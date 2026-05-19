Tenet T8 — рестайлинговый Chery Tiggo 8 Plus: что скрывает российский кроссовер и почему он может стать массовым выбором

Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение

Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.

Российский рынок кроссоверов пополнился моделью Tenet T8, которая сразу вызвала интерес у автолюбителей благодаря просторному салону и насыщенному оснащению. Несмотря на сдержанный дизайн и отсутствие технологических новинок, автомобиль отличается практичностью и ориентированностью на массового покупателя, что особенно актуально после ухода западных брендов.

Внешне Tenet T8 не скрывает своего происхождения: это рестайлинговый Chery Tiggo 8 Plus, слегка адаптированный под российский бренд. Отличительные черты экстерьера минимальны, но выдвижные дверные ручки, хоть и выглядят эффектно, неудобны в повседневной эксплуатации. В Китае такие ручки уже планируют запретить из-за вопросов безопасности, и российская версия, вероятно, тоже получит изменения. Камера заднего вида расположена низко, из-за чего быстро загрязняется в непогоду.

Салон Tenet T8 отделан искусственной кожей и оснащён большими экранами: 15-дюймовым тачскрином и 10-дюймовой цифровой приборной панелью. Различия между базовой и топовой комплектациями минимальны: в топе добавлены электронные ассистенты, проекционный дисплей, трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел и память настроек водительского сиденья.

Передние кресла обеспечивают хороший баланс между поддержкой и комфортом, но эргономика требует привыкания: управление зеркалами вынесено на руль, а переключение режимов движения осуществляется дополнительным маховиком. Цифровая приборка читается неплохо, но значения могли бы быть крупнее, скорость дублируется на лобовом стекле.

Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе вызывают вопросы: электроника часто блокирует корректировку траектории, а руль становится «упрямым», что напрягает в сложных условиях. Режимы движения переключаются маховиком, а при включении полного привода на экране появляется забавная фраза «умножить четыре на четыре» — пример неидеальной русификации.

Второй ряд сидений радует простором, если третий ряд сложен. При разложенных всех семи местах с комфортом не получается: третий ряд подходит только для детей. Объём багажника при всех сиденьях — всего 193 литра, но при сложенном третьем ряде он увеличивается до 889 литров.

Динамика Tenet T8 достойная: 2-литровый мотор на 197 л.с. и 7-ступенчатый робот разгоняют кроссовер до 100 км/ч за 8,4 секунды. В городе и на трассе до 130 км/ч динамика хватает, но на высоких скоростях ускорение снижается. Управляемость стабильная, но на колейности машина реагирует нервно, вероятно, из-за низкопрофильных шин R19. Подвеска жестковата: мелкие неровности сглаживает, но крупные стыки и рельсы ощущаются заметно.

Для большего комфорта рекомендуется держать давление в шинах ближе к нижним границам нормы. В городском цикле расход топлива составляет 10,5–12 л на 100 км, на трассе — минимум 8,8 л, что соответствует заявленным характеристикам.

Tenet T8 поставляется в двух комплектациях с одинаковым мотором, коробкой, полным приводом и семиместным салоном. Уже в базе есть панорамный люк, зимний пакет и двухзонный климат. Цены стартуют от 3,63 млн рублей, топ-версия стоит 3,885 млн. Это одно из самых интересных предложений в сегменте.