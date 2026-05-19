Tenet T8 — рестайлинговый Chery Tiggo 8 Plus: что скрывает российский кроссовер и почему он может стать массовым выбором

19 мая 2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.
Российский рынок кроссоверов пополнился моделью Tenet T8, которая сразу вызвала интерес у автолюбителей благодаря просторному салону и насыщенному оснащению. Несмотря на сдержанный дизайн и отсутствие технологических новинок, автомобиль отличается практичностью и ориентированностью на массового покупателя, что особенно актуально после ухода западных брендов.
Внешне Tenet T8 не скрывает своего происхождения: это рестайлинговый Chery Tiggo 8 Plus, слегка адаптированный под российский бренд. Отличительные черты экстерьера минимальны, но выдвижные дверные ручки, хоть и выглядят эффектно, неудобны в повседневной эксплуатации. В Китае такие ручки уже планируют запретить из-за вопросов безопасности, и российская версия, вероятно, тоже получит изменения. Камера заднего вида расположена низко, из-за чего быстро загрязняется в непогоду.
Салон Tenet T8 отделан искусственной кожей и оснащён большими экранами: 15-дюймовым тачскрином и 10-дюймовой цифровой приборной панелью. Различия между базовой и топовой комплектациями минимальны: в топе добавлены электронные ассистенты, проекционный дисплей, трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел и память настроек водительского сиденья.
Передние кресла обеспечивают хороший баланс между поддержкой и комфортом, но эргономика требует привыкания: управление зеркалами вынесено на руль, а переключение режимов движения осуществляется дополнительным маховиком. Цифровая приборка читается неплохо, но значения могли бы быть крупнее, скорость дублируется на лобовом стекле.
Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе вызывают вопросы: электроника часто блокирует корректировку траектории, а руль становится «упрямым», что напрягает в сложных условиях. Режимы движения переключаются маховиком, а при включении полного привода на экране появляется забавная фраза «умножить четыре на четыре» — пример неидеальной русификации.
Второй ряд сидений радует простором, если третий ряд сложен. При разложенных всех семи местах с комфортом не получается: третий ряд подходит только для детей. Объём багажника при всех сиденьях — всего 193 литра, но при сложенном третьем ряде он увеличивается до 889 литров.
Динамика Tenet T8 достойная: 2-литровый мотор на 197 л.с. и 7-ступенчатый робот разгоняют кроссовер до 100 км/ч за 8,4 секунды. В городе и на трассе до 130 км/ч динамика хватает, но на высоких скоростях ускорение снижается. Управляемость стабильная, но на колейности машина реагирует нервно, вероятно, из-за низкопрофильных шин R19. Подвеска жестковата: мелкие неровности сглаживает, но крупные стыки и рельсы ощущаются заметно.
Для большего комфорта рекомендуется держать давление в шинах ближе к нижним границам нормы. В городском цикле расход топлива составляет 10,5–12 л на 100 км, на трассе — минимум 8,8 л, что соответствует заявленным характеристикам.
Tenet T8 поставляется в двух комплектациях с одинаковым мотором, коробкой, полным приводом и семиместным салоном. Уже в базе есть панорамный люк, зимний пакет и двухзонный климат. Цены стартуют от 3,63 млн рублей, топ-версия стоит 3,885 млн. Это одно из самых интересных предложений в сегменте.
Похожие материалы Тенет, Чери
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее
-
16.03.2026, 04:41
Как Tenet наладил выпуск кроссоверов в Калуге: детали нового производства
На калужском заводе АГР налажено производство автомобилей Tenet. Как удалось быстро наладить выпуск новых моделей, какие технологии внедрены и что изменилось в цехах - рассказываем о ключевых этапах и вызовах для российского автопрома.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
26.02.2026, 21:16
Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге
Новый Tenet T8 прошел испытания в суровых зимних условиях и поразил экспертов уровнем тишины в салоне. Почему этот кроссовер оказался тише конкурентов и что скрывается за его конструкцией - объяснил специалист. Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Чери
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее
-
16.03.2026, 04:41
Как Tenet наладил выпуск кроссоверов в Калуге: детали нового производства
На калужском заводе АГР налажено производство автомобилей Tenet. Как удалось быстро наладить выпуск новых моделей, какие технологии внедрены и что изменилось в цехах - рассказываем о ключевых этапах и вызовах для российского автопрома.Читать далее
-
13.03.2026, 16:51
Эксперты «За рулем» оценили шумоизоляцию нового Tenet T8 — чем удивил кроссовер
Российский кроссовер Tenet T8 прошел зимний тест, где эксперт отметил его выдающуюся шумоизоляцию. Модель доступна в двух комплектациях, обе с полным приводом и расширенной поддержкой. Почему этот автомобиль привлек внимание специалистов - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 13:22
Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России
Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.Читать далее
-
26.02.2026, 21:16
Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге
Новый Tenet T8 прошел испытания в суровых зимних условиях и поразил экспертов уровнем тишины в салоне. Почему этот кроссовер оказался тише конкурентов и что скрывается за его конструкцией - объяснил специалист. Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее