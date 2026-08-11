Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 18:38

Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России

Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России

Tenet T8 против конкурентов: сможет ли рестайлинг 2026 года закрепить место кроссовера в топ-5 SUV-D

Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России

Tenet T8 после обновления получил голосовой ассистент, классические приборы и новую версию с передним приводом. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал доступнее и удобнее для российских дорог. Какие плюсы и минусы выявили эксперты, и что важно учесть при выборе - разбираемся подробно.

Tenet T8 после обновления получил голосовой ассистент, классические приборы и новую версию с передним приводом. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал доступнее и удобнее для российских дорог. Какие плюсы и минусы выявили эксперты, и что важно учесть при выборе - разбираемся подробно.

Обновление Tenet T8 — это событие, которое напрямую влияет на выбор российских автолюбителей в сегменте крупных кроссоверов. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает серьезные перемены, производитель дорабатывает модель под реальные запросы покупателей. Речь идет не просто о косметических изменениях: введено голосовое управление, расширена линейка комплектаций и усилена адаптация к традиционным условиям эксплуатации.

Как отмечает Autonews, Tenet T8 за короткое время успел войти в пятерку лидеров среди SUV-D, и свежий рестайлинг 2026 года должен закрепить этот успех. Кроссовер сохранил узнаваемый силуэт и значительный дорожный просвет, а сборка в Калуге и локальная настройка подвески добавили уверенности на отечественных дорогах. Внешне автомобиль остался сдержанным, но перемены в интерьере заметны сразу.

Главное новшество — интеграция голосового ассистента. Теперь достаточно сказать «Привет, Тенет», чтобы настроить климат, открыть люк или изменить громкость. Система распознает, с какого места в салоне поступила команда, что делает управление интуитивно понятным. Библиотека команд расширена, а количество зон распознавания достигает четырех, что редко встречается даже в более дорогих моделях.

Важное изменение коснулось приборной панели. Ранее владельцы жаловались на неудобную цифровую графику, теперь же появилась классическая тема с аналоговыми шкалами. Кстати, обновление доступно бесплатно и для уже купленных машин — достаточно приехать к дилеру на ТО. Диагональ экрана осталась прежней — 10,3 дюйма, а в топовых версиях скорость можно выводить на лобовое стекло через HUD.

В интерьере Tenet T8 нет дешевого пластика: мягкие панели, приятная обивка и даже псевдодеревянные вставки выглядят достойно. Особенно выигрышно смотрится салон в бежевых тонах. Эргономика продумана: удобная посадка, широкий диапазон регулировок руля, центральный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5К, позволяющий управлять большинством функций. Однако почти все настройки, включая зеркала, спрятаны в сенсорном меню — это может не понравиться консервативным водителям. Впрочем, голосовой интерфейс частично решает эту проблему.

Камеры кругового обзора выдают четкую картинку, Android Auto и Apple CarPlay работают без проводов. Дверные ручки — выдвижные, протестированы на морозе до минус 30 градусов. Новая версия с передним приводом и 1,6-литровым мотором (186 л.с.) рассчитана на пять мест и отличается увеличенным багажником (до 889 литров) и клиренсом 213 мм. Цена стартует от 3 099 000 рублей, что делает эту модель максимально доступной в классе.

На ходу Tenet T8 проявляет себя как типичный семейный кроссовер: энергоемкая подвеска легко глотает мелкие неровности, а на крупных выбоинах сохраняется комфорт. Динамика версии с 2,0-литровым турбомотором (197 л.с.) и семиступенчатым «роботом» достойная — разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды. Полный привод реализован через электромагнитную муфту FAPS, а режим «4х4» позволяет блокировать муфту заранее. Тем не менее на высоких скоростях руль кажется недостаточно информативным, а крены кузова ощутимы.

Сзади просторно: сиденья второго ряда регулируются и подогреваются, пол ровный, панорамная крыша площадью 1,2 кв. м добавляет света. В семиместной версии третий ряд подойдет скорее детям, но сама возможность перевезти всех — редкость для сегмента. Климат-контроль двухзонный, дефлекторы для третьего ряда есть только в топовой комплектации.

Комплектации теперь на любой вкус: к полноприводным «Прайм» и «Ультра» добавилась версия «Актив» с передним приводом. Уже в базе — камера 540°, шесть подушек безопасности, автоматические фары и дворники, обогрев второго ряда, улучшенная фильтрация воздуха и круиз-контроль. В топе — проекционный дисплей, сохранение настроек, адаптивный круиз, система экстренного торможения и мониторинг слепых зон.

Эксперты отмечают, что Tenet T8 — это прежде всего простор и практичность. По словам обозревателей, автомобиль не пытается казаться больше, чем есть, и честно выполняет свои задачи на трассе и в городе. В этом его преимущество перед конкурентами, которые впечатляют только на парковке.

Технические характеристики Tenet T8 (2,0 л, семь мест): длина — 4725 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колесная база — 2710 мм, дорожный просвет — 196 мм, багажник — от 193 до 1930 литров, снаряженная масса — 1864 кг. Максимальная скорость — 210 км/ч, расход топлива — 8,8 л/100 км, цена топовой версии — 3 885 000 рублей. Важное замечание: модель рассчитана на бензин АИ-92 и выше, что соответствует экономическим ожиданиям. В целом, обновленный Tenet T8 выглядит как сбалансированное предложение для тех, кто ищет вместительный, технологичный и адаптированный к российским условиям кроссовер.

Интересно, что тенденции к расширению ассортимента и адаптации под российские реалии наблюдаются и у других брендов. Например, недавно вышедший на рынок Citroen SpaceTourer также получил новые комплектации и ориентирован на семейных покупателей — подробнее об этом можно узнать в материале о запуске SpaceTourer в России .

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET, Chery
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