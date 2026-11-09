Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 18:21

«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем

«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем

Сдал в «Трейд-ин через год: сколько на самом деле теряет владелец Tenet T7 — история одного владения

«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем

После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.

После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.

С наступлением зимы многие водители задумываются о том, насколько их автомобиль приспособлен к сложным погодным условиям. Особенно остро этот вопрос встает для владельцев переднеприводных кроссоверов, которым приходится буксовать на заснеженных дорогах. Именно такая ситуация подтолкнула одного из владельцев Tenet T7 задуматься о смене версии — с переднего привода на полный. Однако экономика такого перехода оказалась не столь очевидной, как казалось на первый взгляд.

На плановое ТО владелец приехал с конкретным намерением: заменить переднеприводный Tenet T7 на полноприводный. Заодно попросил дилера оценить кроссовер по трейд-ин. Автомобиль провел в эксплуатации год и прошел 30 тыс. км, преимущественно по трассе.

Дилер предложил за машину 1,85 млн рублей. При обмене на новый Tenet T7 с полным приводом обещали скидку 130 тыс. рублей, поэтому сумму зачета оценили в 1,98 млн. Год назад автомобиль обошелся владельцу в 2,65 млн рублей: с учетом скидки разница составляет 670 тыс. рублей.

О смене версии владелец задумался после снежной зимы. На переднеприводном кроссовере приходилось буксовать, и он решил, что полный привод был бы практичнее. Но оценка машины и цена нового автомобиля заставили его пересчитать стоимость такого перехода.

Что предложил дилер

Владелец купил Tenet T7 в исполнении «Актив» в конце сентября 2025 года, когда в продаже были только переднеприводные машины. Базовую комплектацию он выбрал намеренно: панорамная крыша, электроприводы сидений и багажника, а также память настроек ему были не нужны. До этого он ездил на Kia Rio. Машина осталась в семье, теперь на ней ездит супруга.

На момент визита дилер выставлял переднеприводный Tenet T7 «Актив» за 2 805 000 рублей без скидок. За сдачу автомобиля в трейд-ин заявляли скидку 180 тыс. рублей, за покупку в кредит — 100 тыс. рублей. Полноприводная версия «Актив» стоила 3 010 000 рублей: скидка при обмене составляла 130 тыс. рублей, а при покупке в кредит — 100 тыс. Комплектация «Прайм» с полным приводом оценивалась в 3 210 000 рублей.

В расчете обмена есть арифметическое расхождение. Если вычесть из цены полноприводной версии 3,01 млн рублей указанную оценку с учетом скидки в 1,98 млн, разница составит 1,03 млн рублей.

В публикации о соперничестве с Jolion цена названа важным аргументом для покупателя кроссовера. В случае Tenet T7 к рыночной стоимости добавляется конкретный вопрос владельца: сколько придется доплатить за переход с переднего привода на полный.

Год эксплуатации и состояние машины

Tenet T7 начали продавать в России в конце лета 2025 года. До этого примерно полгода модель предлагали как Chery Tiggo 7L. Выпуск кроссовера мелкоузловым методом наладили на калужском заводе AGR. Для модели предусмотрены переднеприводные и полноприводные версии; под капотом — турбомотор объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., работающий с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Комплектация «Актив» у владельца была начальной, но в нее входили светодиодная передняя и задняя оптика, литые 18-дюймовые колеса и рейлинги. На дверях установлены черные молдинги с хромированной вставкой, а лобовое стекло оснащено датчиками света и дождя и полным электроподогревом. Зеркала регулируются электрически и имеют обогрев. Электропривода пятой двери нет.

После покупки владелец сделал полный антикор в стороннем сервисе, а капот, крышу и передние крылья оклеил пленкой. За год коррозии не появилось, хотя этого срока недостаточно, чтобы судить о стойкости кузова. Кроссовер в ДТП не участвовал.

Салон отделан черной искусственной кожей. Передние сиденья регулируются вручную, водительское кресло — еще и по высоте. Подогрев предусмотрен для передних и задних мест. Руль с кожаной отделкой имеет подогрев и регулируется по высоте и вылету. Приборная панель и мультимедийная система объединены в общий блок, между передними креслами расположена двухуровневая консоль.

После пробега 30 тыс. км салон сохранился как новый: ковролин и потолок остались чистыми. Для владельца это наглядный показатель состояния машины, хотя он не заменяет диагностику узлов и агрегатов перед покупкой подержанного автомобиля.

В базовое оснащение также входят четыре подушки безопасности, «Глонасс», системы стабилизации и контроля давления в шинах. Есть круиз-контроль, помощь при движении на спуске и подъеме, раздельный климат-контроль, задние центральные воздуховоды и полный пакет теплых опций. В список входят телематическая система, задний подлокотник, выбор режимов движения, задние парковочные датчики, иммобилайзер, бесключевой доступ и запуск двигателя.

До продажи дилер установил передние датчики парковки и сетку на радиатор, а коврики для салона и багажника отдал в подарок. Владелец покупал машину за наличные, без трейд-ин и кредита.

Обслуживание и решение владельца

Все плановые ТО проходили у дилера с интервалом 10 тыс. км. На пробеге 10 тыс. км по гарантии заменили лобовое стекло: перестала работать половина нитей обогрева. Масло в роботизированной коробке владелец заменил на 7 тыс. км в стороннем сервисе. Других критичных поломок за 30 тыс. км, по его словам, не было.

Кроссовер использовали и для дальних поездок: летом владелец съездил на юг, преодолев около 3 тыс. км в каждую сторону. Он отмечал удобство водительского кресла и достаточную для обгонов динамику. Работу робота оценил как адекватную: переключения передач почти не ощущались. По сравнению с Kia Rio 2020 года Tenet T7 показался ему заметно комфортнее. Раньше все его автомобили были с механической коробкой.

После четырех часов ожидания, пока проводили ТО и оценку, владелец решил не менять переднеприводный кроссовер на полноприводный с большой доплатой. Он намерен продолжить ездить на купленной машине, а при будущей продаже попробовать найти покупателя самостоятельно, а не сдавать автомобиль дилеру.

Упомянутые модели: TENET T7, Chery Tiggo 7L, Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: TENET, Chery, Haval
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