Семиместный Tenet T8 — альтернатива Chery Tiggo 8 Pro Max? Сравниваем детали

13 января 2026, 06:33
Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца
Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?
На российском рынке появился новый кроссовер Tenet T8. Он собирается в Калуге на бывших мощностях Volkswagen и Skoda, а техническим партнером проекта является китайская компания Defetoo. Внешне модель напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, однако это самостоятельная разработка с уникальным дизайном — выдвижными дверными ручками, выразительной светодиодной оптикой и нестандартными выхлопными патрубками.
Салон семиместного кроссовера отделан искусственной замшей, экокожей и пластиком под дерево. В отличие от аналогов, здесь установлены два раздельных дисплея, а управление функциями осуществляется через сенсорные кнопки и голосового помощника. Третий ряд сидений подойдет преимущественно детям, а багажное пространство в семиместной конфигурации весьма ограничено.
На дороге Tenet T8 демонстрирует комфортную подвеску, которая хорошо справляется с неровностями, однако шумоизоляция на высоких скоростях могла бы быть лучше. Динамика умеренная, что типично для семейного автомобиля. Полный привод реализован через муфту BorgWarner, а клиренс составляет 195 мм, но защита картера расположена низко, что снижает внедорожный потенциал.
Стартовая цена кроссовера составляет 3,54 млн рублей. За доплату доступны опции вроде панорамной крыши, камер кругового обзора и электронных ассистентов. Tenet T8 позиционируется как просторный и современный автомобиль для семьи, способный составить конкуренцию китайским аналогам, особенно с учетом локализации производства в России.
Похожие материалы Тенет
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
19.12.2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
-
25.09.2025, 10:13
Первый тест-драйв Tenet T8: чем удивил новый кроссовер из Калуги
Бывший завод VW в Калуге ожил. Там начали собирать новые автомобили. Бренд Tenet представил очередную модель. Это большой семейный кроссовер T8. Журналисты уже протестировали эту новинку. Рассказываем о первых впечатлениях.Читать далее
-
12.09.2025, 14:36
Калужский кроссовер Tenet T8 поступил в продажу в дилерские центры России
Новый бренд выводит на рынок флагман. Это большой семейный автомобиль. Его собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель получила богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны.Читать далее
-
11.09.2025, 18:35
Chery представила в Китае обновленные кроссоверы Tiggo 8 Plus и 8 Pro
Chery выкатила свежие версии своих хитов. Кроссоверы получили заметные изменения. Дизайнеры поработали над внешностью. Салоны тоже преобразились. Скоро эти машины появятся в продаже. Узнайте, чего ждать от новинок.Читать далее
-
08.09.2025, 08:44
Российские дилеры начали получать семиместный кроссовер TENET T8
В России стартовали поставки нового кроссовера TENET T8. Модель уже доступна для заказа. Ожидается высокий интерес к топовой версии. Подробности о комплектациях и преимуществах – в нашем материале.Читать далее
-
04.09.2025, 08:11
Новый кроссовер Tenet T8 выходит на российский рынок: цены и главные конкуренты
На рынок выходит новый семейный автомобиль. Это большой семиместный кроссовер Tenet T8. У него много серьезных соперников. Сможет ли он завоевать покупателей?Читать далее
-
02.09.2025, 15:56
В России стартовал предзаказ на новый кроссовер Tenet T8: известны цены и комплектации
На российском рынке появился новый игрок. Бренд Tenet представил свой первый кроссовер. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа. Узнайте подробности о новинке первыми.Читать далее
