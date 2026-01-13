Семиместный Tenet T8 — альтернатива Chery Tiggo 8 Pro Max? Сравниваем детали

Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца

Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?

На российском рынке появился новый кроссовер Tenet T8. Он собирается в Калуге на бывших мощностях Volkswagen и Skoda, а техническим партнером проекта является китайская компания Defetoo. Внешне модель напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, однако это самостоятельная разработка с уникальным дизайном — выдвижными дверными ручками, выразительной светодиодной оптикой и нестандартными выхлопными патрубками.

Салон семиместного кроссовера отделан искусственной замшей, экокожей и пластиком под дерево. В отличие от аналогов, здесь установлены два раздельных дисплея, а управление функциями осуществляется через сенсорные кнопки и голосового помощника. Третий ряд сидений подойдет преимущественно детям, а багажное пространство в семиместной конфигурации весьма ограничено.

На дороге Tenet T8 демонстрирует комфортную подвеску, которая хорошо справляется с неровностями, однако шумоизоляция на высоких скоростях могла бы быть лучше. Динамика умеренная, что типично для семейного автомобиля. Полный привод реализован через муфту BorgWarner, а клиренс составляет 195 мм, но защита картера расположена низко, что снижает внедорожный потенциал.

Стартовая цена кроссовера составляет 3,54 млн рублей. За доплату доступны опции вроде панорамной крыши, камер кругового обзора и электронных ассистентов. Tenet T8 позиционируется как просторный и современный автомобиль для семьи, способный составить конкуренцию китайским аналогам, особенно с учетом локализации производства в России.