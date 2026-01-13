Семиместный Tenet T8 — альтернатива Chery Tiggo 8 Pro Max? Сравниваем детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 06:33

Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца

Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца

Семиместный Tenet T8 — альтернатива Chery Tiggo 8 Pro Max? Сравниваем детали

Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца

Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?

Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?

На российском рынке появился новый кроссовер Tenet T8. Он собирается в Калуге на бывших мощностях Volkswagen и Skoda, а техническим партнером проекта является китайская компания Defetoo. Внешне модель напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, однако это самостоятельная разработка с уникальным дизайном — выдвижными дверными ручками, выразительной светодиодной оптикой и нестандартными выхлопными патрубками.

Салон семиместного кроссовера отделан искусственной замшей, экокожей и пластиком под дерево. В отличие от аналогов, здесь установлены два раздельных дисплея, а управление функциями осуществляется через сенсорные кнопки и голосового помощника. Третий ряд сидений подойдет преимущественно детям, а багажное пространство в семиместной конфигурации весьма ограничено.

На дороге Tenet T8 демонстрирует комфортную подвеску, которая хорошо справляется с неровностями, однако шумоизоляция на высоких скоростях могла бы быть лучше. Динамика умеренная, что типично для семейного автомобиля. Полный привод реализован через муфту BorgWarner, а клиренс составляет 195 мм, но защита картера расположена низко, что снижает внедорожный потенциал.

Стартовая цена кроссовера составляет 3,54 млн рублей. За доплату доступны опции вроде панорамной крыши, камер кругового обзора и электронных ассистентов. Tenet T8 позиционируется как просторный и современный автомобиль для семьи, способный составить конкуренцию китайским аналогам, особенно с учетом локализации производства в России.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Ижевск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться