных покупателей.

Четвертая позиция досталась Haval M6 - практичному и простому кроссоверу, который выбирают за надежность и вместительный багажник. Его конструкция максимально понятна для российских механиков, а отсутствие излишней электроники делает модель привлекательной для семейных водителей. Несмотря на это, тенденция к быстрой смене автомобилей сохраняется, хотя M6, вероятно, задержится в гаражах дольше других.

Третьим стал Tenet T4 - по сути, это Chery Tiggo 4 Pro с российской пропиской. Простота и надежность конструкции обеспечили ему стабильный спрос: 3438 проданных машин подтверждают доверие покупателей к проверенным решениям и локальной сборке.

Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство, теперь занимает второе место с результатом 6664 автомобиля. Даже обновления и новые опции не помогли удержать пальму первенства - конкуренция усилилась, и теперь Jolion вынужден догонять нового лидера. Владельцам стоит помнить о нюансах обслуживания современных двигателей, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Абсолютным чемпионом стал Tenet T7 - 7639 проданных машин за месяц. Эта модель, созданная на базе Tiggo 7 Pro, отличается мощным двигателем и статусом самой востребованной на рынке. Локализация производства в Калуге и использование проверенных платформ позволили бренду быстро завоевать доверие покупателей. По мнению экспертов, успех обеспечили грамотная логистика, агрессивная маркетинговая стратегия и широкий выбор комплектаций у дилеров.

Покупатели все чаще выбирают Tenet T7 благодаря сочетанию узнаваемого дизайна, доступности и адаптации к российским условиям. Geely Monjaro остается выбором для тех, кто ищет премиальный комфорт, а Tenet T4 - для сторонников проверенных решений. Haval M6 выигрывает у конкурентов вместимостью и простотой, а Jolion теперь вынужден пересматривать свои позиции.

Эксперты отмечают, что локальная сборка и грамотное позиционирование становятся ключевыми факторами успеха на российском рынке. Именно эти аспекты позволили Tenet T7 совершить стремительный рывок и изменить расстановку сил среди кроссоверов.