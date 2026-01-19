Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 07:16

Стоит ли брать Tenet T7? Неожиданные нюансы и честные мнения

Tenet T7 быстро привлек внимание на российском рынке. Владельцы делятся неожиданными плюсами и минусами. В обзоре - честные мнения о динамике, комфорте и типичных проблемах. Узнайте, что удивляет и раздражает водителей.

Tenet T7 ворвался на российский рынок не как очередной безликий кроссовер, а как автомобиль с узнаваемой платформой и локальной сборкой. Производство организовано на калужском заводе, где раньше собирали Volkswagen, техническая база - это хорошо знакомый многим Chery Tiggo 7 Pro Max, адаптированный под российские условия и с официальной поддержкой.

С момента старта продаж в августе 2025 года владельцы уже успели составить четкое мнение о машине. В отзывах часто встречаются как восторженные оценки, так и критика - и это не может не интриговать.

Внешний вид и оснащение: за что хвалят Tenet T7

Первое, что отмечают почти все владельцы – дизайн и интерьер. Внутри Tenet T7 производит впечатление автомобиля классом выше: большой экран на 12,3 дюйма, аккуратные материалы отделки, атмосферная подсветка, которая действительно создает настроение в темное время суток. Оснащение радует: подогревы включения буквально всего, лобовое стекло, руль, форсунки и сиденья, панорамная крыша, круговой обзор с эффектом «прозрачного шасси» - камера рисует картинку под машиной, что особенно удобно на парковках и бездорожье. Второй ряд не обделен вниманием - места хватает даже самым высоким пассажирам.

Технически Tenet T7 оснащен бензиновым турбомотором 1.6 TGDI (150 л.с., 275 Н·м) и 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. В основном встречаются переднеприводные версии, но позже появились и полноприводные модификации с подключаемой задней осью. Подвеска - классика для сегмента: спереди — McPherson, сзади многорычажка, клиренс по данным дилеров - от 190 до 196 мм.

Динамика и комфорт: ожидания и реальность

В движении Tenet T7 не разочаровывает: связь турбомотора и робота обеспечивают уверенный разгон, на трассе хватает скорости для обгонов. В городе подвеска мягко проявляет себя, сглаживая легкие неровности - именно то, что ценят семейные водители. Многие отмечают, что автомобиль не утомляет в долгих поездках, а шумоизоляция на средних скоростях вполне достойная.

Однако на скорости выше 110–120 км/ч появляется ощутимый шум от колесных арок и ветра. Это типичная претензия, которую держатели обсуждают в отзывах. Однако для среднестатистических условий и поездок посещений этот недостаток не критичен.

Недостатки и спорные моменты: что раздражает владельцев

Самая обсуждаемая тема - поведение роботизированной коробки передач в пробках. На маленьких скоростях наблюдаются подергивания, а при переключении с задней передачи иногда происходит задержка. Владельцы советуют привыкнуть к особенностям управления: плавнее работать педалью газа и не ждать. Поведение, как у классического автомата. Для тех, кто впервые сталкивается с «роботом», это может стать неожиданностью.

Мультимедийная система тоже не идеальна: штатной навигации нет, проблемы упираются в CarPlay или Android Auto. Иногда случается сбои - зависают камеры, сбрасываются настройки звука, подключение смартфона не всегда стабильно. Сенсорное управление климатом вызывает споры: не всем удобно на ходу нащупывать нужные кнопки, а руль при повороте может частично перекрыть приборную панель.

Климат-контроль у некоторых владельцев требует выдерживать температуру выше обычной – чтобы в салоне было по-настоящему тепло, приходится ставить 26–27°С, а при стандартных 22–23°С бывает прохладно. Это вызывает вопросы по калибровке системы.

Обслуживание: тонкости эксплуатации

Обслуживание стандартное: межсервисный интервал - 10 000 км или 1 год, но первое ТО многие делают уже на 5000 км, чтобы не рисковать с турбомотором. Гарантия - 3 года или 100 000 км, плюс еще 2 года или 50 000 км техническая поддержка. В сумме это часто называют «5 лет уверенности» — для локального автомобиля это весомый аргумент.

Личный опыт: что говорят держатели после зимы

Владельцы, которые уже пережили первую зиму с Тенетом Т7, делятся впечатлениями. Зимний пакет действительно влияет на комфорт: обогрев стекол и сидений работает исправно, но климат-контроль иногда требует привыкания. Поведение робота в пробках - отдельная тема: кто-то быстро адаптируется, а кого-то продолжает раздражать подергивания. Вопрос антикоррозийной обработки решают по-разному: одни сразу делают дополнительный антикор, другие ездят «как есть» и наблюдают за состоянием кузова. В целом Tenet T7 неплохой автомобиль для городской эксплуатации. 

Упомянутые модели: TENET T7
Упомянутые марки: Chery, TENET
