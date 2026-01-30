Что удивило владельца Tenet T8 2025 года после перехода с BMW и чем он лучше Haval F7

30 января 2026, 08:28
Tenet T8 2025 после 1300 км: реальные проблемы и плюсы нового 7-местного кроссовера
Tenet T8 2025 после 1300 км: реальные проблемы и плюсы нового 7-местного кроссовера
Вышло исследование: владелец из Калининграда делится опытом эксплуатации Tenet T8 2025 после 1300 км. Какие неожиданные минусы и плюсы выявились в сравнении с конкурентами, и что важно знать перед покупкой — подробности в материале.
Российский рынок новых автомобилей продолжает меняться, и все больше водителей обращают внимание на модели, которые еще недавно казались экзотикой. Tenet T8 2025 года — один из таких примеров. Семиместный кроссовер, который позиционируется как альтернатива более дорогим и привычным брендам, оказался в центре внимания после откровенного отзыва владельца из Калининграда. Его опыт может стать полезным для тех, кто рассматривает покупку семейного автомобиля в условиях ограниченного выбора и растущих цен.
Переход с BMW E60 на Tenet T8 — шаг, который мало кто решится сделать без веских причин. Владелец объясняет свой выбор: доступная стоимость по сравнению с Haval F7, вместительный багажник и возможность перевозить до семи человек. Однако, как выяснилось, за привлекательной ценой скрываются нюансы, которые могут стать решающими для будущих покупателей.
Первое, что бросается в глаза после первых поездок — шумоизоляция. После 110 км/ч в салоне становится заметно шумнее, чем хотелось бы. Особенно страдают колесные арки, которые требуют дополнительной обработки. Еще один неприятный момент — работа телематики. Система подогрева сидений и зеркал ведет себя непредсказуемо: то включается сама по себе, то отключается вместе с одним из кресел, а иногда и вовсе сбрасывает настройки аккаунта. Задержки при включении подогрева тоже не добавляют комфорта, особенно в холодное время года.
Кнопки на центральном тоннеле реагируют с задержкой, приходится нажимать по несколько раз, чтобы активировать подогрев зеркал. Неудобство вызывает и лишний регулятор громкости — при наличии управления на руле он кажется избыточным. Сиденья, несмотря на современный дизайн, оказались короткими и узкими для водителя ростом 180 см. В сравнении с Jetour X70 Plus салон Tenet T8 заметно уже: если сзади установить детское кресло и переноску, взрослому пассажиру уже некуда сесть, а пристегнуть ремень становится настоящим испытанием.
Круиз-контроль вызывает вопросы: без функции удержания по разметке пользоваться им неудобно, приходится либо постоянно бороться с системой, либо полностью ее отключать. Китайские дверные ручки — на любителя, хотя серьезных проблем с ними не возникло, только однажды замерзли на пару минут. Отсутствие встроенной навигации тоже может стать неожиданностью: доступен только CarPlay, который не работает с VPN, что ограничивает функционал для некоторых пользователей. Без брызговиков кузов быстро покрывается грязью, а песок и влага попадают в щели задних дверей.
Но не все так однозначно. Среди плюсов владелец отмечает управляемость, сравнимую с BMW, и качественный свет фар. Багажник действительно большой, а задние ряды подходят для детей и людей небольшого роста. Панорамная крыша впечатляет размерами, а двигатель работает практически бесшумно, особенно на низких оборотах и в экономичном режиме. Салон выполнен в приятных тонах, не маркий, а система отопления быстро прогревает пространство и хорошо держит температуру.
Освещение третьего ряда и багажника реализовано на высоком уровне, а подогрев сидений второго ряда работает быстро и эффективно. Обзорность не вызывает нареканий, стойки не мешают обзору, что важно для городской езды. В целом, Tenet T8 оставляет смешанные впечатления: с одной стороны, это доступный и вместительный автомобиль для семьи, с другой — ряд мелких, но раздражающих недочетов, которые могут повлиять на решение о покупке.
Похожие материалы Тенет
-
30.01.2026, 06:40
Tenet: как устроено производство новых кроссоверов на бывшем заводе Volkswagen
Tenet за считанные месяцы ворвался в лидеры российского рынка, но что скрывается за громким успехом? Мы разобрались, как устроено производство этих кроссоверов, и выяснили, насколько они действительно российские.Читать далее
-
28.01.2026, 08:36
Tenet T8 2025 в условиях Сибири: личный опыт эксплуатации нового кроссовера
Владелец Tenet T8 2025 из Томской области поделился реальными впечатлениями от эксплуатации кроссовера в суровых зимних условиях. Почему выбор пал на китайский автомобиль, как он справляется с морозами и что удивило в повседневном использовании — подробности в материале. Этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто в 2026 году и не хочет ошибиться с выбором.Читать далее
-
27.01.2026, 20:39
Двигатель 2.0 TGDI для Tenet T8: что скрывает турбомотор нового кроссовера
Подробно разбираем двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20, который устанавливается на Tenet T8 для российского рынка. В статье - технические характеристики, особенности работы с коробкой передач, нюансы обслуживания и реальные отзывы владельцев. Узнайте, на что стоит обратить внимание при выборе и эксплуатации этого мотора.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
13.01.2026, 06:33
Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца
Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?Читать далее
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
19.12.2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
30.01.2026, 06:40
Tenet: как устроено производство новых кроссоверов на бывшем заводе Volkswagen
Tenet за считанные месяцы ворвался в лидеры российского рынка, но что скрывается за громким успехом? Мы разобрались, как устроено производство этих кроссоверов, и выяснили, насколько они действительно российские.Читать далее
-
28.01.2026, 08:36
Tenet T8 2025 в условиях Сибири: личный опыт эксплуатации нового кроссовера
Владелец Tenet T8 2025 из Томской области поделился реальными впечатлениями от эксплуатации кроссовера в суровых зимних условиях. Почему выбор пал на китайский автомобиль, как он справляется с морозами и что удивило в повседневном использовании — подробности в материале. Этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто в 2026 году и не хочет ошибиться с выбором.Читать далее
-
27.01.2026, 20:39
Двигатель 2.0 TGDI для Tenet T8: что скрывает турбомотор нового кроссовера
Подробно разбираем двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20, который устанавливается на Tenet T8 для российского рынка. В статье - технические характеристики, особенности работы с коробкой передач, нюансы обслуживания и реальные отзывы владельцев. Узнайте, на что стоит обратить внимание при выборе и эксплуатации этого мотора.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
13.01.2026, 06:33
Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца
Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?Читать далее
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
19.12.2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее