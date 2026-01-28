Что грозит владельцам новых китайских кроссоверов зимой: мало кто знает о нюансах эксплуатации в сильные морозы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 08:36

Владелец Tenet T8 2025 из Томской области поделился реальными впечатлениями от эксплуатации кроссовера в суровых зимних условиях. Почему выбор пал на китайский автомобиль, как он справляется с морозами и что удивило в повседневном использовании — подробности в материале. Этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто в 2026 году и не хочет ошибиться с выбором.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: привычные бренды уходят, а на их место приходят новые игроки из Китая. Для многих автолюбителей это стало поводом пересмотреть свои взгляды на выбор машины. Особенно остро вопрос стоит для жителей регионов с суровым климатом, где надежность и комфорт автомобиля проверяются буквально каждый день.

Именно поэтому опыт реального владельца Tenet T8 2025 года выпуска из Колпашево, Томская область, вызывает особый интерес. В условиях, когда температура зимой опускается до -40 и ниже, каждый недостаток автомобиля становится очевидным, а достоинства — по-настоящему ценными.

Владелец кроссовера рассказывает, что изначально рассматривал европейские и японские автомобили, но рост цен и ограниченный выбор заставили обратить внимание на китайские модели. Скепсис был, но наблюдения за соседями, которые уже пересели на новые кроссоверы, постепенно развеяли сомнения. После тест-драйва выбор пал на Tenet T8 — относительно свежую модель, которая только начинает появляться на российских дорогах.

Первое, что бросается в глаза — минимализм в салоне. Кнопок немного, но все основные функции вынесены на большой сенсорный экран. По словам владельца, к такому управлению быстро привыкаешь, а лишние элементы действительно не нужны. В повседневной эксплуатации это оказалось даже удобнее привычных физических кнопок.

Фото: drom.ru

За два месяца пробега — 1700 километров — не выявлено ни одной серьезной проблемы. Электронные ассистенты работают без сбоев, а к адаптивному круиз-контролю и системам помощи при парковке быстро привыкаешь. В условиях плотного городского трафика и на трассе эти опции становятся незаменимыми.

Особое внимание — поведению автомобиля в морозы. Владелец отмечает, что при температуре -43 градуса двигатель прогревается быстро, а салон становится теплым уже через 15-20 минут. Система обогрева сидений и руля работает эффективно, что особенно важно для сибирских зим. Подвеска показалась мягкой, но не расхлябанной: после японского кроссовера разница ощущается сразу. На трассе машина не «ловит» боковой ветер, а в поворотах держится уверенно, без лишних кренов.

Освещение — еще один плюс. Ближний и дальний свет справляются даже с мокрым асфальтом, что редко встречается в этом сегменте. Рычаг коробки передач расположен необычно — на месте, где обычно находятся переключатели дворников, но к этому решению быстро привыкаешь. В итоге оно даже кажется более логичным, чем классические варианты.

Владелец подчеркивает, что пока не столкнулся ни с одной серьезной поломкой или недостатком. Впереди — первое техническое обслуживание, после которого появится больше информации о реальных затратах на содержание и возможных «подводных камнях».

Этот опыт важен для всех, кто задумывается о покупке нового автомобиля в 2026 году. Китайские кроссоверы уже не выглядят экзотикой на российских дорогах, а их эксплуатация в суровых климатических условиях показывает, что стереотипы о ненадежности постепенно уходят в прошлое. Однако, как и в случае с любым новым брендом, многое становится понятно только в процессе реального использования.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
