Что удивило владельца Tenet T8 2025 года после перехода с BMW и чем он лучше Haval F7

Tenet T8 2025 после 1300 км: реальные проблемы и плюсы нового 7-местного кроссовера

Вышло исследование: владелец из Калининграда делится опытом эксплуатации Tenet T8 2025 после 1300 км. Какие неожиданные минусы и плюсы выявились в сравнении с конкурентами, и что важно знать перед покупкой — подробности в материале.

Российский рынок новых автомобилей продолжает меняться, и все больше водителей обращают внимание на модели, которые еще недавно казались экзотикой. Tenet T8 2025 года — один из таких примеров. Семиместный кроссовер, который позиционируется как альтернатива более дорогим и привычным брендам, оказался в центре внимания после откровенного отзыва владельца из Калининграда. Его опыт может стать полезным для тех, кто рассматривает покупку семейного автомобиля в условиях ограниченного выбора и растущих цен.

Переход с BMW E60 на Tenet T8 — шаг, который мало кто решится сделать без веских причин. Владелец объясняет свой выбор: доступная стоимость по сравнению с Haval F7, вместительный багажник и возможность перевозить до семи человек. Однако, как выяснилось, за привлекательной ценой скрываются нюансы, которые могут стать решающими для будущих покупателей.

Первое, что бросается в глаза после первых поездок — шумоизоляция. После 110 км/ч в салоне становится заметно шумнее, чем хотелось бы. Особенно страдают колесные арки, которые требуют дополнительной обработки. Еще один неприятный момент — работа телематики. Система подогрева сидений и зеркал ведет себя непредсказуемо: то включается сама по себе, то отключается вместе с одним из кресел, а иногда и вовсе сбрасывает настройки аккаунта. Задержки при включении подогрева тоже не добавляют комфорта, особенно в холодное время года.

Кнопки на центральном тоннеле реагируют с задержкой, приходится нажимать по несколько раз, чтобы активировать подогрев зеркал. Неудобство вызывает и лишний регулятор громкости — при наличии управления на руле он кажется избыточным. Сиденья, несмотря на современный дизайн, оказались короткими и узкими для водителя ростом 180 см. В сравнении с Jetour X70 Plus салон Tenet T8 заметно уже: если сзади установить детское кресло и переноску, взрослому пассажиру уже некуда сесть, а пристегнуть ремень становится настоящим испытанием.

Круиз-контроль вызывает вопросы: без функции удержания по разметке пользоваться им неудобно, приходится либо постоянно бороться с системой, либо полностью ее отключать. Китайские дверные ручки — на любителя, хотя серьезных проблем с ними не возникло, только однажды замерзли на пару минут. Отсутствие встроенной навигации тоже может стать неожиданностью: доступен только CarPlay, который не работает с VPN, что ограничивает функционал для некоторых пользователей. Без брызговиков кузов быстро покрывается грязью, а песок и влага попадают в щели задних дверей.

Но не все так однозначно. Среди плюсов владелец отмечает управляемость, сравнимую с BMW, и качественный свет фар. Багажник действительно большой, а задние ряды подходят для детей и людей небольшого роста. Панорамная крыша впечатляет размерами, а двигатель работает практически бесшумно, особенно на низких оборотах и в экономичном режиме. Салон выполнен в приятных тонах, не маркий, а система отопления быстро прогревает пространство и хорошо держит температуру.

Освещение третьего ряда и багажника реализовано на высоком уровне, а подогрев сидений второго ряда работает быстро и эффективно. Обзорность не вызывает нареканий, стойки не мешают обзору, что важно для городской езды. В целом, Tenet T8 оставляет смешанные впечатления: с одной стороны, это доступный и вместительный автомобиль для семьи, с другой — ряд мелких, но раздражающих недочетов, которые могут повлиять на решение о покупке.