Почему Tenet T8 оказался предпочтительнее конкурентов и что важно знать при покупке

Tenet T8 2026: опыт владения и реальные нюансы выбора нового авто

Российский рынок новых автомобилей меняется: выбор все чаще падает на китайские бренды. Владелец новенького Tenet T8 из Улан-Удэ делится свежими впечатлениями и объясняет, почему отказался от других популярных моделей. Какие детали часто упускают при покупке, и что может удивить даже опытных автолюбителей - рассказываем с экспертной точки зрения. Не прошли мимо и подводные камни, которые мало кто учитывает.

Российский рынок новых автомобилей меняется: выбор все чаще падает на китайские бренды. Владелец новенького Tenet T8 из Улан-Удэ делится свежими впечатлениями и объясняет, почему отказался от других популярных моделей. Какие детали часто упускают при покупке, и что может удивить даже опытных автолюбителей - рассказываем с экспертной точки зрения. Не прошли мимо и подводные камни, которые мало кто учитывает.

В условиях ограниченного выбора на российском рынке новые автомобили становятся все более востребованными, особенно среди тех, кто устал от постоянных ремонтов подержанных машин. Как пишет 110km.ru, владелец Tenet T8 2026 в комплектации Прайм решил поделиться своим опытом после перехода с Subaru Outback BR9 2009 года. Причиной смены стал возраст прежнего авто и растущие затраты на обслуживание.

Покупка нового автомобиля без пробега стала для него принципиальным моментом. Однако из-за утилизационного сбора, пошлин и других сборов, выбор фактически сузился до китайских марок. Японские аналоги оказались значительно дороже, а европейские бренды ушли с рынка. Среди рассмотренных моделей были Haval F7, Soueast S09, Jetour T2, Changan CS75 и GAC GS4. Каждый вариант имел свои плюсы и минусы: Haval показался тесным, Jetour и GAC отпугнули недостаточно развитой дилерской сетью, а Changan - футуристическим дизайном и слухами о коррозии.

В пользу Tenet T8 сыграли наличие официального дилера, ресурсный двигатель и коробка передач, а также приемлемая цена. Владелец отмечает, что двигатель рассчитан на 300 тысяч километров, что внушает доверие. Важным фактором стала и комплектация: серый цвет, современный салон, высокий уровень оснащения и удобство управления. Вместо скидок дилер предложил антикоррозийную обработку и тонировку в подарок.

Первые впечатления от эксплуатации Tenet T8 оказались положительными. Владелец отмечает высокую посадку, что позволяет смотреть на седаны сверху вниз. После механической коробки передач переход на роботизированную трансмиссию воспринимается как шаг вперед: автоматический ручник и дополнительные опции делают поездки комфортнее. Шумоизоляция на достойном уровне - даже звон колоколов из расположенной рядом церкви не слышен при закрытых окнах.

Среди особенностей комплектации - динамики в задних дверях, камера заднего вида с парктроником, отделения под мелочи в багажнике и почти ровный пол при сложенных сиденьях. Внутренняя отделка багажника выполнена из войлочного материала, а не пластика. Отдельно отмечается наличие обогрева лобового и заднего стекла, зеркал, руля и передних сидений. Кондиционер можно регулировать не только через мультимедийную систему, но и с помощью отдельной сенсорной панели. Android Auto подключается без проблем, а в багажнике есть подсветка и розетка на 12 вольт.

Однако не обошлось и без минусов. Размер колес - R18, что делает зимние шины дорогими. В коробке передач отсутствует режим «Нормал», доступен только «Эко» и «Спорт». Есть вопросы к антикоррозийной защите крышки багажника, а крепление номера расположено на бампере, а не на самой крышке. Несмотря на это, семья владельца осталась довольна покупкой, а сам автомобиль быстро нашел своих покупателей в салоне.

Напомним, Tenet - это относительно молодой бренд на российском рынке, который активно набирает популярность благодаря сочетанию доступной цены, современного оснащения и широкой дилерской сети. Компания делает ставку на локализацию сборки и адаптацию моделей под российские условия эксплуатации. В последние годы Tenet расширяет модельный ряд, предлагая кроссоверы и седаны с акцентом на надежность и технологичность. По мнению экспертов, именно такие бренды формируют новые тренды на рынке, где привычные европейские и японские марки становятся все менее доступными.